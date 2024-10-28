КНДР отправила в Россию 10 тысяч военных, часть уже перебросили поближе к Украине, - Пентагон

Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, ее заявление приводит AP News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера оборонного ведомства США, часть военных КНДР, которые прибыли в Россию, уже передислоцировалась ближе к Украине.

"Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области России", - сказала Сингх.

Читайте также: Сикорский о привлечении Россией военных из КНДР: Это вовсе не признак статуса РФ как великого государства

Она также добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин уже публично высказал предупреждение, что если северокорейские солдаты будут задействованы Россией на поле боя против Украины, то они будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.

"Если мы видим, что войска КНДР движутся к линии фронта, это означает, что они являются соучастниками войны", - подчеркнула представительница Пентагона.

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Читайте также: Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение Россией КНДР в войну против Украины