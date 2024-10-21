Отправка войск КНДР воевать в Украине будет означать значительную эскалацию, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте имел разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем относительно информации о привлечении военных из КНДР в войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте написал в Х (Twitter).

"Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", - акцентировал генсек НАТО.

Они также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

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