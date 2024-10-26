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Новини Війна
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До 28 жовтня Росія накопичить на Курщині 5 тис. північнокорейських військових, - NYT

До 28 жовтня Росія накопичить на Курщині 5 тис. північнокорейських військових

Кілька тисяч солдатів КНДР уже прибули в Курську область Росії, щоб допомогти РФ витіснити Сили оборони України. 

Про це пише The New York Times з посиланням на обізнаних українських та американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що перші північнокорейські солдати почали прибувати в Курську область у середу, 23 жовтня. До понеділка, 28 жовтня, очікується, що Росія накопичить на Курщині до 5 тис. солдатів КНДР.

За словами співрозмовників NYT, ці війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх перекидають із Владивостока літаками Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім відправляють у зону бойових дій.

Наразі, як пише видання, війська КНДР зосереджені лише в Курській області. Поки вони ще не вступили в бій і незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.

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Однак, за словами співрозмовників, будь-який значний контингент північнокорейських військ дасть змогу Росії залишити більше своїх сил на сході України, де росіяни зосередяться на захопленні якомога більшої частини української території до настання зими.

Водночас NYT додає, що поки незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою. 

"Війська Північної Кореї не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар'єром, незнайомою місцевістю та армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних", - пише NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі генерального прокурора розслідують співучасть КНДР у війні Росії проти України, - Reuters

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Читайте також: Китаю не сподобалася відправка північнокорейських військ до РФ, - Financial Times

Автор: 

КНДР (1260) росія (66144) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+15
З чмобіків теж сміялися. Навіть я. Напочатку.
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26.10.2024 19:14 Відповісти
+6
Китайських не буде. Там дурнів нема.
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26.10.2024 19:13 Відповісти
+6
Закидатимуть Україну корейським м'ясом, на цьому старий маніяк ще й гроші свої збереже.
А наші хлопці так і будуть гинути.
З тих грошей що виділили зараз зелені знайдуть спосіб як поцупити більше половини.
Таке враження, що українська армія тримається за рахунок волонтерів та донатів людей.((((
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26.10.2024 19:14 Відповісти
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Почекаємо ще іранських та китайських військових, щоб ваша стурбованість перейшла на новий рівень.
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26.10.2024 19:08 Відповісти
Китайськи не будут, вони скоріше тільки до уралу дійдуть
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26.10.2024 19:11 Відповісти
Китайських не буде. Там дурнів нема.
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26.10.2024 19:13 Відповісти
Охота на собак починається. Воно на москальских, ми на корейських
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26.10.2024 19:09 Відповісти
М'ясо смердючих рабів, які не вміють і не здатні ефективно воювати, армія яка застрягла ще в 60-70 роках
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26.10.2024 19:10 Відповісти
З чмобіків теж сміялися. Навіть я. Напочатку.
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26.10.2024 19:14 Відповісти
300 тисяч чмобиків (зараз вже менше) це найефективніша і адекватна військова сила рф. На багато ефективніше так званих регулярних частин (тих тупорилов, хто залишився на надстрокову в мирний час, щоб не працювати) , добровольців (авантюристів, наркоманів і т.п.), зеків.
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26.10.2024 19:32 Відповісти
Але ж на фото, бачите, в них мікрофон, навушники, камера тощо. Цілком *******.
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26.10.2024 20:15 Відповісти
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26.10.2024 19:11 Відповісти
Гарматному мясу не потрібно розуміти ні языга, ні місцевості, ні гомосяцких кацапських звичаїв. Мясні штурми прості для виконання
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26.10.2024 19:12 Відповісти
Закидатимуть Україну корейським м'ясом, на цьому старий маніяк ще й гроші свої збереже.
А наші хлопці так і будуть гинути.
З тих грошей що виділили зараз зелені знайдуть спосіб як поцупити більше половини.
Таке враження, що українська армія тримається за рахунок волонтерів та донатів людей.((((
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26.10.2024 19:14 Відповісти
Накопичить - це коли за межами досяжності української зброї))Курчать осінню рахують))
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26.10.2024 19:22 Відповісти
Сарана корейська об'єднується з сараною свинособачою.
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26.10.2024 19:22 Відповісти
5 тысяч, це один залп хаймарса ровным пакетом.
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26.10.2024 19:24 Відповісти
Чому ж не накриваємо на покровському напрямку?
А може тому ,що їх дохренища , мов тарганів?
Навіть купу тарганів одним тапком не поцілиш((
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26.10.2024 21:11 Відповісти
Тому що їх там більше ніж 5 тисяч.
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26.10.2024 21:53 Відповісти
Демонстрація путлером своєї могутності. Того, що солдати у нього не закінчаться і навіть без бусифікації в рф він легко обійдеться.
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26.10.2024 19:25 Відповісти
А поки Бідон піде з посади, то і всіх 150 тис. вже навезуть...
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26.10.2024 19:34 Відповісти
Шо тут за смех**чки, это очень серьезно для нас. Этих узкощюрых очень
дохрена даже больше.Если они продавят наших в курске то, они могут продавить и на других участках фронта. И тогда все, будет полная попа,
прощай целоснасть Украины со всеми вытекающими.
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26.10.2024 19:35 Відповісти
Та кацапи нажаль і без корейців продавлюють, ось що пишуть наші військові:

"Офіцер+
Невелика частина Селидово все ще під контролем Сил оборони, але куди більш загрозлива ситуація у Вишневому(сусідній н.п.) туди також тягнуться підари, відрізавши шлях відступу з Селидово через село.
Підари намагаються не завʼязувати запеклі бої в місті, де виходить - намагаються пролазити, а загалом їм зараз в пріоритеті відрізати всі шляхи відступу і оточити наші підрозділи.
Відверто кажучи дуже багато питань щодо фактично проваленої оборони міста."

П.С.А якщо корейці матимуть успіх, то їх Кім відправить ще не один десяток тисяч.
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26.10.2024 20:09 Відповісти
кацапи вже відрізали дорогу на Вишневе, залишається тільки полями 2 км до траси на покровськ.
хоча це мабуть старий комент.
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26.10.2024 20:43 Відповісти
Корейці тут погоди не зроблять. Нас продавлюють кабами і кацапським м'ясом.
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26.10.2024 21:54 Відповісти
Це не "елітні", а інженерні війська. У боях приймати участь не будуть.
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26.10.2024 19:59 Відповісти
ти кажеш, можна на шашлики?
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26.10.2024 20:08 Відповісти
...так, і на каву!
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26.10.2024 20:20 Відповісти
*************!
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26.10.2024 21:15 Відповісти
Немає бажання у партнерів ввалити по пхеньяну пʼятьма мегатонами, щоб жирний боров переглянув свої орієнтири?
Це ж ракова пухлина і далі буде тільки гірше!
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26.10.2024 21:22 Відповісти
Момент выбран очень хорошо. В США все заняты выборами, там даже "озабоченность" не особо сильно будут выражать... В ЕС понятное дело, все следят за США и без них ничего делать не будут, так как не понятно кто выиграет и к чему готовится.
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26.10.2024 21:31 Відповісти
А на фото часом не південні корейці?
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26.10.2024 21:39 Відповісти
Один я не розумію яке міжнародне право буде порушене, якщо північнокорейські вояки будуть воювати в курській області?
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26.10.2024 23:14 Відповісти
А Америка буде замітати проблеми під коврик...
Бо Ескалація!!! 🤫 Тссс.
Аноніровать і спать!! Тішина 😁 ©
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27.10.2024 02:18 Відповісти
усіх на фарш. memento mori
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26.10.2024 23:37 Відповісти
Кажуть, що це можливо для освоєння дронів. У сил Оборони Кореї точно ще немає досвіду проти дронів, і Пухляш хоче війни, хоче наапасти
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27.10.2024 02:15 Відповісти
 
 