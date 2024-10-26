Шольц про відправку військ КНДР до Росії: "Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конфлікту.
Під час візиту до Індії політик дав інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням нга УНІАН.
Він назвав ситуацію навколо перекидання військ серйозною. За словами Шольца, присутність іноземних військових на території Російської Федерації демонструє "зростаюче занепокоєння" кремлівського правителя Путіна:
"Питання про перекидання північнокорейських солдатів до Росії та їхнє можливе розгортання в Україні викликає велике занепокоєння. Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію в нинішній ситуації".
Топ коментарі
+24 Eugene Bright
показати весь коментар26.10.2024 02:07 Відповісти Посилання
+17 Myroslav Hrabovsky #517948
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+13 Gary Grant
показати весь коментар26.10.2024 02:27 Відповісти Посилання
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Чи не час визнати, що ця ******** техніка ніхєра не працює?
Так що там з Taurus?
останній Німецький солдат загинув у травні 45-го, захищаючи Рейхсканцелярію.
мабуть Україну два з половиною роки боронить славетний бундесвер
Германські солдати з 45-го зійшли на гів..но.
чи знову - между капєлєк пропетляти ?
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пан Посол Мельник
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корінної німкенііранки Сари Вагенкнехт, яка обожнює Сталіна і Путіна. На фоні цього параду фріків Шольц ще більш менш нормальним видається.
Так що обзивати поганими словами людину,яка чи не найбільше допомагає,це так по-українському...
... МОГУ ТОЛЬКО ПОСОЧУВСТВОВАТЬ , НО ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ НЕ ДАМ