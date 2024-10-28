РУС
Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине: "Это значительная эскалация". ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

Об этом он заявил на брифинге 28 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Рютте рассказал, что утром делегация Южной Кореи проинформировала НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в России и их вовлечении в войну.

Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ", - отметил генсек НАТО.

Читайте: КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование

Рютте подчеркнул, что НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия.

"Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей - это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности", - добавил генсек НАТО.

Он напомнил, что перед тем КНДР предоставляла России боеприпасы и баллистические ракеты.

"Но в то же время привлечение северокорейских военных в Курской области - это признак растущего отчаяния Путина. Более 600 российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за рубежа... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины - это наша безопасность", - резюмировал Рютте.

Также смотрите: Россияне везут на фронт военных КНДР в грузовиках с гражданскими номерами, - ГУР. ВИДЕО

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Также читайте: Отправка войск КНДР воевать в Украине будет означать значительную эскалацию, - Рютте

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Топ комментарии
+19
Стурбованість + занепокоєння = Значна ескалація!!
28.10.2024 13:27 Ответить
28.10.2024 13:27 Ответить
+10
Потрібно вже запровадити шкалу рівня ескалації. І в залежності від рівня ескалації, виражати відповідний рівень стурбованості.
28.10.2024 13:32 Ответить
28.10.2024 13:32 Ответить
+7
Для НАТО це прорив! - побачили пупсів біля Курська
28.10.2024 13:27 Ответить
28.10.2024 13:27 Ответить
Для НАТО це прорив! - побачили пупсів біля Курська
28.10.2024 13:27 Ответить
28.10.2024 13:27 Ответить
Стурбованість + занепокоєння = Значна ескалація!!
28.10.2024 13:27 Ответить
28.10.2024 13:27 Ответить
Є ще друга математична аксіома : значна ескалація = значне занепокоєння
28.10.2024 13:33 Ответить
28.10.2024 13:33 Ответить
ще друга математична аксіома : сильна стурбованість + глибоко занепокоєнні = Значна ескалація !!!
28.10.2024 18:46 Ответить
28.10.2024 18:46 Ответить
Потрібно вже запровадити шкалу рівня ескалації. І в залежності від рівня ескалації, виражати відповідний рівень стурбованості.
28.10.2024 13:32 Ответить
28.10.2024 13:32 Ответить
🔥🔥🔥
28.10.2024 13:58 Ответить
28.10.2024 13:58 Ответить
...і тому НАТО буде робити ...нікуя💪
28.10.2024 13:33 Ответить
28.10.2024 13:33 Ответить
А як новий директор НАТО оцінює 680 тис зажмурених кацапів і приблизно стільки ж на фронті в Україні з точки зору ескалації? Можливо з чимось подібним стикалось це розніжене НАТО?
28.10.2024 13:33 Ответить
28.10.2024 13:33 Ответить
680 тис жмурів - це деескалація. Це ж очевидно
28.10.2024 15:24 Ответить
28.10.2024 15:24 Ответить
Ну це ж не НАТО заслуга -це ж очевидно.
28.10.2024 15:50 Ответить
28.10.2024 15:50 Ответить
А чия? Зверніть увагу - ані НАТО, ані США не забороняли їх вбивати!
28.10.2024 16:14 Ответить
28.10.2024 16:14 Ответить
Напишіть в в Ген. Штаб ,щоб всих ворогів України знищували НЕЗАБОРОНАМИ НАТО І США.
28.10.2024 16:21 Ответить
28.10.2024 16:21 Ответить
Нахіба? Вони там і так знають.
28.10.2024 16:30 Ответить
28.10.2024 16:30 Ответить
Заява НАТО про фіксацію чергової ескалації по своїй потужності навіть перевищила хвилю цунамі від пуку у калюжу.
28.10.2024 13:35 Ответить
28.10.2024 13:35 Ответить
І що це вже третя світова? Кацапи, косоокі виплятки, можна сказати на пів куя бульбулятори і чурки в халатах. ООН далі буде дурня грати.
28.10.2024 13:36 Ответить
28.10.2024 13:36 Ответить
У відповідь на прямий вступ КНДР у війну, НАТО надало Україні потужний пакет допомоги словами, як і прогнозувалось.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:37 Ответить
Але лупити по мордору не дамо чим. Бо ''червоні лінії ''.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:46 Ответить
Це вже прогрес, що побачили. Тепер будуть спостерігати, куколди
показать весь комментарий
28.10.2024 13:50 Ответить
То Столтенберг язиком воював, тепер цей Рютте язиком воює! Я
показать весь комментарий
28.10.2024 14:02 Ответить
а потім скаже що ми (НАТО) не надали належну підримку Україні
показать весь комментарий
28.10.2024 15:01 Ответить
Тоесть США и ЕС своей сдержанностью и одной озабоченностью добились наоборот только ескалации. Молодцы млять.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:06 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 14:24 Ответить
>> Рютте наголосив, що НАТО закликає Росію та КНДР негайно припинити ці дії..

And what if they don't? (c)
показать весь комментарий
28.10.2024 14:28 Ответить
А до цього не було нічого такого...
показать весь комментарий
28.10.2024 14:38 Ответить
Вони настільки дурнуваті що диву даєшся.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:44 Ответить
Та ты Шо .. Узкоглазая куета 2 недели жрут собак на Курщине.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:51 Ответить
В промові ні зубів, ні яєць не виявлено.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:55 Ответить
На початку війни читав пророцтво,яке прогнозувало розпад нато та лідерство України в світі,спершу відносився скептично,але за даних обставин схильний вважати це за майбутню істину...
показать весь комментарий
28.10.2024 14:59 Ответить
"та лідерство України в світі"
Гиииии )))

"І столиця автоматично переїзжає в Васюки" (С)
показать весь комментарий
28.10.2024 15:26 Ответить
"Значне"!

So what?
показать весь комментарий
28.10.2024 15:10 Ответить
Потужна заява
показать весь комментарий
28.10.2024 15:47 Ответить
Ескалометр поламався.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:22 Ответить
це і був той самий анонсований потужний виступ генсека???? повірити не можу....
показать весь комментарий
28.10.2024 22:39 Ответить
 
 