До 28 жовтня Росія накопичить на Курщині 5 тис. північнокорейських військових, - NYT

Кілька тисяч солдатів КНДР уже прибули в Курську область Росії, щоб допомогти РФ витіснити Сили оборони України.

Про це пише The New York Times з посиланням на обізнаних українських та американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що перші північнокорейські солдати почали прибувати в Курську область у середу, 23 жовтня. До понеділка, 28 жовтня, очікується, що Росія накопичить на Курщині до 5 тис. солдатів КНДР.

За словами співрозмовників NYT, ці війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх перекидають із Владивостока літаками Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім відправляють у зону бойових дій.

Наразі, як пише видання, війська КНДР зосереджені лише в Курській області. Поки вони ще не вступили в бій і незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.

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Однак, за словами співрозмовників, будь-який значний контингент північнокорейських військ дасть змогу Росії залишити більше своїх сил на сході України, де росіяни зосередяться на захопленні якомога більшої частини української території до настання зими.

Водночас NYT додає, що поки незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою.

"Війська Північної Кореї не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар'єром, незнайомою місцевістю та армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних", - пише NYT.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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