УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5144 відвідувача онлайн
Новини Відео
26 511 117

Росіяни везуть на фронт військових КНДР у вантажівках із цивільними номерами, - ГУР. ВIДЕО

Росіяни везуть на фронт північнокорейських військових  у вантажівках із цивільними номерами.

Про це свідчить радіоперехоплення, здобуде Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно із радіоперехопенням, 27 жовтня російські поліцейські затримали на трасі "Курськ-Воронєж" КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими. Як свідчить перехоплена розмова, у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

Зазначається, що північнокорейська підмога з КамАЗу призначалася 810-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морського флоту РФ.

У перехопленні штабісти цієї бригади ворога намагаються з’ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка, і чому у шофера немає належних документів.

Дивіться також: Україна буде змушена воювати проти Північної Кореї в Європі, - Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на РФ. ВIДЕО

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Читайте також: До 28 жовтня Росія накопичить на Курщині 5 тис. північнокорейських військових, - NYT

Автор: 

КНДР (1314) росія (67862) ГУР (681)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
9 год
Україна під мудрим керівництвом Зеленського підписала майже 30 безпекових угод, але жодного військового підрозділу цих країн в Україні немає.

РФ підписала угоду про стратегічне партнерство з КНДР, і ось: корейці вже у рф.

Може щось не так із вашими угодами
@ZelenskyyUa
??
показати весь коментар
27.10.2024 18:41 Відповісти
+39
Не бачила щоб останні роки Ізраїль роззброювався.
Чи я щось пропустила.
А от хто Україну роззброював з 2019 прекрасно пам'ятаю.
показати весь коментар
27.10.2024 18:47 Відповісти
+32
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
5 год
Потужно шаленим темпами здаємо русні міста. Селідове, Курахівка, Українск, Новоукраїнка, Богоявленівка, Шахтарськ та інши міста та села. Не чутно радісті з Курщині, про успіхи на Донбасі можно тільки мріяти. Скільки загублених життів воїнів на совісті влади. Прикро.
показати весь коментар
27.10.2024 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
От цікаво , а не для цього зелений шапітолій відправив і відправляє бригади в цю судженську чорну діру? Тепер будуть туди тисячами корейців посилати знищуючи наших військових і техніку, а самі будуть і далі захоплювати Україну майже без спротиву. І головне їм навіть додаткових санкцій чи іншої дурні не буде , бо корейці на території козлостана.
показати весь коментар
27.10.2024 19:56 Відповісти
Дурень не вмикай ідіота, ти ж сам шашличний пдарас прекрасно знаєш де вони потрібні були.
показати весь коментар
27.10.2024 20:16 Відповісти
Вони потрібні своїм батькам, бо за конституцією України кожна людина повинна доглядати своїх старих батьків до смерті.
показати весь коментар
27.10.2024 20:20 Відповісти
І тому їх погнали на убой в кацапські вєрхніє *****?
Л - логіка.
показати весь коментар
27.10.2024 22:17 Відповісти
Я трохи вище тобі написав: усіх треба відводити якомога далі від фронту, бо хлопці потрібні своїм батькам. Що тобі не так з логікою? Чи з ким ти там спілкуєшся?
показати весь коментар
27.10.2024 23:26 Відповісти
а смертельно хворих прокурорів-інвалідів?
показати весь коментар
27.10.2024 20:52 Відповісти
тільки Остіну поки шо не розказуйте.
показати весь коментар
27.10.2024 19:57 Відповісти
ПРОПОНУЮ,передайте Сиру!! Пропоную влаштовувати засідки і мінні пастки для корейців,в якості принади ,щоб принадити корейців до засідки,використовувати записи вищання та гавкання цуценят.
показати весь коментар
27.10.2024 20:49 Відповісти
Мая твая нє панімать
ХуньЧань прієхал ваєвать
показати весь коментар
27.10.2024 20:59 Відповісти
Недовго тим корейцям залишилося їсти собак
показати весь коментар
27.10.2024 21:08 Відповісти
Etat moment interesni , kto kavo vkliuchit v svoi racion...🤔
показати весь коментар
27.10.2024 22:52 Відповісти
НАТО сказало що їхні супутники і розвідка нічого не бачить і не знає,як доречі не визнали перехід рашистських танків через кордон України в 2014 році.
показати весь коментар
27.10.2024 21:53 Відповісти
Кім, як і *****, остаточно "********". Готує своїх чучхеваньок до війни з корейцями. Кім вважає що уклавши військовий договір і ставши союзником ***** він залучить в майбутньому війська *****стану до нападу та до окупації Південної Кореї. Вже давно пора знищити під корень цю кімовську сімейку."Бог чучхе" має померти разом з усіма своїми родичами. В Азії тільки так це приацює.
показати весь коментар
27.10.2024 22:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 