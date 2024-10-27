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Россияне везут на фронт военных КНДР в грузовиках с гражданскими номерами, - ГУР. ВИДЕО

Россияне везут на фронт северокорейских военных в грузовиках с гражданскими номерами.

Об этом свидетельствует радиоперехват, добытый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, согласно радиоперехвату, 27 октября российские полицейские задержали на трассе "Курск-Воронеж" КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными. Как свидетельствует перехваченный разговор, у водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Отмечается, что северокорейская подмога из КамАЗа предназначалась 810-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морского флота РФ.

В перехвате штабисты этой бригады врага пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик, и почему у шофера нет надлежащих документов.

Также смотрите: Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: До 28 октября Россия накопит на Курщине 5 тыс. северокорейских военных, – NYT

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть северокорейских войск может быть развернута в районе Курска, - Белый дом

Автор: 

КНДР (1234) россия (96279) ГУР (475)


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Топ комментарии
+39
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
9 год
Україна під мудрим керівництвом Зеленського підписала майже 30 безпекових угод, але жодного військового підрозділу цих країн в Україні немає.

РФ підписала угоду про стратегічне партнерство з КНДР, і ось: корейці вже у рф.

Може щось не так із вашими угодами
@ZelenskyyUa
??
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27.10.2024 18:41 Ответить
+39
Не бачила щоб останні роки Ізраїль роззброювався.
Чи я щось пропустила.
А от хто Україну роззброював з 2019 прекрасно пам'ятаю.
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27.10.2024 18:47 Ответить
+32
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
5 год
Потужно шаленим темпами здаємо русні міста. Селідове, Курахівка, Українск, Новоукраїнка, Богоявленівка, Шахтарськ та інши міста та села. Не чутно радісті з Курщині, про успіхи на Донбасі можно тільки мріяти. Скільки загублених життів воїнів на совісті влади. Прикро.
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27.10.2024 18:39 Ответить
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От цікаво , а не для цього зелений шапітолій відправив і відправляє бригади в цю судженську чорну діру? Тепер будуть туди тисячами корейців посилати знищуючи наших військових і техніку, а самі будуть і далі захоплювати Україну майже без спротиву. І головне їм навіть додаткових санкцій чи іншої дурні не буде , бо корейці на території козлостана.
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27.10.2024 19:56 Ответить
Дурень не вмикай ідіота, ти ж сам шашличний пдарас прекрасно знаєш де вони потрібні були.
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27.10.2024 20:16 Ответить
Вони потрібні своїм батькам, бо за конституцією України кожна людина повинна доглядати своїх старих батьків до смерті.
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27.10.2024 20:20 Ответить
І тому їх погнали на убой в кацапські вєрхніє *****?
Л - логіка.
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27.10.2024 22:17 Ответить
Я трохи вище тобі написав: усіх треба відводити якомога далі від фронту, бо хлопці потрібні своїм батькам. Що тобі не так з логікою? Чи з ким ти там спілкуєшся?
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27.10.2024 23:26 Ответить
а смертельно хворих прокурорів-інвалідів?
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27.10.2024 20:52 Ответить
тільки Остіну поки шо не розказуйте.
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27.10.2024 19:57 Ответить
ПРОПОНУЮ,передайте Сиру!! Пропоную влаштовувати засідки і мінні пастки для корейців,в якості принади ,щоб принадити корейців до засідки,використовувати записи вищання та гавкання цуценят.
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27.10.2024 20:49 Ответить
Мая твая нє панімать
ХуньЧань прієхал ваєвать
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27.10.2024 20:59 Ответить
Недовго тим корейцям залишилося їсти собак
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27.10.2024 21:08 Ответить
Etat moment interesni , kto kavo vkliuchit v svoi racion...🤔
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27.10.2024 22:52 Ответить
НАТО сказало що їхні супутники і розвідка нічого не бачить і не знає,як доречі не визнали перехід рашистських танків через кордон України в 2014 році.
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27.10.2024 21:53 Ответить
Кім, як і *****, остаточно "********". Готує своїх чучхеваньок до війни з корейцями. Кім вважає що уклавши військовий договір і ставши союзником ***** він залучить в майбутньому війська *****стану до нападу та до окупації Південної Кореї. Вже давно пора знищити під корень цю кімовську сімейку."Бог чучхе" має померти разом з усіма своїми родичами. В Азії тільки так це приацює.
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27.10.2024 22:55 Ответить
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