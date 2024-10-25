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Новини Війна
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В Офісі генерального прокурора розслідують співучасть КНДР у війні Росії проти України, - Reuters

В Офісі генерального прокурора розслідують співучасть КНДР у війні Росії проти України

Україна розслідує підтримку Північною Кореєю війни Росії проти України.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що офіційним особам Північної Кореї можуть висунути звинувачення у постачанні зброї, навчанні російського військового персоналу та можливому розгортанні північнокорейських сил безпосередньо на полі бою в Україні.

"Ми документуємо та збираємо докази всіх можливих аспектів такої участі (у війні проти України, – ред.) в межах основного провадження щодо злочину агресії",- йдеться у відповіді офісу журналістам.

Зазначимо, що публічно Офіс генрокурора не повідомляв про це провадження.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Автор: 

КНДР (1260) розслідування (2279) росія (66144) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+4
Ну дійсно зайнятися нічим ….. йдіть корупціонерів в опі та ВР порослідуйте.
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25.10.2024 19:21 Відповісти
+2
А в офісі генпрокурора теж всі інваліди чи їх не можна перевіряти?
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25.10.2024 19:21 Відповісти
+2
А генеральний прокурор інвалід?
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25.10.2024 19:25 Відповісти
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Ну дійсно зайнятися нічим ….. йдіть корупціонерів в опі та ВР порослідуйте.
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25.10.2024 19:21 Відповісти
триста слідчих вже вилетіли 20 самольотамі в Пхеньян для опиту підозрюваних.

Чи як воно технічно праісходіт ?
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25.10.2024 19:30 Відповісти
Вилетіли в Сеул дивитись памятки і хвойд і на пхеньян в бінокль.
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25.10.2024 19:39 Відповісти
так саме тому нічим зайнятися , бо НІКОМУ - все ушлі в утіль с поля боя с мародерством
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25.10.2024 20:23 Відповісти
скажи-ка, дядя, ведь не даром ?

сидить десяток-другий інвалідів в прокуратурі і за немалий кошт платників України займаються ******.

Наріду нравіцца
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25.10.2024 20:30 Відповісти
А в офісі генпрокурора теж всі інваліди чи їх не можна перевіряти?
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25.10.2024 19:21 Відповісти
Та схоже на те тільки психічні захворювання це дуже особисте прокурори всі каліки пенсії мл отримують а генеральний не бачить .З корейцями як і з кацапами зсу розбереться
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25.10.2024 19:41 Відповісти
знайдіть "атлічія" мародерства ОПУ від мародерства ним призначених на місцях ПО ВСІЙ УКРАЇНІ для відкатів на ОПУ...
а чим офіс ГЕНпрокурора гірший? Двійними відкатами - на цей офіс та на ОПУ?
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25.10.2024 20:27 Відповісти
А в офісі генпрокурора...

Ти ото коли не знаєш, то не кизди.

Татаров вісім рваних шрамів показав від сраженія з чеченцями.
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25.10.2024 20:33 Відповісти
І давно Татаров у Генпрокуратурі?
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25.10.2024 22:07 Відповісти
Татаров - начальник Генпрокуратури.
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25.10.2024 22:58 Відповісти
Фсьо!
Теперка обом гобітам піззєц!
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25.10.2024 19:23 Відповісти
Цим ?

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25.10.2024 20:36 Відповісти
А генеральний прокурор інвалід?
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25.10.2024 19:25 Відповісти
таки да
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25.10.2024 19:37 Відповісти
Розслідуй Бобік ...нюхай ....!!!
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25.10.2024 19:31 Відповісти
позорище
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25.10.2024 19:40 Відповісти
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25.10.2024 19:40 Відповісти
Тому диктатору наше розслідування до ''м'якого місця''
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25.10.2024 19:46 Відповісти
Потужно,***...
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25.10.2024 21:03 Відповісти
мафіозні інваліди збирають докази
🤣🤣🤣🤣
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25.10.2024 21:55 Відповісти
проКУРВОри...
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27.10.2024 10:57 Відповісти
 
 