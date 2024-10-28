УКР
Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині: "Це значна ескалація". ВIДЕО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України. 

Про це він заявив на брифінгу 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рютте розповів що вранці делегація Південної Кореї проінформувала НАТО, а також Японію, Австралію і Нову Зеландію про те, що її службам відомо про присутність військових КНДР у Росії та їхнє залучення у війну.

Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у Росію і північнокорейські підрозділи задіяні у Курській області… Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни РФ", - зазначив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що НАТО закликає Росію та КНДР негайно припинити ці дії.

"Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю – це загроза і для тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки", - додав генсек НАТО.

Він нагадав, що перед тим КНДР надавала Росії боєприпаси та балістичні ракети.

"Але водночас залучення північнокорейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону… Союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека", - резюмував Рютте.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Топ коментарі
+19
Стурбованість + занепокоєння = Значна ескалація!!
показати весь коментар
28.10.2024 13:27 Відповісти
+10
Потрібно вже запровадити шкалу рівня ескалації. І в залежності від рівня ескалації, виражати відповідний рівень стурбованості.
показати весь коментар
28.10.2024 13:32 Відповісти
+7
Для НАТО це прорив! - побачили пупсів біля Курська
показати весь коментар
28.10.2024 13:27 Відповісти
Для НАТО це прорив! - побачили пупсів біля Курська
показати весь коментар
28.10.2024 13:27 Відповісти
Стурбованість + занепокоєння = Значна ескалація!!
показати весь коментар
28.10.2024 13:27 Відповісти
Є ще друга математична аксіома : значна ескалація = значне занепокоєння
показати весь коментар
28.10.2024 13:33 Відповісти
ще друга математична аксіома : сильна стурбованість + глибоко занепокоєнні = Значна ескалація !!!
показати весь коментар
28.10.2024 18:46 Відповісти
Потрібно вже запровадити шкалу рівня ескалації. І в залежності від рівня ескалації, виражати відповідний рівень стурбованості.
показати весь коментар
28.10.2024 13:32 Відповісти
🔥🔥🔥
показати весь коментар
28.10.2024 13:58 Відповісти
...і тому НАТО буде робити ...нікуя💪
показати весь коментар
28.10.2024 13:33 Відповісти
А як новий директор НАТО оцінює 680 тис зажмурених кацапів і приблизно стільки ж на фронті в Україні з точки зору ескалації? Можливо з чимось подібним стикалось це розніжене НАТО?
показати весь коментар
28.10.2024 13:33 Відповісти
680 тис жмурів - це деескалація. Це ж очевидно
показати весь коментар
28.10.2024 15:24 Відповісти
Ну це ж не НАТО заслуга -це ж очевидно.
показати весь коментар
28.10.2024 15:50 Відповісти
А чия? Зверніть увагу - ані НАТО, ані США не забороняли їх вбивати!
показати весь коментар
28.10.2024 16:14 Відповісти
Напишіть в в Ген. Штаб ,щоб всих ворогів України знищували НЕЗАБОРОНАМИ НАТО І США.
показати весь коментар
28.10.2024 16:21 Відповісти
Нахіба? Вони там і так знають.
показати весь коментар
28.10.2024 16:30 Відповісти
Заява НАТО про фіксацію чергової ескалації по своїй потужності навіть перевищила хвилю цунамі від пуку у калюжу.
показати весь коментар
28.10.2024 13:35 Відповісти
І що це вже третя світова? Кацапи, косоокі виплятки, можна сказати на пів куя бульбулятори і чурки в халатах. ООН далі буде дурня грати.
показати весь коментар
28.10.2024 13:36 Відповісти
У відповідь на прямий вступ КНДР у війну, НАТО надало Україні потужний пакет допомоги словами, як і прогнозувалось.
показати весь коментар
28.10.2024 13:37 Відповісти
Але лупити по мордору не дамо чим. Бо ''червоні лінії ''.
показати весь коментар
28.10.2024 13:46 Відповісти
Це вже прогрес, що побачили. Тепер будуть спостерігати, куколди
показати весь коментар
28.10.2024 13:50 Відповісти
То Столтенберг язиком воював, тепер цей Рютте язиком воює! Я
показати весь коментар
28.10.2024 14:02 Відповісти
а потім скаже що ми (НАТО) не надали належну підримку Україні
показати весь коментар
28.10.2024 15:01 Відповісти
Тоесть США и ЕС своей сдержанностью и одной озабоченностью добились наоборот только ескалации. Молодцы млять.
показати весь коментар
28.10.2024 14:06 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 14:24 Відповісти
>> Рютте наголосив, що НАТО закликає Росію та КНДР негайно припинити ці дії..

And what if they don't? (c)
показати весь коментар
28.10.2024 14:28 Відповісти
А до цього не було нічого такого...
показати весь коментар
28.10.2024 14:38 Відповісти
Вони настільки дурнуваті що диву даєшся.
показати весь коментар
28.10.2024 14:44 Відповісти
Та ты Шо .. Узкоглазая куета 2 недели жрут собак на Курщине.
показати весь коментар
28.10.2024 14:51 Відповісти
В промові ні зубів, ні яєць не виявлено.
показати весь коментар
28.10.2024 14:55 Відповісти
На початку війни читав пророцтво,яке прогнозувало розпад нато та лідерство України в світі,спершу відносився скептично,але за даних обставин схильний вважати це за майбутню істину...
показати весь коментар
28.10.2024 14:59 Відповісти
"та лідерство України в світі"
Гиииии )))

"І столиця автоматично переїзжає в Васюки" (С)
показати весь коментар
28.10.2024 15:26 Відповісти
"Значне"!

So what?
показати весь коментар
28.10.2024 15:10 Відповісти
Потужна заява
показати весь коментар
28.10.2024 15:47 Відповісти
Ескалометр поламався.
показати весь коментар
28.10.2024 16:22 Відповісти
це і був той самий анонсований потужний виступ генсека???? повірити не можу....
показати весь коментар
28.10.2024 22:39 Відповісти
 
 