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Шольц об отправке войск КНДР в Россию: "Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию"

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта.

Во время визита в Индию политик дал интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нга УНИАН.

Он назвал ситуацию вокруг переброски войск серьезной. По словам Шольца, присутствие иностранных военных на территории Российской Федерации демонстрирует "растущее беспокойство" кремлевского правителя Путина:

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"Вопрос о перебрасывании северокорейских солдат в Россию и их возможном развертывании в Украине вызывает большое беспокойство. Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию в нынешней ситуации".

Автор: 

КНДР (1232) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+24
Тобто ескалація, якої ви так боялися і хотіли уникнути таки відбулася попри ваші старання.
Чи не час визнати, що ця ******** техніка ніхєра не працює?
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26.10.2024 02:07 Ответить
+17
Реально цинічна мерзота. Типовий євро щур.
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26.10.2024 02:19 Ответить
+13
Шольц-це те що викликає блювоту. Срана ганчірка.
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26.10.2024 02:27 Ответить
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Маладца екскалація наше фсьо. Маладєц шолц тиж там не підведи екскаліруй макс потужно!!!
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26.10.2024 02:03 Ответить
Тобто ескалація, якої ви так боялися і хотіли уникнути таки відбулася попри ваші старання.
Чи не час визнати, що ця ******** техніка ніхєра не працює?
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26.10.2024 02:07 Ответить
Пан Шольц, це дійсно викликає подальшу ескалацію.
Так що там з Taurus?

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26.10.2024 02:13 Ответить
бики жують жвачку на складах бундєсвєра, допоки зовсім не зіржавіють
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26.10.2024 02:16 Ответить
Та ні. Бундесвер відроджується. Видно дедалі більше місцевих жінок і чоловіків у формі. Реклами більше з'явилося типу ти вже записався у армію?
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26.10.2024 02:32 Ответить
Людка, запам'ятай !

останній Німецький солдат загинув у травні 45-го, захищаючи Рейхсканцелярію.
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26.10.2024 03:50 Ответить
Так. Як і останній український солдат у 1952 коли була війна УПА з більшовиками. Сипати гаслами не мішки тягати.
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26.10.2024 06:20 Ответить
німці вже "взяли Київ за три дня"

мабуть Україну два з половиною роки боронить славетний бундесвер

Германські солдати з 45-го зійшли на гів..но.
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26.10.2024 11:30 Ответить
шольц, це ти серйозно ?

чи знову - между капєлєк пропетляти ?

.
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26.10.2024 02:15 Ответить
Невже!? Враження що ХЕР Шольц взяв свою власну пісню за яйця і давить всупереч особистій думці. Чмо і пане.
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26.10.2024 02:16 Ответить
"зкисла ліверна ковбаса"
пан Посол Мельник

.
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26.10.2024 02:18 Ответить
Реально цинічна мерзота. Типовий євро щур.
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26.10.2024 02:19 Ответить
Шольц-це те що викликає блювоту. Срана ганчірка.
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26.10.2024 02:27 Ответить
Ага. А альтернатива йому екс меркелівець Мерц, який плюється популізмом направо і наліво, або його брати по розуму Зьодер і Добрінт, або кацапське зашкварене AFD, яке ловили навіть на шпигунстві на користь ..... Китаю . Чи блок корінної німкені іранки Сари Вагенкнехт, яка обожнює Сталіна і Путіна. На фоні цього параду фріків Шольц ще більш менш нормальним видається.
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26.10.2024 02:37 Ответить
Історія повторюється... Колись Черчіль сказав про Чемберлена та Даладьє (після Мюнхена): "Між війною та ганьбою, вони вибрали ганьбу... Тепер отримали і війну, і ганьбу...". Шольц та інші західні політики йдуть по тому самому шляху...
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26.10.2024 04:51 Ответить
Валентини Саюн на вас всіх дописувачей не хватає. Де ти, Валю. Під якою личиною ти зараз?
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26.10.2024 02:39 Ответить
А хто ховається під твоєю "личиною", зразка 2024 року?
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26.10.2024 04:52 Ответить
Ти знаєш хто. Я з тобою лаявся неодноразово. Потім ми перестали це робити. Всі мої ніки спеціально схожі. Навіть не потрібно бути широколобим щоб їх порівняти. Довоєнний нік, нажаль, втрачений назавжди разом з ноутбуком який козлобороді солдати, виламавши двері квартири, винесли разом з деякими іншими речами. Та навіщось частково поламали меблі.
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26.10.2024 13:34 Ответить
А яка причина "зміни" ніків? Мабуть, не "просто так? ТО чого ж ти на когось "наїжджаєш" - якщо у самого "рильце в пушку"?
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26.10.2024 14:52 Ответить
Я не наїзжаю. Я запитую куди вона ділась. Бо була дуже активна в питаннях про німецьку допомогу, де вона закликала ніколи нічого не просити в Німеччини та й загалом ні в кого, а виключно дякувати за те що дають. Прапорець був німецьким. А моя причина зміни ніків це втрата ,,фізично,, потім, як я зрозумів, довічний бан з іншим ніком. Один я сам загубив пароль до пошти і вона деактивувалась. Пара зараз є для того щоб маневрувати коли, наприклад ти, пожалієшся на форумі адміну і мене забанять. Якось так. Але повторюю, я якраз не шифруюсь новими ніками, а роблю їх максимально впізнаваними. Щоб люди розуміли ху із ху. Так що з ,,рильцем в пушку,, ти пальцем в небо попав.
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26.10.2024 15:17 Ответить
Я не "пальцем в небо попав", а тобі - "кулаком в лоба"!
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26.10.2024 15:42 Ответить
Ти як був завжди впертим, так і залишився. Тебе неможливо переконати, тобі неможливо щось пояснити. Я тобі декілька років тому говорив, що армійський кашкет так надавив на півкулі, що здібність до аналізу ти втратив. Все. Не дякуй. Можеш писати що завгодно, відповідати не буду.
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26.10.2024 15:57 Ответить
Тобто, ТИ хвалишся тим, що, в порушення правил форуму, маєш кілька акаунтів, якими час від часу маніпулюєш - коли тебе за порушення правил форуму, банять... Частіш всього, я ще більше впевнююсь - за "розведення срачу" з іншими дописувачами... Але, чомусь, для тебе, "поганий", саме Я... Цікава позиція...
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26.10.2024 17:32 Ответить
Нам конечно не легче--- но шмольц уже будущие выборы проиграл. Навсегда. Бздунов и перестраховщиков не любит избиратель.
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26.10.2024 03:33 Ответить
Воу, оце круто, славетні офіцери вермахта "здивувались би такою сміливістю"
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26.10.2024 05:29 Ответить
главно дєло шоб випадково не вбити чучхаря, а то буде ще більша ескалація.
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26.10.2024 05:33 Ответить
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26.10.2024 06:37 Ответить
А Україні Тауруси передати це теж ескаляція для Шольца але россії можна а нам нізя значить. Фашист рашисту око не виколить
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26.10.2024 06:49 Ответить
Надуй губки та розкажи про свою стурбованість.
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26.10.2024 06:54 Ответить
Гутереша у вʼязницю
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26.10.2024 07:11 Ответить
А чому меркель досі на волі гуляє ? Головна матка *****.
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26.10.2024 07:12 Ответить
Вже давно пора зрозуміти в якому світі ми живемо. Усім насрати на мораль, справедливість і Україну. Усі керівники країн приймають рішення виключно під свої власні інтереси. Тому та сама Меркель красотка. На дешевому кацапському паливі зробила Німеччину першою країною у Європі. Так за що вона там повинна присісти?
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26.10.2024 12:11 Ответить
Взагалі Німеччина надала чи не більшу допомогу,як Штати,хоча бюджет ФРН у рази менший,як в Америки.Плюс готує у себе наших бійців,плюс утримує біженців.
Так що обзивати поганими словами людину,яка чи не найбільше допомагає,це так по-українському...
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26.10.2024 07:15 Ответить
не реагуйте, у деяких тут своє мірило правди, а комусь стає легше, коли вони члін не на паркані напишуть, а тут виплеснуться.
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26.10.2024 09:39 Ответить
І надалі спостерігайте, куколди
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26.10.2024 07:30 Ответить
Це вже шось з чимось - по Шольцу
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26.10.2024 07:43 Ответить
Коли вже німці почнуть перекидати свої війська в Україну? Закінчилось жирне життя в європейців.
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26.10.2024 08:33 Ответить
Якби гера Шольца вкусив радиоактивний павук і йому судилося перетворитись на супер-героя, йогоб звали "Пустемісце-мен"...
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26.10.2024 10:52 Ответить
Непoгано Оленченко https://youtu.be/VyXEXnz6MJA?si=dTvqXwkTCaYMOdJD&t=1140 підсумував картину (всі факти і так відомі): США ніколи насправді не прагнули до демократії та справедливості у світі, а хотіли у «ручному режимі» керувати всім (створеними проблемами) із власним зиском. Після краху СРСР Європа скористалася шансом і створила Євросоюз, який став економічним конкурентом США. Тому США стала хитати військову сферу, щоб підкорити Євросоюз. У 2006-8 Бернс побачив Путіна, як продовжувача лінії СРСР і залякувача Європи. США заблокували членство України в НАТО, змусили віддати ракети та літаки. Віддали Крим Росії, наполягали на Мінську (крім періода Трампа), коли Зеля відмовився у 2021-22 вивели посольство із України для відновлення СРСР. Коли за 3 дні не вийшло, не давали зброю, по домовленостям із Московією. Тепер примушують до «заморозки» - все по-плану. Не вигідно це все Європі, але її дожимають, затискaють.
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26.10.2024 11:11 Ответить
Шульц це нуль для України,пусте місце.
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26.10.2024 11:21 Ответить
Якби не ці західні імпотенти - могли б вже і війну закінчити і пуйла з командою за злочини посадити і китайському горобцю крила підрізати.
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26.10.2024 11:49 Ответить
У Шольца одна лиш мета - відновити так званий північний потік. Щоб через Німеччину постачати газ у Европу. Що частково підверджує те, що путін обіцяє з 2025го року припинити постачання газу через Україну. До того ж злі язики та "таксисти" у Нью Йорку начеб-то ствержують, що була вказівка для українців, щоб більше не підривали його.
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26.10.2024 12:13 Ответить
Геноссе Олаф нє бєрітє в голову.Ну зайшли корєйци і Україну ну і шо? Мало лі хто туди заходить і виходить.Главноє Тауруси в сараї зберегти та індусятіну запросити в миротворці...
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26.10.2024 12:25 Ответить
шолц - такий же законсервований агент , як і меркелша .......навідь не сумнівайтесь ...
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26.10.2024 13:19 Ответить
Шольц об отправке войск КНДР в Россию: "Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию" Источник:

... МОГУ ТОЛЬКО ПОСОЧУВСТВОВАТЬ , НО ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ НЕ ДАМ
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26.10.2024 13:19 Ответить
тепер хвилюватися нема про що. аж від серця відлягло після такої обнадійливої заяви шольца.
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26.10.2024 13:36 Ответить
Циничная, старая тварь!
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26.10.2024 14:03 Ответить
 
 