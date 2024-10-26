До 28 октября Россия накопит на Курщине 5 тыс. северокорейских военных, – NYT

Несколько тысяч солдат КНДР уже прибыли в Курскую область России, чтобы помочь РФ вытеснить Силы обороны Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных украинских и американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что первые северокорейские солдаты начали прибывать в Курскую область в среду, 23 октября. До понедельника, 28 октября, ожидается, что Россия накопит на Курщине до 5 тыс. солдат КНДР.

По словам собеседников NYT, эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их перебрасывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.

Сейчас, как пишет издание, войска КНДР сосредоточены только в Курской области. Пока они еще не вступили в бой и непонятно, какую роль они будут играть на фронте.

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Однако, по словам собеседников, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России оставить больше своих сил на востоке Украины, где россияне сосредоточатся на захвате как можно большей части украинской территории до наступления зимы.

В то же время NYT добавляет, что пока непонятно, как военные Северной Кореи изменят динамику на поле боя.

"Войска Северной Кореи не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, и есть вопросы относительно возможностей даже их элитных подразделений. Еще до того, как они выйдут на поле боя, им придется столкнуться с языковым барьером, незнакомой местностью и армейскими обычаями, которые могут сильно отличаться от их собственных", - пишет NYT.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

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