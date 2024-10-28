КНДР поставила в РФ зброї на суму до $5,5 млрд, - дослідження

З лютого 2022 року Росія отримала північнокорейської зброї на суму від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у дослідженні Фонду Фрідріха Науманна.

Завчається, що на тлі тривалої війни Росії проти України зміцнилось партнерство між РФ та Північною Кореєю. Останні поставки північнокорейської зброї стали своєчасними для Москви. Прогнозується, що вартість експорту Північної Кореї може зрости на сотні мільйонів доларів через потенційне розгортання її військ в Україні.

Для дослідження Олена Гусейнова з університету Ханґук у Сеулі оцінила розвідувальні звіти, витоки документів і ціни на боєприпаси з попередніх північнокорейських угод з продажу озброєнь. На основі цього вона оцінила обсяг поставок північнокорейської зброї до Росії з лютого 2022 року в суму від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів.

"Окрім своїх безпосередніх військових потреб, Росія прагне використовувати свої відносини з Північною Кореєю - і потенційну передачу військових технологій - як інструмент для послаблення єдності західних альянсів, особливо у Східній Азії. Стимулюючи безпеку та дипломатичні проблеми для таких країн, як Південна Корея та Японія, Росія прагне змінити геополітичний ландшафт на свою користь", - йдеться у дослідженні.

Північна Корея не публікує дані про свій експорт зброї, що робить більш точну оцінку практично неможливою. За даними південнокорейської розвідки, яка базує свої звіти частково на супутникових фотографіях, що відстежують поставки між Північною Кореєю і Росією, Північна Корея в основному підтримує російську армію артилерійськими снарядами і ракетами малої дальності.

"Війна в Україні погіршила ситуацію з безпекою у Східній Азії. Росія і Північна Корея працюють над дестабілізацією міжнародного порядку", - заявив Фредерік Шпор (Frederic Spohr), голова представництва Фонду Фрідріха Науманна в Кореї.

Також у дослідженні зазначається, що стратегія Росії стикається з кількома обмеженнями. Застаріле та ненадійне озброєння Північної Кореї викликає сумніви щодо стійкості угоди щодо постачання зброї, тоді як історія зміни альянсів Пхеньяна робить його непередбачуваним партнером. Крім того, посилюючи більш агресивну Північну Корею, Росія ризикує погіршити свої відносини з Китаєм. Поглиблена співпраця Москви з такою державою-ізгоєм, як Північна Корея, зокрема через передачу чутливих технологій, може ще більше ізолювати Росію на світовій арені.

Нагадаємо, ГУР МО України раніше повідомило, що росіяни везуть на фронт північнокорейських військових у вантажівках із цивільними номерами.

