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Шольц про відправку військ КНДР до Росії: "Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію"

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конфлікту.

Під час візиту до Індії політик дав інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням нга УНІАН.

Він назвав ситуацію навколо перекидання військ серйозною. За словами Шольца, присутність іноземних військових на території Російської Федерації демонструє "зростаюче занепокоєння" кремлівського правителя Путіна:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Франції про участь солдатів КНДР у війні проти України: Це новий етап ескалації з прямими наслідками для безпеки Європи

"Питання про перекидання північнокорейських солдатів до Росії та їхнє можливе розгортання в Україні викликає велике занепокоєння. Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію в нинішній ситуації".

Автор: 

КНДР (1260) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+24
Тобто ескалація, якої ви так боялися і хотіли уникнути таки відбулася попри ваші старання.
Чи не час визнати, що ця ******** техніка ніхєра не працює?
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26.10.2024 02:07 Відповісти
+17
Реально цинічна мерзота. Типовий євро щур.
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26.10.2024 02:19 Відповісти
+13
Шольц-це те що викликає блювоту. Срана ганчірка.
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26.10.2024 02:27 Відповісти
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Маладца екскалація наше фсьо. Маладєц шолц тиж там не підведи екскаліруй макс потужно!!!
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26.10.2024 02:03 Відповісти
Тобто ескалація, якої ви так боялися і хотіли уникнути таки відбулася попри ваші старання.
Чи не час визнати, що ця ******** техніка ніхєра не працює?
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26.10.2024 02:07 Відповісти
Пан Шольц, це дійсно викликає подальшу ескалацію.
Так що там з Taurus?

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26.10.2024 02:13 Відповісти
бики жують жвачку на складах бундєсвєра, допоки зовсім не зіржавіють
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26.10.2024 02:16 Відповісти
Та ні. Бундесвер відроджується. Видно дедалі більше місцевих жінок і чоловіків у формі. Реклами більше з'явилося типу ти вже записався у армію?
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26.10.2024 02:32 Відповісти
Людка, запам'ятай !

останній Німецький солдат загинув у травні 45-го, захищаючи Рейхсканцелярію.
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26.10.2024 03:50 Відповісти
Так. Як і останній український солдат у 1952 коли була війна УПА з більшовиками. Сипати гаслами не мішки тягати.
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26.10.2024 06:20 Відповісти
німці вже "взяли Київ за три дня"

мабуть Україну два з половиною роки боронить славетний бундесвер

Германські солдати з 45-го зійшли на гів..но.
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26.10.2024 11:30 Відповісти
шольц, це ти серйозно ?

чи знову - между капєлєк пропетляти ?

.
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26.10.2024 02:15 Відповісти
Невже!? Враження що ХЕР Шольц взяв свою власну пісню за яйця і давить всупереч особистій думці. Чмо і пане.
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26.10.2024 02:16 Відповісти
"зкисла ліверна ковбаса"
пан Посол Мельник

.
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26.10.2024 02:18 Відповісти
Реально цинічна мерзота. Типовий євро щур.
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26.10.2024 02:19 Відповісти
Шольц-це те що викликає блювоту. Срана ганчірка.
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26.10.2024 02:27 Відповісти
Ага. А альтернатива йому екс меркелівець Мерц, який плюється популізмом направо і наліво, або його брати по розуму Зьодер і Добрінт, або кацапське зашкварене AFD, яке ловили навіть на шпигунстві на користь ..... Китаю . Чи блок корінної німкені іранки Сари Вагенкнехт, яка обожнює Сталіна і Путіна. На фоні цього параду фріків Шольц ще більш менш нормальним видається.
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26.10.2024 02:37 Відповісти
Історія повторюється... Колись Черчіль сказав про Чемберлена та Даладьє (після Мюнхена): "Між війною та ганьбою, вони вибрали ганьбу... Тепер отримали і війну, і ганьбу...". Шольц та інші західні політики йдуть по тому самому шляху...
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26.10.2024 04:51 Відповісти
Валентини Саюн на вас всіх дописувачей не хватає. Де ти, Валю. Під якою личиною ти зараз?
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26.10.2024 02:39 Відповісти
А хто ховається під твоєю "личиною", зразка 2024 року?
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26.10.2024 04:52 Відповісти
Ти знаєш хто. Я з тобою лаявся неодноразово. Потім ми перестали це робити. Всі мої ніки спеціально схожі. Навіть не потрібно бути широколобим щоб їх порівняти. Довоєнний нік, нажаль, втрачений назавжди разом з ноутбуком який козлобороді солдати, виламавши двері квартири, винесли разом з деякими іншими речами. Та навіщось частково поламали меблі.
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26.10.2024 13:34 Відповісти
А яка причина "зміни" ніків? Мабуть, не "просто так? ТО чого ж ти на когось "наїжджаєш" - якщо у самого "рильце в пушку"?
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26.10.2024 14:52 Відповісти
Я не наїзжаю. Я запитую куди вона ділась. Бо була дуже активна в питаннях про німецьку допомогу, де вона закликала ніколи нічого не просити в Німеччини та й загалом ні в кого, а виключно дякувати за те що дають. Прапорець був німецьким. А моя причина зміни ніків це втрата ,,фізично,, потім, як я зрозумів, довічний бан з іншим ніком. Один я сам загубив пароль до пошти і вона деактивувалась. Пара зараз є для того щоб маневрувати коли, наприклад ти, пожалієшся на форумі адміну і мене забанять. Якось так. Але повторюю, я якраз не шифруюсь новими ніками, а роблю їх максимально впізнаваними. Щоб люди розуміли ху із ху. Так що з ,,рильцем в пушку,, ти пальцем в небо попав.
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26.10.2024 15:17 Відповісти
Я не "пальцем в небо попав", а тобі - "кулаком в лоба"!
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26.10.2024 15:42 Відповісти
Ти як був завжди впертим, так і залишився. Тебе неможливо переконати, тобі неможливо щось пояснити. Я тобі декілька років тому говорив, що армійський кашкет так надавив на півкулі, що здібність до аналізу ти втратив. Все. Не дякуй. Можеш писати що завгодно, відповідати не буду.
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26.10.2024 15:57 Відповісти
Тобто, ТИ хвалишся тим, що, в порушення правил форуму, маєш кілька акаунтів, якими час від часу маніпулюєш - коли тебе за порушення правил форуму, банять... Частіш всього, я ще більше впевнююсь - за "розведення срачу" з іншими дописувачами... Але, чомусь, для тебе, "поганий", саме Я... Цікава позиція...
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26.10.2024 17:32 Відповісти
Нам конечно не легче--- но шмольц уже будущие выборы проиграл. Навсегда. Бздунов и перестраховщиков не любит избиратель.
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26.10.2024 03:33 Відповісти
Воу, оце круто, славетні офіцери вермахта "здивувались би такою сміливістю"
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26.10.2024 05:29 Відповісти
главно дєло шоб випадково не вбити чучхаря, а то буде ще більша ескалація.
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26.10.2024 05:33 Відповісти
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26.10.2024 06:37 Відповісти
А Україні Тауруси передати це теж ескаляція для Шольца але россії можна а нам нізя значить. Фашист рашисту око не виколить
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26.10.2024 06:49 Відповісти
Надуй губки та розкажи про свою стурбованість.
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26.10.2024 06:54 Відповісти
Гутереша у вʼязницю
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26.10.2024 07:11 Відповісти
А чому меркель досі на волі гуляє ? Головна матка *****.
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26.10.2024 07:12 Відповісти
Вже давно пора зрозуміти в якому світі ми живемо. Усім насрати на мораль, справедливість і Україну. Усі керівники країн приймають рішення виключно під свої власні інтереси. Тому та сама Меркель красотка. На дешевому кацапському паливі зробила Німеччину першою країною у Європі. Так за що вона там повинна присісти?
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26.10.2024 12:11 Відповісти
Взагалі Німеччина надала чи не більшу допомогу,як Штати,хоча бюджет ФРН у рази менший,як в Америки.Плюс готує у себе наших бійців,плюс утримує біженців.
Так що обзивати поганими словами людину,яка чи не найбільше допомагає,це так по-українському...
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26.10.2024 07:15 Відповісти
не реагуйте, у деяких тут своє мірило правди, а комусь стає легше, коли вони члін не на паркані напишуть, а тут виплеснуться.
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26.10.2024 09:39 Відповісти
І надалі спостерігайте, куколди
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26.10.2024 07:30 Відповісти
Це вже шось з чимось - по Шольцу
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26.10.2024 07:43 Відповісти
Коли вже німці почнуть перекидати свої війська в Україну? Закінчилось жирне життя в європейців.
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26.10.2024 08:33 Відповісти
Якби гера Шольца вкусив радиоактивний павук і йому судилося перетворитись на супер-героя, йогоб звали "Пустемісце-мен"...
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26.10.2024 10:52 Відповісти
Непoгано Оленченко https://youtu.be/VyXEXnz6MJA?si=dTvqXwkTCaYMOdJD&t=1140 підсумував картину (всі факти і так відомі): США ніколи насправді не прагнули до демократії та справедливості у світі, а хотіли у «ручному режимі» керувати всім (створеними проблемами) із власним зиском. Після краху СРСР Європа скористалася шансом і створила Євросоюз, який став економічним конкурентом США. Тому США стала хитати військову сферу, щоб підкорити Євросоюз. У 2006-8 Бернс побачив Путіна, як продовжувача лінії СРСР і залякувача Європи. США заблокували членство України в НАТО, змусили віддати ракети та літаки. Віддали Крим Росії, наполягали на Мінську (крім періода Трампа), коли Зеля відмовився у 2021-22 вивели посольство із України для відновлення СРСР. Коли за 3 дні не вийшло, не давали зброю, по домовленостям із Московією. Тепер примушують до «заморозки» - все по-плану. Не вигідно це все Європі, але її дожимають, затискaють.
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26.10.2024 11:11 Відповісти
Шульц це нуль для України,пусте місце.
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26.10.2024 11:21 Відповісти
Якби не ці західні імпотенти - могли б вже і війну закінчити і пуйла з командою за злочини посадити і китайському горобцю крила підрізати.
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26.10.2024 11:49 Відповісти
У Шольца одна лиш мета - відновити так званий північний потік. Щоб через Німеччину постачати газ у Европу. Що частково підверджує те, що путін обіцяє з 2025го року припинити постачання газу через Україну. До того ж злі язики та "таксисти" у Нью Йорку начеб-то ствержують, що була вказівка для українців, щоб більше не підривали його.
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26.10.2024 12:13 Відповісти
Геноссе Олаф нє бєрітє в голову.Ну зайшли корєйци і Україну ну і шо? Мало лі хто туди заходить і виходить.Главноє Тауруси в сараї зберегти та індусятіну запросити в миротворці...
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26.10.2024 12:25 Відповісти
шолц - такий же законсервований агент , як і меркелша .......навідь не сумнівайтесь ...
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26.10.2024 13:19 Відповісти
Шольц об отправке войск КНДР в Россию: "Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию" Источник:

... МОГУ ТОЛЬКО ПОСОЧУВСТВОВАТЬ , НО ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ НЕ ДАМ
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26.10.2024 13:19 Відповісти
тепер хвилюватися нема про що. аж від серця відлягло після такої обнадійливої заяви шольца.
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26.10.2024 13:36 Відповісти
Циничная, старая тварь!
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26.10.2024 14:03 Відповісти
 
 