КНДР отправила в Россию 10 тысяч военных, часть уже перебросили поближе к Украине, - Пентагон
Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, ее заявление приводит AP News, информирует Цензор.НЕТ.
По словам спикера оборонного ведомства США, часть военных КНДР, которые прибыли в Россию, уже передислоцировалась ближе к Украине.
"Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области России", - сказала Сингх.
Она также добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин уже публично высказал предупреждение, что если северокорейские солдаты будут задействованы Россией на поле боя против Украины, то они будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.
"Если мы видим, что войска КНДР движутся к линии фронта, это означает, что они являются соучастниками войны", - подчеркнула представительница Пентагона.
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не дав побратимам забити до смерті, відвезли на штаб до контриків. Виявилося - майор ФСБ, що був в Бучі. Треба було застрелити прямо там.
Нажаль клоунська влада не фінансує її виробництво з серпня 2019 р.
Оце прогрес!!!
(перепрошую -- крім матюків більше нічого на думку не спадає)
И?
Куколди?
як там перекидання йде? по плану?