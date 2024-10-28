РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7337 посетителей онлайн
Новости
1 229 25

ВСУ пока не имели боевого контакта с северокорейскими военными, - ОТГ "Северск"

ЗСУ поки що не мали бойового контакту з військовими КНДР 

Украинские защитники еще не имели боевого контакта с военными КНДР и не брали их в плен в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник сказал в эфире марафона.

Его спросили, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне их оперативной деятельности, и пытается ли российское командование передислоцировать этих солдат ближе к Курщине.

"Данные разведки такие есть... но пока по боевому контакту или пленным у нас нет, пока на данный момент нет данных по военнослужащим КНДР", - сказал Мысник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине: "Это значительная эскалация". ВИДЕО

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Курском направлении россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, - пресс-офицер Северской бригады Вонг

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Читайте также: КНДР поставила в РФ оружия на сумму до $5,5 млрд, - исследование

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1275) ВСУ (6922) Курск (1187)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Перший контакт буде у дрона!
Відос вийде під назвою - "Операція Ы".....
показать весь комментарий
28.10.2024 15:13 Ответить
+3
в плен их можно не брать, Кон Чен Ый их отдает не для того чтобы обменивать, а ***** они нужны как расходный материал...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:03 Ответить
+1
До речі, вони можуть стати проблемою. Горілки не вживають, дисципліновані, добре навчені. Крім того, є інформація, що їхні сім'ї у кндр перебувають "під особливим наглядом" (тобто, по суті, є заручниками).
показать весь комментарий
28.10.2024 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в плен их можно не брать, Кон Чен Ый их отдает не для того чтобы обменивать, а ***** они нужны как расходный материал...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:03 Ответить
Але "продати" парочку полонених европейским ЗМІ буде дуже корисно.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:41 Ответить
Перший контакт буде у дрона!
Відос вийде під назвою - "Операція Ы".....
показать весь комментарий
28.10.2024 15:13 Ответить
До речі, вони можуть стати проблемою. Горілки не вживають, дисципліновані, добре навчені. Крім того, є інформація, що їхні сім'ї у кндр перебувають "під особливим наглядом" (тобто, по суті, є заручниками).
показать весь комментарий
28.10.2024 15:28 Ответить
А ще мало тіла - важко поцілити...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:31 Ответить
Вони стануть проблемою, дарма з них сміються.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:41 Ответить
Хто сказав, що вони не вживають горілки? Соджу Со́джу (кор. 소주, 燒酒) - традиційний корейський алкогольний напій. Вміст алкоголю може складати від 15 % до 45 % (найпопулярніший варіант 20 %).
Просто вони менше спиваються...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:42 Ответить
Я ж говорив про північнокорейських військових, а не взагалі про північних корейців. Вони не пиячать так як кацапські вояки.

А міцні напої є майже у кожній країні. У японців саке, у китайців байзю, у в'єтнамців неп мой/луа мой, у корейців соджу.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:24 Ответить
А ти бачив хоч раз у житті північнокорейських військових? Я пару разів бачив... А товариш з ними і за столом посиджував. П"ють, хоча й менше, ніж кацапи... Казав - як нап"ються, то стають дуже приставучі... До задовбування...
показать весь комментарий
28.10.2024 16:42 Ответить
А ти хоч раз бачив тих, хто буде в Курській області воювати? Твої друзі з ними на брудершафт пили? Так отож. От коли поспілкуєшся, тоді і розповіси.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:04 Ответить
Я щось тебе зрозуміть не можу... ЩО САМЕ ти мені хочеш довести? Що проти нас будуть воювать "люди з заліза і сталі"? Такі собі "термінатори"? Я військових -північнокорейців бачив. Товариш з ними спілкувався (в тому числі - "за чаркою") Тобто, ми бачили "живих людей, з плоті та крові"... Ти їх не бачив взагалі... Але вперто доводиш мені їх "непогрішимість" та "незламність"...! Звідки така впевненість? Із "кіна"?
показать весь комментарий
28.10.2024 18:14 Ответить
Я теж тебе не розумію. Припхався під мій коментар і шось пишеш і пишеш. Навіщо? Нема чим зайнятися? Я тобі не зобов'язаний нічого пояснювати. От як написав, так і сприймай.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:18 Ответить
Тебе тим більше зрозуміть не можна...
1) Форум - відкритий дл спілкування будь-кого... Це все одно, коли люди сидять навколо багаття та висловлюють свої думки...
2) Я виявив, що, на мою думку, ти написав нічим не підтверджену дурницю стосовно того що КОРЕЙЦІ НЕ ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ. (Підкреслюю - "корейці" - а не "північнокорейські військові")
3) Коли я тебе аргументовано поправив ти "дав задню" та став викручуваться...
3) Мої слова підтверджуються доказами. Твої - нічим...
Але я, на твою думку, "неправий" ... І взагалі не маю тут "права голосу"...
Тобі це дивним не здається?...
показать весь комментарий
28.10.2024 18:26 Ответить
Слухай, дідусь, йди собі... до іншої новини. От реально - ти думаєш я з тобою буду встрягати в якусь безглузду суперечку? Ні, не буду. Я вже бачу, що ти собою являєш як співбесідник.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:33 Ответить
Куди мені іти - я сам вирішую... І мені порадники не потрібні... Тим більше, такі "внучки-недоумки"... Суперечки з мого боку не було - лише виправлення тієї дурниці, яку ти написав... Суперечку безглузду затіяв саме ти, коли безпідставно став наполягать на "високих бойових якостях" ворога, ні разу його не бачивши в очі... Тобто, пробуєш тишком-нишком посіять панічні настрої ...
"Как пагодка в Мацкве?"
показать весь комментарий
28.10.2024 18:40 Ответить
Молодець, дідусь. Вся історія хвороби в одному коментарі. То ти ще й параноїк з манією величі, як виявляється. Не знав, не знав... Ну, з божевільними я принципово не спілкуюся. Тому далі можеш сам з собою спілкуватися. Дзеркало постав і починай.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:21 Ответить
Чуєш, "ескулапе"! Соплі витри під носом спочатку - перед тим, як ставить "діагнози"...
показать весь комментарий
28.10.2024 19:25 Ответить
На, читай.

https://censor.net/ua/resonance/3534489/poloneni-pivnichni-koreyitsi

Це пишуть наші військові, які з ними вже встигли повоювати:

Але наші досвідчені бійці, які боронять Україну з 2014 року і бачили противника різного рівня підготовки, кажуть так: "Здавалося, найбільш жорсткими були "вагнери". Вони билися до останнього. Але північні корейці… Ці ще жорсткіші, витриваліші і смерті не бояться зовсім"…
показать весь комментарий
09.02.2025 14:33 Ответить
Ну? І що ти хочеш цим сказать? Римські легіони теж були "непереможними"... Кілька століть тримали в страху Середземномор"я та половину Європи. Основною ударною силою була важкоозброєна піхота, що билася короткими мечами. Битва при Каррах - одна з найбільших поразок в історії Стародавнього Риму, якої зазнав 40-тисячний корпус на чолі з Крассом від парфян під керівництвом Сурени в околицях міста Карри. Битва відбулась у травні 53 до н. е. й завершилась загибеллю Красса. Парфяни пустили проти римлян "предтеч" важкої лицарської кінноти, "катафрактаріїв", і лучників-скіфів. Катафрактарії розбили довгими списами стрій центурій, а скіфи розстріляли з луків дезорганізований натовп римлян. Те ж саме було і у зулуських війнах - битанці розбили колони зулусів, озброєних "ассегаями" (короткими колючими списами), з кулеметів.
Чучхеїсти воювать вміють вдало на коротких дистанціях - у стрілковому бою. Тому наші хлопці стараються до того не допускать - б"ють на рубежі розвертання, артударами та дронами...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:51 Ответить
Лише одне: що такі як ти НІКОЛИ не визнають своїх помилок. Я навіть читати не став весь оцей набір літер та знаків пунктуації.

Все з тобою ясно, дідусь...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:12 Ответить
З тобою - теж...
"Люди діляться на три категорії:
1. Ті, що розуміють.
2. Ті, що розуміють, коли їм пояснюють.
3. Ті що не розуміють і не здатні зрозуміть..."
Ти відносишся до ТРЕТЬОЇ...
показать весь комментарий
09.02.2025 19:20 Ответить
Этих ублюдков погонят в Курскую область, таким боком ***** и пончик будут дуть в уши всему миру, что корейцев в Украине небыло, нет и не будет. Что правд. Но зато кацап сможет снять оттуда руснявых и послать их в донецкую или Запорожскую области.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:02 Ответить
украинские собаки заждались....
показать весь комментарий
28.10.2024 17:03 Ответить
А какой статус у этих в/служащих. Это наёмники ?
Если так, то они не подпадают под Женевскую конвенцию.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:31 Ответить
Песики помстяться корейцям по повній
показать весь комментарий
28.10.2024 18:24 Ответить
 
 