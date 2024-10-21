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Відправка військ КНДР воювати в Україні означатиме значну ескалацію, - Рютте

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте мав розмову з президентом Південної Кореї  Юн Сок Йолем щодо інформації про залучення військових з КНДР у війні РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рютте написав у Х (Twitter).

"Відправка військ Північної Кореї воювати пліч-о-пліч з Росією в Україні означатиме значну ескалацію", – акцентував генсек НАТО.

Вони також обговорили партнерство Сеула та НАТО, оборонно-промислову співпрацю та взаємопов'язану безпеку в Євроатлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах.

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Дивіться також: Зеленський закликав партнерів до сильної реакції на залучення військових КНДР у війну на боці РФ: треба реагувати та протидіяти

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Автор: 

Південна Корея (469) Рютте Марк (429)


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Топ коментарі
+24
Сказав "А" - скажи і "Б":
Всі заходи Заходу по недопущенню ескалації виявилися марними і, навіть, ПОМИЛКОВИМИ!
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21.10.2024 12:52 Відповісти
+17
значна ескалація. чергова стурбованість? задрали
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21.10.2024 12:54 Відповісти
+16
І чо?
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21.10.2024 12:53 Відповісти
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Сказав "А" - скажи і "Б":
Всі заходи Заходу по недопущенню ескалації виявилися марними і, навіть, ПОМИЛКОВИМИ!
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21.10.2024 12:52 Відповісти
І чо?
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21.10.2024 12:53 Відповісти
Як і чо,а обеспокійності тобі що мало.
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21.10.2024 13:13 Відповісти
Тут головне щоб зі сторони України "ескалації" не було. А зі сторони параші - це НАТА одобряє.
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21.10.2024 13:13 Відповісти
То може щось будемо робити, а? Вільний світ що розслабився.
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21.10.2024 12:53 Відповісти
Айяяй! Ну і що там ще? Стурбоване занепокоєння? Що у відповідь ? Воїни з Сеула на нашій стороні чи просто образа на Кима?
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21.10.2024 12:53 Відповісти
значна ескалація. чергова стурбованість? задрали
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21.10.2024 12:54 Відповісти
Да невже ?!
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21.10.2024 12:54 Відповісти
А де озабоченності ? виразив ?
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21.10.2024 12:55 Відповісти
Потужні екскалація помножена на три занепокоювання.
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21.10.2024 12:57 Відповісти
світ сходе у прірву !!!!
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21.10.2024 13:19 Відповісти
Рюте,ти йо....я,хвате херню нести.Уже давно треба діяти а не 3,14здоболити.
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21.10.2024 12:58 Відповісти
Для кого? Для НАТО? Може розкажите ,що зробите , окрім глибокого занепокоєння.
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21.10.2024 12:59 Відповісти
Ми і без вас знаємо що для нас це ескалація,а для вас це черговий випуск в ранковій газеті за чашечкою кави!!!Аби по *****..и!
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21.10.2024 13:00 Відповісти
Так попросіть зермаків, щоб вони не відмовлялись від допомоги західних партнерів.
Ху@ло наймає вбивць по всьому світу, щоб не мобілізовувати каZапів, а лідор Зєля заганяє в окопи все ( окрім своїх шавок і блатних ) чоловіче населення України.
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21.10.2024 13:40 Відповісти
чашка кави - це проста ескалація, а кава з крувасанами - це вже ескалація значна
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21.10.2024 14:21 Відповісти
Справді? І шо? Висловимо глибоку стурбованість по самі гланди?
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21.10.2024 13:00 Відповісти
Та що там та "ескалація" проти вашого потужного "занепокоєння"
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21.10.2024 13:02 Відповісти
це яка вже за загальним рахунком "ескаляція"?... Задовбали.
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21.10.2024 13:02 Відповісти
догадався...
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21.10.2024 13:05 Відповісти
і все, х..ло наплював на нато, якщо корейці воюватимуть за рф, то вам блд, підрачник а не занепокоєння
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21.10.2024 13:08 Відповісти
Отакої! І що далі? Стурбованість, як завжди?
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21.10.2024 13:10 Відповісти
як же так вийшло? й вглиб росіїї стріляти забороняли й снаряди не постачали вчасно й з фінансовою допомогою тягнули, а ескалація відбулася... щось, не те...
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21.10.2024 13:11 Відповісти
Ескалація? Та невже? Все ж робили для деескалації. Отакої... Як неочікувано...
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21.10.2024 13:12 Відповісти
Мскалі, іранці, кітайці, голодні корейці пухкого кіма, якісь знедолені африканці... І всім саме в Україні медом помазано!
Де ж ми їх усіх поховаємо?
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21.10.2024 13:15 Відповісти
Дуже значну ескалацію?
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21.10.2024 13:17 Відповісти
Так шо? Ещё одна красная линия? 101-китайское предупреждение?
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21.10.2024 13:18 Відповісти
...і значну стурбованість.
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21.10.2024 13:18 Відповісти
Це означа, що буде висловлена значна стурбованість?
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21.10.2024 13:20 Відповісти
І занепокоєнність, інакше стурбованність буде неповню
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21.10.2024 13:22 Відповісти
Попри значну ескалацію для подолання кричущої ескалації так і не буде дозволу щодо дозволу на використання далекобійної зброї для ураження військових об'єктів противника. Росія цієї нерішучістю і користується і діє так, як їй дозволяють.
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21.10.2024 13:21 Відповісти
Та невже?
А хіба заборона бити західними ракетами по рашці не мала на меті уникнення тієї самої ескалації?
Мабуть треба взагалі всю зброю в тих українців повідбирати - тоді точно ескалації не буде.
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21.10.2024 13:25 Відповісти
Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну.

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський, цитує "Європейська правда".
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21.10.2024 13:35 Відповісти
Вы что не понимаете?
Это как за столом вам предлагают последний кусочек тортика с уверенностью что вы порядочный человек и откажитесь. Хоть и клоун, но оказался порядочным - отказался.
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21.10.2024 14:01 Відповісти
Порядні президенти дбають про збереження громадян своєї країни.
Особливо, коли проти них воює ворог, що значно сильніший по всіх показниках.
Якби у дорофєєвих були рідні, друзі на фронті, вони б не придумували тупі відмазки для свідомого знищення українців.
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21.10.2024 14:07 Відповісти
Не вы правда думаете что французская армия готова была заместить наших бойцов на белорусской границе?
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21.10.2024 14:22 Відповісти
А чому НІ ?
Французи мають досвід в миротворчих операціях.
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21.10.2024 14:30 Відповісти
Вдохновлен его отвагой, И француз за ним туда ж, Машет дядюшкиной шпагой И кричит: аllons, courage!
Потому что их намедни выгнали с Африки (кто выгнал) а там не Украина. Там французская ядерная безопасность. Там серьезное бабло.... было.
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21.10.2024 15:48 Відповісти
Коли хтось пропонує допомогу, потрібно взяти з цього максимально можливу вигоду для своєї країни. Відкидати пропозиції про допомогу, а потім нити, що вам не допомагають, це злочинне лицемірство.
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21.10.2024 16:11 Відповісти
А чому не могли в Франції велика армія і одна з найкращих в світі чому ні?
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21.10.2024 17:25 Відповісти
Хто хоче стати мільйонером, фінал. Якою буде відповідь Заходу на ескалацію?

a) Згадають про 1 млн снарядів, обіцяних у 2023 і про чеську ініціативу 2024

b) Прискорять навчання пілотів f-16

c) Півд. Корея почне прямі поставки зброї, як обіцяла в червні 2024

d) Передадуть глибоке занепокоєння і пообіцяють провести онлайн-рамштайн, якщо zoom потягне таке засідання . Якщо zoom не потягне, то передадуть усно ковток свіжого повітря.
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21.10.2024 13:47 Відповісти
В НАТО розроблена досконала методика градації ескалації.
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21.10.2024 13:57 Відповісти
10 відтінків ескалації
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21.10.2024 14:01 Відповісти
Как эта куета достала, озабоченность, осуждение, и больше ни куя, главное наблюдение..
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21.10.2024 14:02 Відповісти
Безхребетне занепояння...
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21.10.2024 14:17 Відповісти
Азилишилось лише а) побачити віська КНДР, 2) зреагувати, не лише "діплі коньорном"
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21.10.2024 15:31 Відповісти
План перемоги: Зелю геть! 🐸🤺🇺🇦
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21.10.2024 19:41 Відповісти
 
 