КНДР поставила в РФ зброї на суму до $5,5 млрд, - дослідження

Росія отримує від КНДР снаряди

З лютого 2022 року Росія отримала північнокорейської зброї на суму від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у дослідженні  Фонду Фрідріха Науманна.

Завчається, що на тлі тривалої війни Росії проти України зміцнилось партнерство між РФ та  Північною Кореєю. Останні поставки північнокорейської зброї стали своєчасними для Москви. Прогнозується, що вартість експорту Північної Кореї може зрости на сотні мільйонів доларів через потенційне розгортання її військ в Україні.

Для дослідження Олена Гусейнова з університету Ханґук у Сеулі оцінила розвідувальні звіти, витоки документів і ціни на боєприпаси з попередніх північнокорейських угод з продажу озброєнь. На основі цього вона оцінила обсяг поставок північнокорейської зброї до Росії з лютого 2022 року в суму від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів.

"Окрім своїх безпосередніх військових потреб, Росія прагне використовувати свої відносини з Північною Кореєю - і потенційну передачу військових технологій - як інструмент для послаблення єдності західних альянсів, особливо у Східній Азії. Стимулюючи безпеку та дипломатичні проблеми для таких країн, як Південна Корея та Японія, Росія прагне змінити геополітичний ландшафт на свою користь", - йдеться у дослідженні. 

Північна Корея не публікує дані про свій експорт зброї, що робить більш точну оцінку практично неможливою. За даними південнокорейської розвідки, яка базує свої звіти частково на супутникових фотографіях, що відстежують поставки між Північною Кореєю і Росією, Північна Корея в основному підтримує російську армію артилерійськими снарядами і ракетами малої дальності.

"Війна в Україні погіршила ситуацію з безпекою у Східній Азії. Росія і Північна Корея працюють над дестабілізацією міжнародного порядку", - заявив Фредерік Шпор (Frederic Spohr), голова представництва Фонду Фрідріха Науманна в Кореї.

Також у дослідженні зазначається, що стратегія Росії стикається з кількома обмеженнями. Застаріле та ненадійне озброєння Північної Кореї викликає сумніви щодо стійкості угоди щодо постачання зброї, тоді як історія зміни альянсів Пхеньяна робить його непередбачуваним партнером. Крім того, посилюючи більш агресивну Північну Корею, Росія ризикує погіршити свої відносини з Китаєм. Поглиблена співпраця Москви з такою державою-ізгоєм, як Північна Корея, зокрема через передачу чутливих технологій, може ще більше ізолювати Росію на світовій арені.

Нагадаємо, ГУР МО України раніше повідомило, що росіяни везуть на фронт північнокорейських військових у вантажівках із цивільними номерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде змушена воювати проти Північної Кореї в Європі, - Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на РФ. ВIДЕО

Загальна сума військової допомоги Україні від союзників за останні два роки перевищує 100 мільярдів доларів. На середину 2023 року лише США виділили близько 43 мільярдів доларів, включно з ************, ********* танками M1 Abrams, реактивними системами HIMARS та засобами ППО. Європейські союзники та інші країни НАТО додали ще кілька десятків мільярдів доларів, надсилаючи артилерію, зенітні установки та тисячі ***********
Ось вам і "вяликая ,непабєдімая рассєя"...!)
Якби не Іран та КНДР- пуйло б уже сиділо на "О"...
Зато наші союзнички

- то не можна

- туди не бий

- то ескалація

- йдіть і домовтесь

от і все. Чим це закінчиться? - років через 30 навіть якщо РФ убє 50 млн США нажме велику червону кнопку із посмішками де буду "перезагрузка" їх відносин як уже було при Клінтоні, Обамі і тд
Ну таки не зброї, а ***********.
Боже, яке кінчене. ********** , а точніше артелерійські снаряди то і є зброя
показати весь коментар
28.10.2024 13:32 Відповісти
У тому то і річ, що якщо висвітлювати у подібному ключі, то всі ці побрехеньки від рашиського ІПСО не матимуть такого ефекту , як треба

Бо навіть упоротих глядачів великого зомбофону неможна переконати , шо 100+ млрд меньше за 5ть
За час великої війни https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/ Україна одержала від США допомоги на суму близько 111 мільярдів доларів, з них 44,2 мільярда - озброєнням і ************
https://lb.ua/news/2024/02/09/597576_dopomoga_ssha_chi_maie_ukraina_plan_b.html
І це ще до пакету з 61 млрд доларів , що блокувався трампістами

Але у кацапські боти , що розповсюджують ІПСО мабудь хочуть , щоб ми отримували 5ть ,а не 105 млрд
Ось це рашиська "супердержава" від голодранців отримують стільки зброї,а ще ісламський іран ,путін **** коли ти здохнеш ,мільйони цього чекають.
Як вони рахують вартість снарідів зроблених рабами. По вартості спожитої їжі? Так вона теж вирощується рабами які працюють за їжу.
Те саме про оплату. Не можу уявити скільки коштує креслення крилатої ракети, чи подробний опис технології виробництва пального для ракетного двигуна, чи программа керування цим двигуном і точного наведення на ціль.
Странные расчёты в коментах идут. Да на войне не важна цифра в деньгах, а в скорости доставки оружия, бк, итд! На поле боя нужны только патроны, снаряды и ракеты и прочее. Деньги потом отдают и через 30 лет. У рф союзники оказались, а у нас бухгалтеры в помощниках! Обратили ли мы все внимание, что с начала войны в наших сводках указывается цена уничтоженного! А нахрена??? У противника алмазы, золото, нефть, газ и весь алкан Менделеев в наборе! Надо уже все кресты на кладбищах пересчитать нам своих. Там где флаг на могилой и дата смерти между февралём 22 г и пусть сентябрём 24г!!! Вот где истинная цена всему!
Так так, рашику, у нас дуже погані союзникі
Які попри марадерство і саботаж твого Зе поставили зброї на сотні міл'ярдів доларів
От якби на 5ть і то за гроші , тоді були б норм , а так ...таке
Укатайка з вас підкацапників тупорилих
