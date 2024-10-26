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Україна буде змушена воювати проти Північної Кореї в Європі, - Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на РФ та більшої підтримки України у зв'язку з імовірним залученням військових КНДР у війну Росії проти України.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що Росія налаштована на продовження агресії.

"Саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво і саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї", - заявив Зеленський.

Він додав, що це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор.

Зеленський закликав партнерів посилити підтримку України та тиск на Росію.

"Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в "Плані перемоги". Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. Це буде справедливо. І час, який спливає, поки рішень немає, – це, на жаль, постійні російські удари, постійні втрати наших життів", - заявив глава держави.

Читайте також: Шольц про відправку військ КНДР до Росії: "Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію"

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Читайте також: До 28 жовтня Росія накопичить на Курщині 5 тис. північнокорейських військових, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) КНДР (1260) звернення (629) росія (66144)


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Топ коментарі
+17
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26.10.2024 20:54 Відповісти
+15
А якщо завтра Венесуела, потім Нікарагуа, Іран та Китай вступлять у війну, ти теж запишеш відосік і скажеш, що тепер ми одноосібно воюємо з половиною планети оскаженілих диктаторів? Ти чмо опущене, як здатне тільки клянчити гроші у заходу, бо тільки бабло твою зеленорилу банду і цікавить.
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26.10.2024 20:43 Відповісти
+14
Бубасік, тільки на твоїх потужних відосіках й тримається країна! Кремень!
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26.10.2024 20:39 Відповісти
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26.10.2024 20:38 Відповісти
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26.10.2024 20:39 Відповісти
Бубасік, тільки на твоїх потужних відосіках й тримається країна! Кремень!
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26.10.2024 20:39 Відповісти
А ти план напиши.
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26.10.2024 20:40 Відповісти
А якщо завтра Венесуела, потім Нікарагуа, Іран та Китай вступлять у війну, ти теж запишеш відосік і скажеш, що тепер ми одноосібно воюємо з половиною планети оскаженілих диктаторів? Ти чмо опущене, як здатне тільки клянчити гроші у заходу, бо тільки бабло твою зеленорилу банду і цікавить.
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26.10.2024 20:43 Відповісти
а по суті, крім обсиралова, що він може зробити?
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26.10.2024 22:57 Відповісти
убитьсяапстену нах.. а краще би ВТІК пока его не посадили
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27.10.2024 01:29 Відповісти
Судя по фону видосика... Ермак опять куда-то уехал и его где-то закрыл?
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26.10.2024 20:47 Відповісти
Потужна макака доведе до того, що українці скінчаться як вид. А кацапів все одно багацько лишиться - бо вони ще тьму народів запрягли. Безперспективна війна.
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26.10.2024 20:47 Відповісти
украинцев еще на фронт и не призывали по настоящему, по крайней мере 25-30-35 лет
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27.10.2024 01:31 Відповісти
Ти *****?
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27.10.2024 11:41 Відповісти
Тільки оберіжно ( ). Північнокорейці можуть збивати дулами танків літаки.

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26.10.2024 20:49 Відповісти
Партнерам поки пох - може після виборів роздупляться?
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26.10.2024 20:50 Відповісти
Аха, трампон раздуплица по полной.
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26.10.2024 21:12 Відповісти
Ну ше ж 2 міс Баиден буде збитою качечкою
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26.10.2024 21:19 Відповісти
Чмо обамовское не решится.
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26.10.2024 21:30 Відповісти
Якшо деми пролетять - то чим иому рискувати? - як грюкне дверима!
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26.10.2024 21:35 Відповісти
У них так не прийнято. Жодних кардинальних рішень у цей час не може бути.
Байден - фсьо. Не очікуйте від нього вже нічого.
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26.10.2024 22:01 Відповісти
так ты за кого ботяра ватная?
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27.10.2024 01:33 Відповісти
многим украинцам пох - так почему союзникам должно быть не пох
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27.10.2024 01:32 Відповісти
,,План перемоги Зеленського над КНДР : 5 Пуков, 3 Пука засекречені!"
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26.10.2024 20:51 Відповісти
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26.10.2024 20:54 Відповісти
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26.10.2024 21:43 Відповісти
Так французи ще коли пропонували допомогу військами, і що ти ****** зелене відповіло?!
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26.10.2024 20:56 Відповісти
Недоразумение.
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26.10.2024 20:58 Відповісти
хуже, на много хуже - ЗРАДНИК и ублюдок..
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27.10.2024 01:34 Відповісти
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26.10.2024 21:02 Відповісти
Що з очима в нього..
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26.10.2024 21:07 Відповісти
Нюхни столько.
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26.10.2024 21:16 Відповісти
Невже побачимо новий черговий "план" від ішака. Видається, що папір і ручку воно вже приготувало.
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26.10.2024 21:14 Відповісти
А на шашлики запрошення не буде?
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26.10.2024 21:15 Відповісти
Вава, а що це за витрати по 1 тисячі населенню України? Звідки гроші, це твої? 30 мільярдів звідкись треба взяти, якщо є, то чому не на військо? Невже дронами всіх забезпечив на фронті ?
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26.10.2024 21:16 Відповісти
Зеленський: Україні не потрібні солдати НАТО, дайте нам зброю і технології.

"Я ніколи про це не говорив, тому що ми не в НАТО і я не маю на це жодних прав. Нам не потрібні солдати. Звичайно, якщо ми хочемо мати таке саме ставлення до солдатів, як в Росії, й отримати Другу світову війну, чи Першу світову війну, коли люди просто йшли одне на одного… Але це інша війна, пов'язана з технологіями", - наголосив Зеленський.
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26.10.2024 21:21 Відповісти
вот признак его предательства - не дай бой "путлера победить" - кто же эту ЗЕ-тварь потом за долги заберет!
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27.10.2024 01:37 Відповісти
Вова, не нагнітай. Це погано для економіки.
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26.10.2024 21:37 Відповісти
Твою кочергу! Поголися, не будь кацапом!
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26.10.2024 21:51 Відповісти
А пам'ятаєте, що десь п'ять з половиною років тому
найбільшою проблемою в Україні була дещо збільшена ціна на цибулю?
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26.10.2024 21:53 Відповісти
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26.10.2024 22:04 Відповісти
какое же ****** .. выбрали тупоголовые мешканці України
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27.10.2024 01:38 Відповісти
В Курської області будуть воювати з корейцямі, а поза Уралом вже з китайцями.
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26.10.2024 22:11 Відповісти
Проблема в тому,що "партнери" вже втомилися від війни (Зюзя,як відомо, втомився від війни ще в травні 2019) !
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26.10.2024 22:11 Відповісти
А ти партнерів питав, коли на Курськ пішов, коли туди кращі бригади і біля 70 відсотків усієї військової допомоги союзників направив? План пуйла-дерьмака спрацював? Гнида
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26.10.2024 22:22 Відповісти
А ми часом не перетворилися вамі на Північну Корею...????
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26.10.2024 22:38 Відповісти
Ну и, вывод какой? какой план ? сегодня ускоглазая куета , завтра кто ?
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26.10.2024 22:45 Відповісти
Той, хто бореться із чудовиськами, повинен подбати про те, щоб самому не стати чудовиськом. І якщо ти довго дивишся у прірву, прірва теж починає дивитися у тебе.
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26.10.2024 22:49 Відповісти
а чудовисько не перемогти не ставши їм
така теорія
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27.10.2024 02:56 Відповісти
А ти чмо зеленське 🤡 ,про шо думав коли розміновув Чонгар ,шо до тебе мишебрать'я ,тільки підтягнуться , трохи повбивають, тих хто проти тебе, та і все буде шашликом !!!андоній ти зі свойєю 1000...придурок ,зустрічай тепер і китайську армію, червоних будьонівців ...хай виходе арахамія з хлібом та сілью , падло їди у відставку зі своєю шоблою !!!
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26.10.2024 23:04 Відповісти
О хто цьому недорозвиненому дозволив пиз*ак відкривати по цій темі?
Такого тупого оголошення ще всесвіт не бачив.
Конченеее.
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26.10.2024 23:24 Відповісти
шо цікаво дермак наголошує на потребу суспільства ,шо вони в ОПі вимагають вивести до останняго руснявого зольдата ...докерувалися гребана зеленська 🤡шобла ,шо тепер треба вимагати виводити і північно корейськокитайских зольдатів ...
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27.10.2024 00:25 Відповісти
Корейці воюватимуть на боці кацапів, а ?! Це ж не ескалація для Заходу ? Стурбованості та занепокоєння у лідерів Заходу не виявлено ! То для ***** є шанс залучити у війну африканців та китайців. А війська західних країн будуть сидіти у засаді, чекаючи цих "росіян" на кордоні ? Захід об'єднується, щоб завадити перемозі демократії у світі, в якій вони "купаються" вже понад 70 років. Мабуть, чекаючи чергового гітлера серед своїх ЄС країн. Орбан ще не потягнув на цю посаду ? Вусиків немає ?
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27.10.2024 09:14 Відповісти
 
 