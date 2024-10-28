УКР
КНДР відправила до Росії 10 тисяч військових, частину вже перекинули ближче до України, - Пентагон

Речниця Пентагону про військових КНДР, яких РФ хоче залучити на полі бою

Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, її заяву наводить AP News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниці оборонного відомства США, частина військових КНДР, які прибули до Росії, вже передислокувалась ближче до України.

"Ми все більше занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських військ у Курській області Росії", - сказала Сінгх.

Дивіться також: Росіяни везуть на фронт військових КНДР у вантажівках із цивільними номерами, - ГУР. ВIДЕО

Вона також додала, що глава Пентагону Ллойд Остін уже публічно висловив попередження, що якщо північнокорейські солдати будуть задіяні Росією на полі бою проти України, то вони вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями.

"Якщо ми бачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, це означає, що вони є співучасниками війни", - наголосила представниця Пентагону.

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Дивіться також: Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині: "Це значна ескалація". ВIДЕО

КНДР (1314) Пентагон (1466) росія (67862)
+13
Бережи Боже наших хлопців. Хлопці - не беріть узьких у полон!!
28.10.2024 18:31 Відповісти
+11
Це викликає глибоке занепокоєння,яке плавно переходить в срачку.😱
28.10.2024 18:33 Відповісти
+7
Читали б корейські газети, дізналися б на 2 тижні раніше.
28.10.2024 18:37 Відповісти
Пригадую, в червні 22-го в Вірнопіллі вони в черговий раз поперлися на бехах. Підбили, взяли в полон дві істотки.
Не дав побратимам забити до смерті, відвезли на штаб до контриків. Виявилося - майор ФСБ, що був в Бучі. Треба було застрелити прямо там.
показати весь коментар
28.10.2024 18:40 Відповісти
Дохлі корейці смердять так само як і кацапи.
показати весь коментар
28.10.2024 18:35 Відповісти
Покажчик стурбометра, встановленого на річці Потомак зафіксував 1,95 меркеля.
показати весь коментар
28.10.2024 18:36 Відповісти
Это я понял, что дальше то ? (c)
показати весь коментар
28.10.2024 18:37 Відповісти
далі буде стурбозанепокоєваність
показати весь коментар
28.10.2024 22:08 Відповісти
Ето еще не третья мировая война и не ескалация, нет? Запад все еще озабочен?
показати весь коментар
28.10.2024 18:37 Відповісти
То може вже дасте той довбаний дозвіл на застосування далекобійної зброї по кацапстану?
показати весь коментар
28.10.2024 18:39 Відповісти
В нас дуже багато власної далекобійної зброї, на яку не треба дозвілів Заходу.
Нажаль клоунська влада не фінансує її виробництво з серпня 2019 р.
показати весь коментар
28.10.2024 18:52 Відповісти
То й надалі обмежуватимете дозвіл бити вглиб Мордорру своєю зброєю?
показати весь коментар
28.10.2024 18:39 Відповісти
Нажаль будуть. До кінця виборів, чи ще довше, будемо бачити..
показати весь коментар
28.10.2024 19:01 Відповісти
Якщо вибори виграє трампон до дід Байденюк ще буде 76 днів при владі,тт тоді він може і дасть добро іще щось,а може і ні,а якщо виграє Камала,до все так може і лишитись,червоні лінії
показати весь коментар
28.10.2024 20:10 Відповісти
Що це трапилося, Пентагон почав все бачити останнім, чи то таке бажання не бачити наявного, бо "ескалація"..
показати весь коментар
28.10.2024 18:40 Відповісти
Іппать-колотіть! Замість виключно мастурбованості вони нам дозволяють вважати їх "законними військовими цілями"!!!
Оце прогрес!!!
показати весь коментар
28.10.2024 18:40 Відповісти
Статисти курва.
показати весь коментар
28.10.2024 18:42 Відповісти
Вони все більше занепокоєні, *****.

(перепрошую -- крім матюків більше нічого на думку не спадає)
показати весь коментар
28.10.2024 18:43 Відповісти
потужно
показати весь коментар
28.10.2024 18:45 Відповісти
Який азарт, яка інтрига! Весь Пентагон збуджений... Попкорну! Ще більше попкорну!
показати весь коментар
28.10.2024 18:47 Відповісти
До выборов осталось 8 дней.
показати весь коментар
28.10.2024 19:17 Відповісти
А партнеры відправили потужний посил і велику стурбованність...Бо це-єскалація... І на тому-пздць!
показати весь коментар
28.10.2024 18:49 Відповісти
Напевно з газет дізналися про військових з КНДР в рашці
показати весь коментар
28.10.2024 18:50 Відповісти
Диктатори-тирани ведуть "гру" а демократичні країни, наче б то сильні тільки роблять якісь ходи вже після тиранів й то не впевнено. 3-я світова вже почалася ПО ФАКТУ. Тільки союзники боягузливі у України, нажаль.
показати весь коментар
28.10.2024 18:50 Відповісти
і що, необхідну зброю дасте ..., щоб знищувати що кацапське та північнокорейське біосьміття...
показати весь коментар
28.10.2024 18:51 Відповісти
І далі що? Окрім бла-бла-бла щось дієве буде?
показати весь коментар
28.10.2024 18:54 Відповісти
ні
показати весь коментар
28.10.2024 22:20 Відповісти
Чесно кажучи - вони для нас стали "законними військовими цілями" з моменту, коли вони одягли російську військову форму та взяли в руки російську зброю... Право війни не вимагає від комбатанта, щоб він, перед пострілом в людину, одягнуту у форму противника, перевіряв його національність та громадянство. Тому всі транспортні засоби, що везуть людей в російській військовій формі та потраплять в поле дії нашої зброї - повинні розстрілюваться...
показати весь коментар
28.10.2024 18:54 Відповісти
ПУТИН НЕ ДУРАК- КОРЕЙЦЫ БУДУТ ВОЕВАТЬ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСВОБОДЯТ ТРИ БАБЫ И ДВЕ ХАТЫ
показати весь коментар
28.10.2024 18:55 Відповісти
Але бити по території кацапні ми вам не дамо, бо буде ескалація і діарея у Байдена.
показати весь коментар
28.10.2024 18:58 Відповісти
"Якщо ми бачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, це означає, що вони є співучасниками війни", - наголосила представниця Пентагону.

И?
показати весь коментар
28.10.2024 19:00 Відповісти
А что Макрон? Где его хвранцузы?
показати весь коментар
28.10.2024 19:01 Відповісти
КНДР ничего не делает без согласия Китая. КНДР это прокси Китая. Не забывайте про это. Без Китая - КНДР просто не существовало бы.
показати весь коментар
28.10.2024 19:13 Відповісти
Може в Бійдона спитати - "Можемо ми по корейцях стріляти чи це буде ескалація"?
показати весь коментар
28.10.2024 19:14 Відповісти
Може Украине стоит у с.кореи тоже прикупить себе пару тыщь юнитов?
показати весь коментар
28.10.2024 19:31 Відповісти
боже, як жеш стало легше після її занепокоєності! тепер і переживати нема про шо ...
показати весь коментар
28.10.2024 19:41 Відповісти
а зеленский-чорт со своими слугами будут кого приглашать из НАТО или опять сидят в каматозе ?
показати весь коментар
28.10.2024 19:45 Відповісти
Так ведь сало-иван и шмостин-остин в упор и спутники их включая не видели совсем узкожопоглазых ещё позавчера и вслух мололи где попало!? И вдруг уже в курске собакоеды курский ранет срывают поедают, хрумкая с восторга. Ждём тремпеля---пусть и он буру пробуровит как с пуздром они друзья! Похоже эта война когда нибудь будет названа опереттой ,,Собачий вальс на сопках Манд-журии,,.
показати весь коментар
28.10.2024 19:56 Відповісти
і що
Куколди?
як там перекидання йде? по плану?
показати весь коментар
28.10.2024 21:16 Відповісти
гондони
показати весь коментар
28.10.2024 22:22 Відповісти
 
 