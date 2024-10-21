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Отправка войск КНДР воевать в Украине будет означать значительную эскалацию, - Рютте

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте имел разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем относительно информации о привлечении военных из КНДР в войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте написал в Х (Twitter).

"Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", - акцентировал генсек НАТО.

Они также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Читайте также: Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание из-за северокорейских военных в РФ, - Bloomberg

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Читайте также: Северная Корея хочет получить боевой опыт на войне в Украине, - председатель ПА НАТО Коннолли

Автор: 

Южная Корея (340) Рютте Марк (391)


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Топ комментарии
+24
Сказав "А" - скажи і "Б":
Всі заходи Заходу по недопущенню ескалації виявилися марними і, навіть, ПОМИЛКОВИМИ!
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21.10.2024 12:52 Ответить
+17
значна ескалація. чергова стурбованість? задрали
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21.10.2024 12:54 Ответить
+16
І чо?
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21.10.2024 12:53 Ответить
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Сказав "А" - скажи і "Б":
Всі заходи Заходу по недопущенню ескалації виявилися марними і, навіть, ПОМИЛКОВИМИ!
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21.10.2024 12:52 Ответить
І чо?
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21.10.2024 12:53 Ответить
Як і чо,а обеспокійності тобі що мало.
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21.10.2024 13:13 Ответить
Тут головне щоб зі сторони України "ескалації" не було. А зі сторони параші - це НАТА одобряє.
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21.10.2024 13:13 Ответить
То може щось будемо робити, а? Вільний світ що розслабився.
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21.10.2024 12:53 Ответить
Айяяй! Ну і що там ще? Стурбоване занепокоєння? Що у відповідь ? Воїни з Сеула на нашій стороні чи просто образа на Кима?
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21.10.2024 12:53 Ответить
значна ескалація. чергова стурбованість? задрали
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21.10.2024 12:54 Ответить
Да невже ?!
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21.10.2024 12:54 Ответить
А де озабоченності ? виразив ?
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21.10.2024 12:55 Ответить
Потужні екскалація помножена на три занепокоювання.
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21.10.2024 12:57 Ответить
світ сходе у прірву !!!!
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21.10.2024 13:19 Ответить
Рюте,ти йо....я,хвате херню нести.Уже давно треба діяти а не 3,14здоболити.
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21.10.2024 12:58 Ответить
Для кого? Для НАТО? Може розкажите ,що зробите , окрім глибокого занепокоєння.
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21.10.2024 12:59 Ответить
Ми і без вас знаємо що для нас це ескалація,а для вас це черговий випуск в ранковій газеті за чашечкою кави!!!Аби по *****..и!
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21.10.2024 13:00 Ответить
Так попросіть зермаків, щоб вони не відмовлялись від допомоги західних партнерів.
Ху@ло наймає вбивць по всьому світу, щоб не мобілізовувати каZапів, а лідор Зєля заганяє в окопи все ( окрім своїх шавок і блатних ) чоловіче населення України.
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21.10.2024 13:40 Ответить
чашка кави - це проста ескалація, а кава з крувасанами - це вже ескалація значна
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21.10.2024 14:21 Ответить
Справді? І шо? Висловимо глибоку стурбованість по самі гланди?
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21.10.2024 13:00 Ответить
Та що там та "ескалація" проти вашого потужного "занепокоєння"
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21.10.2024 13:02 Ответить
це яка вже за загальним рахунком "ескаляція"?... Задовбали.
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21.10.2024 13:02 Ответить
догадався...
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21.10.2024 13:05 Ответить
і все, х..ло наплював на нато, якщо корейці воюватимуть за рф, то вам блд, підрачник а не занепокоєння
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21.10.2024 13:08 Ответить
Отакої! І що далі? Стурбованість, як завжди?
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21.10.2024 13:10 Ответить
як же так вийшло? й вглиб росіїї стріляти забороняли й снаряди не постачали вчасно й з фінансовою допомогою тягнули, а ескалація відбулася... щось, не те...
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21.10.2024 13:11 Ответить
Ескалація? Та невже? Все ж робили для деескалації. Отакої... Як неочікувано...
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21.10.2024 13:12 Ответить
Мскалі, іранці, кітайці, голодні корейці пухкого кіма, якісь знедолені африканці... І всім саме в Україні медом помазано!
Де ж ми їх усіх поховаємо?
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21.10.2024 13:15 Ответить
Дуже значну ескалацію?
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21.10.2024 13:17 Ответить
Так шо? Ещё одна красная линия? 101-китайское предупреждение?
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21.10.2024 13:18 Ответить
...і значну стурбованість.
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21.10.2024 13:18 Ответить
Це означа, що буде висловлена значна стурбованість?
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21.10.2024 13:20 Ответить
І занепокоєнність, інакше стурбованність буде неповню
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21.10.2024 13:22 Ответить
Попри значну ескалацію для подолання кричущої ескалації так і не буде дозволу щодо дозволу на використання далекобійної зброї для ураження військових об'єктів противника. Росія цієї нерішучістю і користується і діє так, як їй дозволяють.
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21.10.2024 13:21 Ответить
Та невже?
А хіба заборона бити західними ракетами по рашці не мала на меті уникнення тієї самої ескалації?
Мабуть треба взагалі всю зброю в тих українців повідбирати - тоді точно ескалації не буде.
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21.10.2024 13:25 Ответить
Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну.

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський, цитує "Європейська правда".
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21.10.2024 13:35 Ответить
Вы что не понимаете?
Это как за столом вам предлагают последний кусочек тортика с уверенностью что вы порядочный человек и откажитесь. Хоть и клоун, но оказался порядочным - отказался.
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21.10.2024 14:01 Ответить
Порядні президенти дбають про збереження громадян своєї країни.
Особливо, коли проти них воює ворог, що значно сильніший по всіх показниках.
Якби у дорофєєвих були рідні, друзі на фронті, вони б не придумували тупі відмазки для свідомого знищення українців.
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21.10.2024 14:07 Ответить
Не вы правда думаете что французская армия готова была заместить наших бойцов на белорусской границе?
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21.10.2024 14:22 Ответить
А чому НІ ?
Французи мають досвід в миротворчих операціях.
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21.10.2024 14:30 Ответить
Вдохновлен его отвагой, И француз за ним туда ж, Машет дядюшкиной шпагой И кричит: аllons, courage!
Потому что их намедни выгнали с Африки (кто выгнал) а там не Украина. Там французская ядерная безопасность. Там серьезное бабло.... было.
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21.10.2024 15:48 Ответить
Коли хтось пропонує допомогу, потрібно взяти з цього максимально можливу вигоду для своєї країни. Відкидати пропозиції про допомогу, а потім нити, що вам не допомагають, це злочинне лицемірство.
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21.10.2024 16:11 Ответить
А чому не могли в Франції велика армія і одна з найкращих в світі чому ні?
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21.10.2024 17:25 Ответить
Хто хоче стати мільйонером, фінал. Якою буде відповідь Заходу на ескалацію?

a) Згадають про 1 млн снарядів, обіцяних у 2023 і про чеську ініціативу 2024

b) Прискорять навчання пілотів f-16

c) Півд. Корея почне прямі поставки зброї, як обіцяла в червні 2024

d) Передадуть глибоке занепокоєння і пообіцяють провести онлайн-рамштайн, якщо zoom потягне таке засідання . Якщо zoom не потягне, то передадуть усно ковток свіжого повітря.
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21.10.2024 13:47 Ответить
В НАТО розроблена досконала методика градації ескалації.
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21.10.2024 13:57 Ответить
10 відтінків ескалації
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21.10.2024 14:01 Ответить
Как эта куета достала, озабоченность, осуждение, и больше ни куя, главное наблюдение..
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21.10.2024 14:02 Ответить
Безхребетне занепояння...
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21.10.2024 14:17 Ответить
Азилишилось лише а) побачити віська КНДР, 2) зреагувати, не лише "діплі коньорном"
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21.10.2024 15:31 Ответить
План перемоги: Зелю геть! 🐸🤺🇺🇦
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21.10.2024 19:41 Ответить
 
 