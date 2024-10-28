КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование

С февраля 2022 года Россия получила северокорейского оружия на сумму от 1,7 до 5,5 миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в исследовании Фонда Фридриха Науманна.

Отмечается, что на фоне длительной войны России против Украины укрепилось партнерство между РФ и Северной Кореей. Последние поставки северокорейского оружия стали своевременными для Москвы. Прогнозируется, что стоимость экспорта Северной Кореи может вырасти на сотни миллионов долларов из-за потенциального развертывания ее войск в Украине.

Для исследования Елена Гусейнова из университета Хангук в Сеуле оценила разведывательные отчеты, утечки документов и цены на боеприпасы из предыдущих северокорейских сделок по продаже вооружений. На основе этого она оценила объем поставок северокорейского оружия в Россию с февраля 2022 года в сумму от 1,7 до 5,5 миллиардов долларов.

"Кроме своих непосредственных военных потребностей, Россия стремится использовать свои отношения с Северной Кореей - и потенциальную передачу военных технологий - как инструмент для ослабления единства западных альянсов, особенно в Восточной Азии. Стимулируя безопасность и дипломатические проблемы для таких стран, как Южная Корея и Япония, Россия стремится изменить геополитический ландшафт в свою пользу", - говорится в исследовании.

Северная Корея не публикует данные о своем экспорте оружия, что делает более точную оценку практически невозможной. По данным южнокорейской разведки, которая базирует свои отчеты частично на спутниковых фотографиях, отслеживающих поставки между Северной Кореей и Россией, Северная Корея в основном поддерживает российскую армию артиллерийскими снарядами и ракетами малой дальности.

"Война в Украине ухудшила ситуацию с безопасностью в Восточной Азии. Россия и Северная Корея работают над дестабилизацией международного порядка", - заявил Фредерик Шпор (Frederic Spohr), глава представительства Фонда Фридриха Науманна в Корее.

Также в исследовании отмечается, что стратегия России сталкивается с несколькими ограничениями. Устаревшее и ненадежное вооружение Северной Кореи вызывает сомнения в устойчивости соглашения о поставках оружия, тогда как история изменения альянсов Пхеньяна делает его непредсказуемым партнером. Кроме того, усиливая более агрессивную Северную Корею, Россия рискует ухудшить свои отношения с Китаем. Углубленное сотрудничество Москвы с таким государством-изгоем, как Северная Корея, в частности через передачу чувствительных технологий, может еще больше изолировать Россию на мировой арене.

Напомним, ГУР МО Украины ранее сообщило, что россияне везут на фронт северокорейских военных в грузовиках с гражданскими номерами.

