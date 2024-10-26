Шольц про відправку військ КНДР до Росії: "Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конфлікту.

Під час візиту до Індії політик дав інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням нга УНІАН.

Він назвав ситуацію навколо перекидання військ серйозною. За словами Шольца, присутність іноземних військових на території Російської Федерації демонструє "зростаюче занепокоєння" кремлівського правителя Путіна:

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