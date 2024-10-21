Отправка войск КНДР воевать в Украине будет означать значительную эскалацию, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте имел разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем относительно информации о привлечении военных из КНДР в войне РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте написал в Х (Twitter).
"Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", - акцентировал генсек НАТО.
Они также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.
Что предшествовало?
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
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Всі заходи Заходу по недопущенню ескалації виявилися марними і, навіть, ПОМИЛКОВИМИ!
Ху@ло наймає вбивць по всьому світу, щоб не мобілізовувати каZапів, а лідор Зєля заганяє в окопи все ( окрім своїх шавок і блатних ) чоловіче населення України.
Де ж ми їх усіх поховаємо?
А хіба заборона бити західними ракетами по рашці не мала на меті уникнення тієї самої ескалації?
Мабуть треба взагалі всю зброю в тих українців повідбирати - тоді точно ескалації не буде.
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський, цитує "Європейська правда".
Это как за столом вам предлагают последний кусочек тортика с уверенностью что вы порядочный человек и откажитесь. Хоть и клоун, но оказался порядочным - отказался.
Особливо, коли проти них воює ворог, що значно сильніший по всіх показниках.
Якби у дорофєєвих були рідні, друзі на фронті, вони б не придумували тупі відмазки для свідомого знищення українців.
Французи мають досвід в миротворчих операціях.
Потому что их намедни выгнали с Африки (кто выгнал) а там не Украина. Там французская ядерная безопасность. Там серьезное бабло.... было.
a) Згадають про 1 млн снарядів, обіцяних у 2023 і про чеську ініціативу 2024
b) Прискорять навчання пілотів f-16
c) Півд. Корея почне прямі поставки зброї, як обіцяла в червні 2024
d) Передадуть глибоке занепокоєння і пообіцяють провести онлайн-рамштайн, якщо zoom потягне таке засідання . Якщо zoom не потягне, то передадуть усно ковток свіжого повітря.