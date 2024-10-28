РУС
КНДР отправила в Россию 10 тысяч военных, часть уже перебросили поближе к Украине, - Пентагон

Речниця Пентагону про військових КНДР, яких РФ хоче залучити на полі бою

Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, ее заявление приводит AP News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера оборонного ведомства США, часть военных КНДР, которые прибыли в Россию, уже передислоцировалась ближе к Украине.

"Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области России", - сказала Сингх.

Читайте также: Сикорский о привлечении Россией военных из КНДР: Это вовсе не признак статуса РФ как великого государства

Она также добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин уже публично высказал предупреждение, что если северокорейские солдаты будут задействованы Россией на поле боя против Украины, то они будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.

"Если мы видим, что войска КНДР движутся к линии фронта, это означает, что они являются соучастниками войны", - подчеркнула представительница Пентагона.

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Читайте также: Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение Россией КНДР в войну против Украины

+13
Бережи Боже наших хлопців. Хлопці - не беріть узьких у полон!!
28.10.2024 18:31 Ответить
+11
Це викликає глибоке занепокоєння,яке плавно переходить в срачку.😱
28.10.2024 18:33 Ответить
+7
Читали б корейські газети, дізналися б на 2 тижні раніше.
28.10.2024 18:37 Ответить
Пригадую, в червні 22-го в Вірнопіллі вони в черговий раз поперлися на бехах. Підбили, взяли в полон дві істотки.
Не дав побратимам забити до смерті, відвезли на штаб до контриків. Виявилося - майор ФСБ, що був в Бучі. Треба було застрелити прямо там.
28.10.2024 18:40 Ответить
Дохлі корейці смердять так само як і кацапи.
28.10.2024 18:35 Ответить
Покажчик стурбометра, встановленого на річці Потомак зафіксував 1,95 меркеля.
28.10.2024 18:36 Ответить
Это я понял, что дальше то ? (c)
28.10.2024 18:37 Ответить
далі буде стурбозанепокоєваність
28.10.2024 22:08 Ответить
Ето еще не третья мировая война и не ескалация, нет? Запад все еще озабочен?
28.10.2024 18:37 Ответить
То може вже дасте той довбаний дозвіл на застосування далекобійної зброї по кацапстану?
28.10.2024 18:39 Ответить
В нас дуже багато власної далекобійної зброї, на яку не треба дозвілів Заходу.
Нажаль клоунська влада не фінансує її виробництво з серпня 2019 р.
28.10.2024 18:52 Ответить
То й надалі обмежуватимете дозвіл бити вглиб Мордорру своєю зброєю?
28.10.2024 18:39 Ответить
Нажаль будуть. До кінця виборів, чи ще довше, будемо бачити..
28.10.2024 19:01 Ответить
Якщо вибори виграє трампон до дід Байденюк ще буде 76 днів при владі,тт тоді він може і дасть добро іще щось,а може і ні,а якщо виграє Камала,до все так може і лишитись,червоні лінії
28.10.2024 20:10 Ответить
Що це трапилося, Пентагон почав все бачити останнім, чи то таке бажання не бачити наявного, бо "ескалація"..
28.10.2024 18:40 Ответить
Іппать-колотіть! Замість виключно мастурбованості вони нам дозволяють вважати їх "законними військовими цілями"!!!
Оце прогрес!!!
28.10.2024 18:40 Ответить
Статисти курва.
28.10.2024 18:42 Ответить
Вони все більше занепокоєні, *****.

(перепрошую -- крім матюків більше нічого на думку не спадає)
28.10.2024 18:43 Ответить
потужно
28.10.2024 18:45 Ответить
Який азарт, яка інтрига! Весь Пентагон збуджений... Попкорну! Ще більше попкорну!
28.10.2024 18:47 Ответить
До выборов осталось 8 дней.
28.10.2024 19:17 Ответить
А партнеры відправили потужний посил і велику стурбованність...Бо це-єскалація... І на тому-пздць!
28.10.2024 18:49 Ответить
Напевно з газет дізналися про військових з КНДР в рашці
28.10.2024 18:50 Ответить
Диктатори-тирани ведуть "гру" а демократичні країни, наче б то сильні тільки роблять якісь ходи вже після тиранів й то не впевнено. 3-я світова вже почалася ПО ФАКТУ. Тільки союзники боягузливі у України, нажаль.
28.10.2024 18:50 Ответить
і що, необхідну зброю дасте ..., щоб знищувати що кацапське та північнокорейське біосьміття...
28.10.2024 18:51 Ответить
І далі що? Окрім бла-бла-бла щось дієве буде?
28.10.2024 18:54 Ответить
ні
28.10.2024 22:20 Ответить
Чесно кажучи - вони для нас стали "законними військовими цілями" з моменту, коли вони одягли російську військову форму та взяли в руки російську зброю... Право війни не вимагає від комбатанта, щоб він, перед пострілом в людину, одягнуту у форму противника, перевіряв його національність та громадянство. Тому всі транспортні засоби, що везуть людей в російській військовій формі та потраплять в поле дії нашої зброї - повинні розстрілюваться...
28.10.2024 18:54 Ответить
ПУТИН НЕ ДУРАК- КОРЕЙЦЫ БУДУТ ВОЕВАТЬ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСВОБОДЯТ ТРИ БАБЫ И ДВЕ ХАТЫ
28.10.2024 18:55 Ответить
Але бити по території кацапні ми вам не дамо, бо буде ескалація і діарея у Байдена.
28.10.2024 18:58 Ответить
"Якщо ми бачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, це означає, що вони є співучасниками війни", - наголосила представниця Пентагону.

И?
28.10.2024 19:00 Ответить
А что Макрон? Где его хвранцузы?
28.10.2024 19:01 Ответить
КНДР ничего не делает без согласия Китая. КНДР это прокси Китая. Не забывайте про это. Без Китая - КНДР просто не существовало бы.
28.10.2024 19:13 Ответить
Може в Бійдона спитати - "Можемо ми по корейцях стріляти чи це буде ескалація"?
28.10.2024 19:14 Ответить
Може Украине стоит у с.кореи тоже прикупить себе пару тыщь юнитов?
28.10.2024 19:31 Ответить
боже, як жеш стало легше після її занепокоєності! тепер і переживати нема про шо ...
28.10.2024 19:41 Ответить
а зеленский-чорт со своими слугами будут кого приглашать из НАТО или опять сидят в каматозе ?
28.10.2024 19:45 Ответить
Так ведь сало-иван и шмостин-остин в упор и спутники их включая не видели совсем узкожопоглазых ещё позавчера и вслух мололи где попало!? И вдруг уже в курске собакоеды курский ранет срывают поедают, хрумкая с восторга. Ждём тремпеля---пусть и он буру пробуровит как с пуздром они друзья! Похоже эта война когда нибудь будет названа опереттой ,,Собачий вальс на сопках Манд-журии,,.
28.10.2024 19:56 Ответить
і що
Куколди?
як там перекидання йде? по плану?
28.10.2024 21:16 Ответить
гондони
28.10.2024 22:22 Ответить
 
 