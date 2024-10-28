КНДР відправила до Росії 10 тисяч військових, частину вже перекинули ближче до України, - Пентагон

Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, її заяву наводить AP News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниці оборонного відомства США, частина військових КНДР, які прибули до Росії, вже передислокувалась ближче до України.

"Ми все більше занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських військ у Курській області Росії", - сказала Сінгх.

Вона також додала, що глава Пентагону Ллойд Остін уже публічно висловив попередження, що якщо північнокорейські солдати будуть задіяні Росією на полі бою проти України, то вони вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями.

"Якщо ми бачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, це означає, що вони є співучасниками війни", - наголосила представниця Пентагону.

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

