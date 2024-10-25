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Новости Война
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В Офисе генерального прокурора расследуют участие КНДР в войне России против Украины, - Reuters

В Офісі генерального прокурора розслідують співучасть КНДР у війні Росії проти України

Украина расследует поддержку Северной Кореей войны России против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что официальным лицам Северной Кореи могут выдвинуть обвинения в поставках оружия, обучении российского военного персонала и возможном развертывании северокорейских сил непосредственно на поле боя в Украине.

"Мы документируем и собираем доказательства всех возможных аспектов такого участия (в войне против Украины. - Ред.) в рамках основного производства по преступлению агрессии",- говорится в ответе офиса журналистам.

Отметим, что публично Офис генпрокурора не сообщал об этом производстве.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Автор: 

КНДР (1232) расследование (3049) россия (96246) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+4
Ну дійсно зайнятися нічим ….. йдіть корупціонерів в опі та ВР порослідуйте.
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25.10.2024 19:21 Ответить
+2
А в офісі генпрокурора теж всі інваліди чи їх не можна перевіряти?
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25.10.2024 19:21 Ответить
+2
А генеральний прокурор інвалід?
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25.10.2024 19:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну дійсно зайнятися нічим ….. йдіть корупціонерів в опі та ВР порослідуйте.
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25.10.2024 19:21 Ответить
триста слідчих вже вилетіли 20 самольотамі в Пхеньян для опиту підозрюваних.

Чи як воно технічно праісходіт ?
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25.10.2024 19:30 Ответить
Вилетіли в Сеул дивитись памятки і хвойд і на пхеньян в бінокль.
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25.10.2024 19:39 Ответить
так саме тому нічим зайнятися , бо НІКОМУ - все ушлі в утіль с поля боя с мародерством
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25.10.2024 20:23 Ответить
скажи-ка, дядя, ведь не даром ?

сидить десяток-другий інвалідів в прокуратурі і за немалий кошт платників України займаються ******.

Наріду нравіцца
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25.10.2024 20:30 Ответить
А в офісі генпрокурора теж всі інваліди чи їх не можна перевіряти?
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25.10.2024 19:21 Ответить
Та схоже на те тільки психічні захворювання це дуже особисте прокурори всі каліки пенсії мл отримують а генеральний не бачить .З корейцями як і з кацапами зсу розбереться
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25.10.2024 19:41 Ответить
знайдіть "атлічія" мародерства ОПУ від мародерства ним призначених на місцях ПО ВСІЙ УКРАЇНІ для відкатів на ОПУ...
а чим офіс ГЕНпрокурора гірший? Двійними відкатами - на цей офіс та на ОПУ?
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25.10.2024 20:27 Ответить
А в офісі генпрокурора...

Ти ото коли не знаєш, то не кизди.

Татаров вісім рваних шрамів показав від сраженія з чеченцями.
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25.10.2024 20:33 Ответить
І давно Татаров у Генпрокуратурі?
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25.10.2024 22:07 Ответить
Татаров - начальник Генпрокуратури.
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25.10.2024 22:58 Ответить
Фсьо!
Теперка обом гобітам піззєц!
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25.10.2024 19:23 Ответить
Цим ?

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25.10.2024 20:36 Ответить
А генеральний прокурор інвалід?
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25.10.2024 19:25 Ответить
таки да
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25.10.2024 19:37 Ответить
Розслідуй Бобік ...нюхай ....!!!
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25.10.2024 19:31 Ответить
позорище
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25.10.2024 19:40 Ответить
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25.10.2024 19:40 Ответить
Тому диктатору наше розслідування до ''м'якого місця''
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25.10.2024 19:46 Ответить
Потужно,***...
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25.10.2024 21:03 Ответить
мафіозні інваліди збирають докази
🤣🤣🤣🤣
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25.10.2024 21:55 Ответить
проКУРВОри...
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27.10.2024 10:57 Ответить
 
 