КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование
С февраля 2022 года Россия получила северокорейского оружия на сумму от 1,7 до 5,5 миллиардов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в исследовании Фонда Фридриха Науманна.
Отмечается, что на фоне длительной войны России против Украины укрепилось партнерство между РФ и Северной Кореей. Последние поставки северокорейского оружия стали своевременными для Москвы. Прогнозируется, что стоимость экспорта Северной Кореи может вырасти на сотни миллионов долларов из-за потенциального развертывания ее войск в Украине.
Для исследования Елена Гусейнова из университета Хангук в Сеуле оценила разведывательные отчеты, утечки документов и цены на боеприпасы из предыдущих северокорейских сделок по продаже вооружений. На основе этого она оценила объем поставок северокорейского оружия в Россию с февраля 2022 года в сумму от 1,7 до 5,5 миллиардов долларов.
"Кроме своих непосредственных военных потребностей, Россия стремится использовать свои отношения с Северной Кореей - и потенциальную передачу военных технологий - как инструмент для ослабления единства западных альянсов, особенно в Восточной Азии. Стимулируя безопасность и дипломатические проблемы для таких стран, как Южная Корея и Япония, Россия стремится изменить геополитический ландшафт в свою пользу", - говорится в исследовании.
Северная Корея не публикует данные о своем экспорте оружия, что делает более точную оценку практически невозможной. По данным южнокорейской разведки, которая базирует свои отчеты частично на спутниковых фотографиях, отслеживающих поставки между Северной Кореей и Россией, Северная Корея в основном поддерживает российскую армию артиллерийскими снарядами и ракетами малой дальности.
"Война в Украине ухудшила ситуацию с безопасностью в Восточной Азии. Россия и Северная Корея работают над дестабилизацией международного порядка", - заявил Фредерик Шпор (Frederic Spohr), глава представительства Фонда Фридриха Науманна в Корее.
Также в исследовании отмечается, что стратегия России сталкивается с несколькими ограничениями. Устаревшее и ненадежное вооружение Северной Кореи вызывает сомнения в устойчивости соглашения о поставках оружия, тогда как история изменения альянсов Пхеньяна делает его непредсказуемым партнером. Кроме того, усиливая более агрессивную Северную Корею, Россия рискует ухудшить свои отношения с Китаем. Углубленное сотрудничество Москвы с таким государством-изгоем, как Северная Корея, в частности через передачу чувствительных технологий, может еще больше изолировать Россию на мировой арене.
Напомним, ГУР МО Украины ранее сообщило, что россияне везут на фронт северокорейских военных в грузовиках с гражданскими номерами.
Якби не Іран та КНДР- пуйло б уже сиділо на "О"...
- то не можна
- туди не бий
- то ескалація
- йдіть і домовтесь
от і все. Чим це закінчиться? - років через 30 навіть якщо РФ убє 50 млн США нажме велику червону кнопку із посмішками де буду "перезагрузка" їх відносин як уже було при Клінтоні, Обамі і тд
Бо навіть упоротих глядачів великого зомбофону неможна переконати , шо 100+ млрд меньше за 5ть
https://lb.ua/news/2024/02/09/597576_dopomoga_ssha_chi_maie_ukraina_plan_b.html
І це ще до пакету з 61 млрд доларів , що блокувався трампістами
Але у кацапські боти , що розповсюджують ІПСО мабудь хочуть , щоб ми отримували 5ть ,а не 105 млрд
Те саме про оплату. Не можу уявити скільки коштує креслення крилатої ракети, чи подробний опис технології виробництва пального для ракетного двигуна, чи программа керування цим двигуном і точного наведення на ціль.
Які попри марадерство і саботаж твого Зе поставили зброї на сотні міл'ярдів доларів
От якби на 5ть і то за гроші , тоді були б норм , а так ...таке
Укатайка з вас підкацапників тупорилих