Шольц об отправке войск КНДР в Россию: "Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта.

Во время визита в Индию политик дал интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нга УНИАН.

Он назвал ситуацию вокруг переброски войск серьезной. По словам Шольца, присутствие иностранных военных на территории Российской Федерации демонстрирует "растущее беспокойство" кремлевского правителя Путина:

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