Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині: "Це значна ескалація". ВIДЕО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Про це він заявив на брифінгу 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рютте розповів що вранці делегація Південної Кореї проінформувала НАТО, а також Японію, Австралію і Нову Зеландію про те, що її службам відомо про присутність військових КНДР у Росії та їхнє залучення у війну.

Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у Росію і північнокорейські підрозділи задіяні у Курській області… Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни РФ", - зазначив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що НАТО закликає Росію та КНДР негайно припинити ці дії.

"Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю – це загроза і для тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки", - додав генсек НАТО.

Він нагадав, що перед тим КНДР надавала Росії боєприпаси та балістичні ракети.

"Але водночас залучення північнокорейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону… Союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека", - резюмував Рютте.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.