РУС
Новости
КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование

Росія отримує від КНДР снаряди

С февраля 2022 года Россия получила северокорейского оружия на сумму от 1,7 до 5,5 миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в исследовании Фонда Фридриха Науманна.

Отмечается, что на фоне длительной войны России против Украины укрепилось партнерство между РФ и Северной Кореей. Последние поставки северокорейского оружия стали своевременными для Москвы. Прогнозируется, что стоимость экспорта Северной Кореи может вырасти на сотни миллионов долларов из-за потенциального развертывания ее войск в Украине.

Для исследования Елена Гусейнова из университета Хангук в Сеуле оценила разведывательные отчеты, утечки документов и цены на боеприпасы из предыдущих северокорейских сделок по продаже вооружений. На основе этого она оценила объем поставок северокорейского оружия в Россию с февраля 2022 года в сумму от 1,7 до 5,5 миллиардов долларов.

"Кроме своих непосредственных военных потребностей, Россия стремится использовать свои отношения с Северной Кореей - и потенциальную передачу военных технологий - как инструмент для ослабления единства западных альянсов, особенно в Восточной Азии. Стимулируя безопасность и дипломатические проблемы для таких стран, как Южная Корея и Япония, Россия стремится изменить геополитический ландшафт в свою пользу", - говорится в исследовании.

Северная Корея не публикует данные о своем экспорте оружия, что делает более точную оценку практически невозможной. По данным южнокорейской разведки, которая базирует свои отчеты частично на спутниковых фотографиях, отслеживающих поставки между Северной Кореей и Россией, Северная Корея в основном поддерживает российскую армию артиллерийскими снарядами и ракетами малой дальности.

"Война в Украине ухудшила ситуацию с безопасностью в Восточной Азии. Россия и Северная Корея работают над дестабилизацией международного порядка", - заявил Фредерик Шпор (Frederic Spohr), глава представительства Фонда Фридриха Науманна в Корее.

Также в исследовании отмечается, что стратегия России сталкивается с несколькими ограничениями. Устаревшее и ненадежное вооружение Северной Кореи вызывает сомнения в устойчивости соглашения о поставках оружия, тогда как история изменения альянсов Пхеньяна делает его непредсказуемым партнером. Кроме того, усиливая более агрессивную Северную Корею, Россия рискует ухудшить свои отношения с Китаем. Углубленное сотрудничество Москвы с таким государством-изгоем, как Северная Корея, в частности через передачу чувствительных технологий, может еще больше изолировать Россию на мировой арене.

Напомним, ГУР МО Украины ранее сообщило, что россияне везут на фронт северокорейских военных в грузовиках с гражданскими номерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

КНДР (1275) оружие (10437) россия (97281)
Топ комментарии
+3
Загальна сума військової допомоги Україні від союзників за останні два роки перевищує 100 мільярдів доларів. На середину 2023 року лише США виділили близько 43 мільярдів доларів, включно з ************, ********* танками M1 Abrams, реактивними системами HIMARS та засобами ППО. Європейські союзники та інші країни НАТО додали ще кілька десятків мільярдів доларів, надсилаючи артилерію, зенітні установки та тисячі ***********
28.10.2024 13:16 Ответить
+2
Ось вам і "вяликая ,непабєдімая рассєя"...!)
Якби не Іран та КНДР- пуйло б уже сиділо на "О"...
28.10.2024 12:18 Ответить
+2
Зато наші союзнички

- то не можна

- туди не бий

- то ескалація

- йдіть і домовтесь

от і все. Чим це закінчиться? - років через 30 навіть якщо РФ убє 50 млн США нажме велику червону кнопку із посмішками де буду "перезагрузка" їх відносин як уже було при Клінтоні, Обамі і тд
28.10.2024 13:06 Ответить
Ну таки не зброї, а ***********.
Боже, яке кінчене. ********** , а точніше артелерійські снаряди то і є зброя
показать весь комментарий
28.10.2024 13:32 Ответить
Загальна сума військової допомоги Україні від союзників за останні два роки перевищує 100 мільярдів доларів. На середину 2023 року лише США виділили близько 43 мільярдів доларів, включно з ************, ********* танками M1 Abrams, реактивними системами HIMARS та засобами ППО. Європейські союзники та інші країни НАТО додали ще кілька десятків мільярдів доларів, надсилаючи артилерію, зенітні установки та тисячі ***********
У тому то і річ, що якщо висвітлювати у подібному ключі, то всі ці побрехеньки від рашиського ІПСО не матимуть такого ефекту , як треба

Бо навіть упоротих глядачів великого зомбофону неможна переконати , шо 100+ млрд меньше за 5ть
За час великої війни https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/ Україна одержала від США допомоги на суму близько 111 мільярдів доларів, з них 44,2 мільярда - озброєнням і ************
https://lb.ua/news/2024/02/09/597576_dopomoga_ssha_chi_maie_ukraina_plan_b.html
І це ще до пакету з 61 млрд доларів , що блокувався трампістами

Але у кацапські боти , що розповсюджують ІПСО мабудь хочуть , щоб ми отримували 5ть ,а не 105 млрд
Ось це рашиська "супердержава" від голодранців отримують стільки зброї,а ще ісламський іран ,путін **** коли ти здохнеш ,мільйони цього чекають.
Як вони рахують вартість снарідів зроблених рабами. По вартості спожитої їжі? Так вона теж вирощується рабами які працюють за їжу.
Те саме про оплату. Не можу уявити скільки коштує креслення крилатої ракети, чи подробний опис технології виробництва пального для ракетного двигуна, чи программа керування цим двигуном і точного наведення на ціль.
Странные расчёты в коментах идут. Да на войне не важна цифра в деньгах, а в скорости доставки оружия, бк, итд! На поле боя нужны только патроны, снаряды и ракеты и прочее. Деньги потом отдают и через 30 лет. У рф союзники оказались, а у нас бухгалтеры в помощниках! Обратили ли мы все внимание, что с начала войны в наших сводках указывается цена уничтоженного! А нахрена??? У противника алмазы, золото, нефть, газ и весь алкан Менделеев в наборе! Надо уже все кресты на кладбищах пересчитать нам своих. Там где флаг на могилой и дата смерти между февралём 22 г и пусть сентябрём 24г!!! Вот где истинная цена всему!
Так так, рашику, у нас дуже погані союзникі
Які попри марадерство і саботаж твого Зе поставили зброї на сотні міл'ярдів доларів
От якби на 5ть і то за гроші , тоді були б норм , а так ...таке
Укатайка з вас підкацапників тупорилих
