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Новости Видео Война
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Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ и большей поддержке Украины в связи с вероятным привлечением военных КНДР в войну России против Украины.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Россия настроена на продолжение агрессии.

"Именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство и именно за счет обхода санкций. Именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи", - заявил Зеленский.

Он добавил, что это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор.

Зеленский призвал партнеров усилить поддержку Украины и давление на Россию.

"Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого мало - конкретные шаги нужны. Мы дали все такие шаги в "Плане победы". То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. Это будет справедливо. И время, которое истекает, пока решений нет, - это, к сожалению, постоянные российские удары, постоянные потери наших жизней", - заявил глава государства.

Читайте также: Шольц об отправке войск КНДР в Россию: "Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию"

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Читайте также: До 28 октября Россия накопит на Курщине 5 тыс. северокорейских военных, – NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) КНДР (1234) обращение (773) россия (96267)


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Топ комментарии
+17
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26.10.2024 20:54 Ответить
+15
А якщо завтра Венесуела, потім Нікарагуа, Іран та Китай вступлять у війну, ти теж запишеш відосік і скажеш, що тепер ми одноосібно воюємо з половиною планети оскаженілих диктаторів? Ти чмо опущене, як здатне тільки клянчити гроші у заходу, бо тільки бабло твою зеленорилу банду і цікавить.
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26.10.2024 20:43 Ответить
+14
Бубасік, тільки на твоїх потужних відосіках й тримається країна! Кремень!
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26.10.2024 20:39 Ответить
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26.10.2024 20:38 Ответить
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26.10.2024 20:39 Ответить
Бубасік, тільки на твоїх потужних відосіках й тримається країна! Кремень!
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26.10.2024 20:39 Ответить
А ти план напиши.
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26.10.2024 20:40 Ответить
А якщо завтра Венесуела, потім Нікарагуа, Іран та Китай вступлять у війну, ти теж запишеш відосік і скажеш, що тепер ми одноосібно воюємо з половиною планети оскаженілих диктаторів? Ти чмо опущене, як здатне тільки клянчити гроші у заходу, бо тільки бабло твою зеленорилу банду і цікавить.
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26.10.2024 20:43 Ответить
а по суті, крім обсиралова, що він може зробити?
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26.10.2024 22:57 Ответить
убитьсяапстену нах.. а краще би ВТІК пока его не посадили
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27.10.2024 01:29 Ответить
Судя по фону видосика... Ермак опять куда-то уехал и его где-то закрыл?
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26.10.2024 20:47 Ответить
Потужна макака доведе до того, що українці скінчаться як вид. А кацапів все одно багацько лишиться - бо вони ще тьму народів запрягли. Безперспективна війна.
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26.10.2024 20:47 Ответить
украинцев еще на фронт и не призывали по настоящему, по крайней мере 25-30-35 лет
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27.10.2024 01:31 Ответить
Ти *****?
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27.10.2024 11:41 Ответить
Тільки оберіжно ( ). Північнокорейці можуть збивати дулами танків літаки.

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26.10.2024 20:49 Ответить
Партнерам поки пох - може після виборів роздупляться?
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26.10.2024 20:50 Ответить
Аха, трампон раздуплица по полной.
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26.10.2024 21:12 Ответить
Ну ше ж 2 міс Баиден буде збитою качечкою
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26.10.2024 21:19 Ответить
Чмо обамовское не решится.
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26.10.2024 21:30 Ответить
Якшо деми пролетять - то чим иому рискувати? - як грюкне дверима!
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26.10.2024 21:35 Ответить
У них так не прийнято. Жодних кардинальних рішень у цей час не може бути.
Байден - фсьо. Не очікуйте від нього вже нічого.
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26.10.2024 22:01 Ответить
так ты за кого ботяра ватная?
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27.10.2024 01:33 Ответить
многим украинцам пох - так почему союзникам должно быть не пох
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27.10.2024 01:32 Ответить
,,План перемоги Зеленського над КНДР : 5 Пуков, 3 Пука засекречені!"
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26.10.2024 20:51 Ответить
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26.10.2024 20:54 Ответить
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26.10.2024 21:43 Ответить
Так французи ще коли пропонували допомогу військами, і що ти ****** зелене відповіло?!
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26.10.2024 20:56 Ответить
Недоразумение.
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26.10.2024 20:58 Ответить
хуже, на много хуже - ЗРАДНИК и ублюдок..
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27.10.2024 01:34 Ответить
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26.10.2024 21:02 Ответить
Що з очима в нього..
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26.10.2024 21:07 Ответить
Нюхни столько.
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26.10.2024 21:16 Ответить
Невже побачимо новий черговий "план" від ішака. Видається, що папір і ручку воно вже приготувало.
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26.10.2024 21:14 Ответить
А на шашлики запрошення не буде?
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26.10.2024 21:15 Ответить
Вава, а що це за витрати по 1 тисячі населенню України? Звідки гроші, це твої? 30 мільярдів звідкись треба взяти, якщо є, то чому не на військо? Невже дронами всіх забезпечив на фронті ?
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26.10.2024 21:16 Ответить
Зеленський: Україні не потрібні солдати НАТО, дайте нам зброю і технології.

"Я ніколи про це не говорив, тому що ми не в НАТО і я не маю на це жодних прав. Нам не потрібні солдати. Звичайно, якщо ми хочемо мати таке саме ставлення до солдатів, як в Росії, й отримати Другу світову війну, чи Першу світову війну, коли люди просто йшли одне на одного… Але це інша війна, пов'язана з технологіями", - наголосив Зеленський.
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26.10.2024 21:21 Ответить
вот признак его предательства - не дай бой "путлера победить" - кто же эту ЗЕ-тварь потом за долги заберет!
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27.10.2024 01:37 Ответить
Вова, не нагнітай. Це погано для економіки.
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26.10.2024 21:37 Ответить
Твою кочергу! Поголися, не будь кацапом!
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26.10.2024 21:51 Ответить
А пам'ятаєте, що десь п'ять з половиною років тому
найбільшою проблемою в Україні була дещо збільшена ціна на цибулю?
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26.10.2024 21:53 Ответить
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26.10.2024 22:04 Ответить
какое же ****** .. выбрали тупоголовые мешканці України
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27.10.2024 01:38 Ответить
В Курської області будуть воювати з корейцямі, а поза Уралом вже з китайцями.
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26.10.2024 22:11 Ответить
Проблема в тому,що "партнери" вже втомилися від війни (Зюзя,як відомо, втомився від війни ще в травні 2019) !
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26.10.2024 22:11 Ответить
А ти партнерів питав, коли на Курськ пішов, коли туди кращі бригади і біля 70 відсотків усієї військової допомоги союзників направив? План пуйла-дерьмака спрацював? Гнида
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26.10.2024 22:22 Ответить
А ми часом не перетворилися вамі на Північну Корею...????
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26.10.2024 22:38 Ответить
Ну и, вывод какой? какой план ? сегодня ускоглазая куета , завтра кто ?
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26.10.2024 22:45 Ответить
Той, хто бореться із чудовиськами, повинен подбати про те, щоб самому не стати чудовиськом. І якщо ти довго дивишся у прірву, прірва теж починає дивитися у тебе.
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26.10.2024 22:49 Ответить
а чудовисько не перемогти не ставши їм
така теорія
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27.10.2024 02:56 Ответить
А ти чмо зеленське 🤡 ,про шо думав коли розміновув Чонгар ,шо до тебе мишебрать'я ,тільки підтягнуться , трохи повбивають, тих хто проти тебе, та і все буде шашликом !!!андоній ти зі свойєю 1000...придурок ,зустрічай тепер і китайську армію, червоних будьонівців ...хай виходе арахамія з хлібом та сілью , падло їди у відставку зі своєю шоблою !!!
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26.10.2024 23:04 Ответить
О хто цьому недорозвиненому дозволив пиз*ак відкривати по цій темі?
Такого тупого оголошення ще всесвіт не бачив.
Конченеее.
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26.10.2024 23:24 Ответить
шо цікаво дермак наголошує на потребу суспільства ,шо вони в ОПі вимагають вивести до останняго руснявого зольдата ...докерувалися гребана зеленська 🤡шобла ,шо тепер треба вимагати виводити і північно корейськокитайских зольдатів ...
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27.10.2024 00:25 Ответить
Корейці воюватимуть на боці кацапів, а ?! Це ж не ескалація для Заходу ? Стурбованості та занепокоєння у лідерів Заходу не виявлено ! То для ***** є шанс залучити у війну африканців та китайців. А війська західних країн будуть сидіти у засаді, чекаючи цих "росіян" на кордоні ? Захід об'єднується, щоб завадити перемозі демократії у світі, в якій вони "купаються" вже понад 70 років. Мабуть, чекаючи чергового гітлера серед своїх ЄС країн. Орбан ще не потягнув на цю посаду ? Вусиків немає ?
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27.10.2024 09:14 Ответить
 
 