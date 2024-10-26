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Новости Война
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До 28 октября Россия накопит на Курщине 5 тыс. северокорейских военных, – NYT

До 28 жовтня Росія накопичить на Курщині 5 тис. північнокорейських військових

Несколько тысяч солдат КНДР уже прибыли в Курскую область России, чтобы помочь РФ вытеснить Силы обороны Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных украинских и американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что первые северокорейские солдаты начали прибывать в Курскую область в среду, 23 октября. До понедельника, 28 октября, ожидается, что Россия накопит на Курщине до 5 тыс. солдат КНДР.

По словам собеседников NYT, эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их перебрасывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.

Сейчас, как пишет издание, войска КНДР сосредоточены только в Курской области. Пока они еще не вступили в бой и непонятно, какую роль они будут играть на фронте.

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Однако, по словам собеседников, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России оставить больше своих сил на востоке Украины, где россияне сосредоточатся на захвате как можно большей части украинской территории до наступления зимы.

В то же время NYT добавляет, что пока непонятно, как военные Северной Кореи изменят динамику на поле боя.

"Войска Северной Кореи не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, и есть вопросы относительно возможностей даже их элитных подразделений. Еще до того, как они выйдут на поле боя, им придется столкнуться с языковым барьером, незнакомой местностью и армейскими обычаями, которые могут сильно отличаться от их собственных", - пишет NYT.

Читайте также: В Офисе генерального прокурора расследуют участие КНДР в войне России против Украины, - Reuters

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Читайте также: Китаю не понравилась отправка северокорейских войск в РФ, - Financial Times

Автор: 

КНДР (1234) россия (96267) Курск (1153)


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Топ комментарии
+15
З чмобіків теж сміялися. Навіть я. Напочатку.
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26.10.2024 19:14 Ответить
+6
Китайських не буде. Там дурнів нема.
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26.10.2024 19:13 Ответить
+6
Закидатимуть Україну корейським м'ясом, на цьому старий маніяк ще й гроші свої збереже.
А наші хлопці так і будуть гинути.
З тих грошей що виділили зараз зелені знайдуть спосіб як поцупити більше половини.
Таке враження, що українська армія тримається за рахунок волонтерів та донатів людей.((((
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26.10.2024 19:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почекаємо ще іранських та китайських військових, щоб ваша стурбованість перейшла на новий рівень.
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26.10.2024 19:08 Ответить
Китайськи не будут, вони скоріше тільки до уралу дійдуть
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26.10.2024 19:11 Ответить
Китайських не буде. Там дурнів нема.
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26.10.2024 19:13 Ответить
Охота на собак починається. Воно на москальских, ми на корейських
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26.10.2024 19:09 Ответить
М'ясо смердючих рабів, які не вміють і не здатні ефективно воювати, армія яка застрягла ще в 60-70 роках
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26.10.2024 19:10 Ответить
З чмобіків теж сміялися. Навіть я. Напочатку.
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26.10.2024 19:14 Ответить
300 тисяч чмобиків (зараз вже менше) це найефективніша і адекватна військова сила рф. На багато ефективніше так званих регулярних частин (тих тупорилов, хто залишився на надстрокову в мирний час, щоб не працювати) , добровольців (авантюристів, наркоманів і т.п.), зеків.
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26.10.2024 19:32 Ответить
Але ж на фото, бачите, в них мікрофон, навушники, камера тощо. Цілком *******.
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26.10.2024 20:15 Ответить
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26.10.2024 19:11 Ответить
Гарматному мясу не потрібно розуміти ні языга, ні місцевості, ні гомосяцких кацапських звичаїв. Мясні штурми прості для виконання
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26.10.2024 19:12 Ответить
Закидатимуть Україну корейським м'ясом, на цьому старий маніяк ще й гроші свої збереже.
А наші хлопці так і будуть гинути.
З тих грошей що виділили зараз зелені знайдуть спосіб як поцупити більше половини.
Таке враження, що українська армія тримається за рахунок волонтерів та донатів людей.((((
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26.10.2024 19:14 Ответить
Накопичить - це коли за межами досяжності української зброї))Курчать осінню рахують))
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26.10.2024 19:22 Ответить
Сарана корейська об'єднується з сараною свинособачою.
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26.10.2024 19:22 Ответить
5 тысяч, це один залп хаймарса ровным пакетом.
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26.10.2024 19:24 Ответить
Чому ж не накриваємо на покровському напрямку?
А може тому ,що їх дохренища , мов тарганів?
Навіть купу тарганів одним тапком не поцілиш((
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26.10.2024 21:11 Ответить
Тому що їх там більше ніж 5 тисяч.
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26.10.2024 21:53 Ответить
Демонстрація путлером своєї могутності. Того, що солдати у нього не закінчаться і навіть без бусифікації в рф він легко обійдеться.
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26.10.2024 19:25 Ответить
А поки Бідон піде з посади, то і всіх 150 тис. вже навезуть...
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26.10.2024 19:34 Ответить
Шо тут за смех**чки, это очень серьезно для нас. Этих узкощюрых очень
дохрена даже больше.Если они продавят наших в курске то, они могут продавить и на других участках фронта. И тогда все, будет полная попа,
прощай целоснасть Украины со всеми вытекающими.
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26.10.2024 19:35 Ответить
Та кацапи нажаль і без корейців продавлюють, ось що пишуть наші військові:

"Офіцер+
Невелика частина Селидово все ще під контролем Сил оборони, але куди більш загрозлива ситуація у Вишневому(сусідній н.п.) туди також тягнуться підари, відрізавши шлях відступу з Селидово через село.
Підари намагаються не завʼязувати запеклі бої в місті, де виходить - намагаються пролазити, а загалом їм зараз в пріоритеті відрізати всі шляхи відступу і оточити наші підрозділи.
Відверто кажучи дуже багато питань щодо фактично проваленої оборони міста."

П.С.А якщо корейці матимуть успіх, то їх Кім відправить ще не один десяток тисяч.
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26.10.2024 20:09 Ответить
кацапи вже відрізали дорогу на Вишневе, залишається тільки полями 2 км до траси на покровськ.
хоча це мабуть старий комент.
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26.10.2024 20:43 Ответить
Корейці тут погоди не зроблять. Нас продавлюють кабами і кацапським м'ясом.
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26.10.2024 21:54 Ответить
Це не "елітні", а інженерні війська. У боях приймати участь не будуть.
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26.10.2024 19:59 Ответить
ти кажеш, можна на шашлики?
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26.10.2024 20:08 Ответить
...так, і на каву!
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26.10.2024 20:20 Ответить
*************!
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26.10.2024 21:15 Ответить
Немає бажання у партнерів ввалити по пхеньяну пʼятьма мегатонами, щоб жирний боров переглянув свої орієнтири?
Це ж ракова пухлина і далі буде тільки гірше!
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26.10.2024 21:22 Ответить
Момент выбран очень хорошо. В США все заняты выборами, там даже "озабоченность" не особо сильно будут выражать... В ЕС понятное дело, все следят за США и без них ничего делать не будут, так как не понятно кто выиграет и к чему готовится.
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26.10.2024 21:31 Ответить
А на фото часом не південні корейці?
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26.10.2024 21:39 Ответить
Один я не розумію яке міжнародне право буде порушене, якщо північнокорейські вояки будуть воювати в курській області?
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26.10.2024 23:14 Ответить
А Америка буде замітати проблеми під коврик...
Бо Ескалація!!! 🤫 Тссс.
Аноніровать і спать!! Тішина 😁 ©
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27.10.2024 02:18 Ответить
усіх на фарш. memento mori
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26.10.2024 23:37 Ответить
Кажуть, що це можливо для освоєння дронів. У сил Оборони Кореї точно ще немає досвіду проти дронів, і Пухляш хоче війни, хоче наапасти
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27.10.2024 02:15 Ответить
 
 