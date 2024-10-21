Відправка військ КНДР воювати в Україні означатиме значну ескалацію, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте мав розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем щодо інформації про залучення військових з КНДР у війні РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рютте написав у Х (Twitter).
"Відправка військ Північної Кореї воювати пліч-о-пліч з Росією в Україні означатиме значну ескалацію", – акцентував генсек НАТО.
Вони також обговорили партнерство Сеула та НАТО, оборонно-промислову співпрацю та взаємопов'язану безпеку в Євроатлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах.
Що передувало?
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.
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Всі заходи Заходу по недопущенню ескалації виявилися марними і, навіть, ПОМИЛКОВИМИ!
Ху@ло наймає вбивць по всьому світу, щоб не мобілізовувати каZапів, а лідор Зєля заганяє в окопи все ( окрім своїх шавок і блатних ) чоловіче населення України.
Де ж ми їх усіх поховаємо?
А хіба заборона бити західними ракетами по рашці не мала на меті уникнення тієї самої ескалації?
Мабуть треба взагалі всю зброю в тих українців повідбирати - тоді точно ескалації не буде.
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський, цитує "Європейська правда".
Это как за столом вам предлагают последний кусочек тортика с уверенностью что вы порядочный человек и откажитесь. Хоть и клоун, но оказался порядочным - отказался.
Особливо, коли проти них воює ворог, що значно сильніший по всіх показниках.
Якби у дорофєєвих були рідні, друзі на фронті, вони б не придумували тупі відмазки для свідомого знищення українців.
Французи мають досвід в миротворчих операціях.
Потому что их намедни выгнали с Африки (кто выгнал) а там не Украина. Там французская ядерная безопасность. Там серьезное бабло.... было.
a) Згадають про 1 млн снарядів, обіцяних у 2023 і про чеську ініціативу 2024
b) Прискорять навчання пілотів f-16
c) Півд. Корея почне прямі поставки зброї, як обіцяла в червні 2024
d) Передадуть глибоке занепокоєння і пообіцяють провести онлайн-рамштайн, якщо zoom потягне таке засідання . Якщо zoom не потягне, то передадуть усно ковток свіжого повітря.