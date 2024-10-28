РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости
1 464 22

Сикорский о привлечении Россией военных из КНДР: Это вовсе не признак статуса РФ как великого государства

Сікорськ прокоментував залучення Росією військових з КНДР

То, что РФ вынуждена полагаться на солдат из Северной Кореи, не является признаком статуса России как великой державы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время общения со СМИ после встречи с кадетами Академии обороны Королевства Нидерланды в городе Бреда.

Как отметил Сикорский, существуют различные сообщения о том, где сейчас на самом деле находятся северокорейские солдаты.

"Их присутствие было подтверждено на дальнем востоке (России. - ред.). Насколько мне известно, пока не на передовой. Но прежде всего позвольте мне сказать, что это вовсе не является признаком статуса России как великой державы, что ей нужно полагаться на солдат и боеприпасы от сталинской диктатуры в Северной Корее или теократического режима в Тегеране", - сказал Сикорский.

Читайте: ВСУ пока не имели боевого контакта с северокорейскими военными, - ОТГ "Северск"

Глава польского МИД добавил, что союзниками Путина являются лидеры Северной Кореи и Ирана, что по его словам, трудно назвать прогрессом и достижением. В то же время Сикорский отметил, что это тревожное развитие событий, как относительно того, что это может означать для оборонной войны Украины, так и относительно того, что Россия может дать КНДР взамен. "И я уверен, что это ничего хорошего", - добавил он.

Также читайте: Запад не хочет мира через капитуляцию Украины, поскольку на самом деле это не будет мир, - Сикорский

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Курском направлении россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, - пресс-офицер Северской бригады Вонг

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Читайте также: КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1275) россия (97281) Сикорский Радослав (481)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А висипання збіжжя, (зібраного українськими селянами на мінах під бомбами і дронами) на колії - то ознака величі і гонору ясновельможного польського паньства?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:29 Ответить
+6
***** принижено залучає армію інших країн, в той час як Захід гордо допомагає засудженнями і занепокоєністю.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:24 Ответить
+5
Если бы вы поляки не были бы ******, то уже давно закрыли бы все свои границы для рассейских собак. А, так, каждая фура и эшелон на ********** или из ********** - это смерть украинцев.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ім пох - коли за них є кому помирати
показать весь комментарий
28.10.2024 17:12 Ответить
Правильно, це взагалі ніяк не говорить що воювати вже нікому.. як розумний Гордон сказав.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:22 Ответить
докажіть ще що то кнрівці, а не буряти
показать весь комментарий
28.10.2024 17:18 Ответить
до цього можливо так і було, а зараз вони це роблять свідомо на показ. Китай показує захудному світу де він його мав, і нічого вони з тим вдіяти не можуть, крім тупого базікання.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:31 Ответить
а при чому тут Китай? війська не китайцські, а корейські. ляп-ляп-ляп.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:21 Ответить
КНДР це проксі китая.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:22 Ответить
Если бы вы поляки не были бы ******, то уже давно закрыли бы все свои границы для рассейских собак. А, так, каждая фура и эшелон на ********** или из ********** - это смерть украинцев.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:18 Ответить
Нафта та газ, що транспортуються через Україну, забезпечують надходження до РФ десь біля 6 мільярдів доларів......То хто більш породисті суки? Їхні чи наші?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:27 Ответить
І ті і ті
показать весь комментарий
28.10.2024 17:41 Ответить
А, кто возражает, КЛОУН и дЕрмак - это не просто СУКИ, а ФСБешные КРОТЫ.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:12 Ответить
уті путі, які грізні німецькі емігранти, про трубу з нафто-газом тобі вже написали, а я ще від себе додам, що більшість фур їде транзитом через польшу по всій Європі, і найбільше в дойчланд..
ДумайТе.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:24 Ответить
Уті путі, и куда бы эти фуры ехали если бы граница с Польшей была бы закрыта???
показать весь комментарий
28.10.2024 20:13 Ответить
якщо перестати купувати і продавати кацапи не будуть фури в Європу через польшу гнати, ферштейн ?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:35 Ответить
Логика ДЕБИЛА, понять надо, что написано, а потом в разговор встревать, а не "уті путі" в носу ковырять.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:26 Ответить
звісно що логіка конченого дегенерата який не може зрозуміти що польша є частиною ЄС та підкоряється її волі і не може сама по собі закрити кордони для парашників є логічнішою, але до дегенерата який сидить у німеччині не доходить що винні у тому що фури їздять не поляки а німці італійці та французи які ведуть з кацапими торгівлю.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:58 Ответить
Вони дали можливість пончику потренувати війська перед "звільненням" Південної Кореї. Армії КНДР не вистачало лише досвіду БД, тепер він у неї буде. На відміну від армії Південної Кореї, яка теж з 50-х років ні з ким не воювала.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:22 Ответить
***** принижено залучає армію інших країн, в той час як Захід гордо допомагає засудженнями і занепокоєністю.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:24 Ответить
А висипання збіжжя, (зібраного українськими селянами на мінах під бомбами і дронами) на колії - то ознака величі і гонору ясновельможного польського паньства?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:29 Ответить
але велике НАТО обісралось а байден міняє папери бо західні політики імпотенти
показать весь комментарий
28.10.2024 17:54 Ответить
Імпотенти срані краще б мовчали.
Це показує що у параші є військовий союзник який постачає зброю та військових, все.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:28 Ответить
Це не є ознакою великої держави...
Нам не легше від цього!
показать весь комментарий
28.10.2024 18:47 Ответить
 
 