Шольц об отправке войск КНДР в Россию: "Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта.
Во время визита в Индию политик дал интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нга УНИАН.
Он назвал ситуацию вокруг переброски войск серьезной. По словам Шольца, присутствие иностранных военных на территории Российской Федерации демонстрирует "растущее беспокойство" кремлевского правителя Путина:
"Вопрос о перебрасывании северокорейских солдат в Россию и их возможном развертывании в Украине вызывает большое беспокойство. Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию в нынешней ситуации".
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Чи не час визнати, що ця ******** техніка ніхєра не працює?
Так що там з Taurus?
останній Німецький солдат загинув у травні 45-го, захищаючи Рейхсканцелярію.
мабуть Україну два з половиною роки боронить славетний бундесвер
Германські солдати з 45-го зійшли на гів..но.
чи знову - между капєлєк пропетляти ?
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пан Посол Мельник
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корінної німкенііранки Сари Вагенкнехт, яка обожнює Сталіна і Путіна. На фоні цього параду фріків Шольц ще більш менш нормальним видається.
Так що обзивати поганими словами людину,яка чи не найбільше допомагає,це так по-українському...
... МОГУ ТОЛЬКО ПОСОЧУВСТВОВАТЬ , НО ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ НЕ ДАМ