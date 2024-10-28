УКР
ЗСУ поки що не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими, - ОТУ "Сіверськ"

ЗСУ поки що не мали бойового контакту з військовими КНДР 

Українські захисники ще не мали бойового контакту із військовими КНДР та не брали їх у полон у Курській області РФ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник сказав в ефірі марафону.

Його запитали, чи фіксували Сили оборони присутність північнокорейських військових у зоні їхньої оперативної діяльності, та чи намагається російське командування передислокувати цих солдатів ближче до Курщини.

"Дані розвідки такі є... але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР", - сказав Мисник. 

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

+5
Перший контакт буде у дрона!
Відос вийде під назвою - "Операція Ы".....
показати весь коментар
28.10.2024 15:13 Відповісти
+3
в плен их можно не брать, Кон Чен Ый их отдает не для того чтобы обменивать, а ***** они нужны как расходный материал...
показати весь коментар
28.10.2024 15:03 Відповісти
+1
До речі, вони можуть стати проблемою. Горілки не вживають, дисципліновані, добре навчені. Крім того, є інформація, що їхні сім'ї у кндр перебувають "під особливим наглядом" (тобто, по суті, є заручниками).
показати весь коментар
28.10.2024 15:28 Відповісти
Але "продати" парочку полонених европейским ЗМІ буде дуже корисно.
показати весь коментар
28.10.2024 15:41 Відповісти
До речі, вони можуть стати проблемою. Горілки не вживають, дисципліновані, добре навчені. Крім того, є інформація, що їхні сім'ї у кндр перебувають "під особливим наглядом" (тобто, по суті, є заручниками).
показати весь коментар
28.10.2024 15:28 Відповісти
А ще мало тіла - важко поцілити...
показати весь коментар
28.10.2024 15:31 Відповісти
Вони стануть проблемою, дарма з них сміються.
показати весь коментар
28.10.2024 15:41 Відповісти
Хто сказав, що вони не вживають горілки? Соджу Со́джу (кор. 소주, 燒酒) - традиційний корейський алкогольний напій. Вміст алкоголю може складати від 15 % до 45 % (найпопулярніший варіант 20 %).
Просто вони менше спиваються...
показати весь коментар
28.10.2024 15:42 Відповісти
Я ж говорив про північнокорейських військових, а не взагалі про північних корейців. Вони не пиячать так як кацапські вояки.

А міцні напої є майже у кожній країні. У японців саке, у китайців байзю, у в'єтнамців неп мой/луа мой, у корейців соджу.
показати весь коментар
28.10.2024 16:24 Відповісти
А ти бачив хоч раз у житті північнокорейських військових? Я пару разів бачив... А товариш з ними і за столом посиджував. П"ють, хоча й менше, ніж кацапи... Казав - як нап"ються, то стають дуже приставучі... До задовбування...
показати весь коментар
28.10.2024 16:42 Відповісти
А ти хоч раз бачив тих, хто буде в Курській області воювати? Твої друзі з ними на брудершафт пили? Так отож. От коли поспілкуєшся, тоді і розповіси.
показати весь коментар
28.10.2024 18:04 Відповісти
Я щось тебе зрозуміть не можу... ЩО САМЕ ти мені хочеш довести? Що проти нас будуть воювать "люди з заліза і сталі"? Такі собі "термінатори"? Я військових -північнокорейців бачив. Товариш з ними спілкувався (в тому числі - "за чаркою") Тобто, ми бачили "живих людей, з плоті та крові"... Ти їх не бачив взагалі... Але вперто доводиш мені їх "непогрішимість" та "незламність"...! Звідки така впевненість? Із "кіна"?
показати весь коментар
28.10.2024 18:14 Відповісти
Я теж тебе не розумію. Припхався під мій коментар і шось пишеш і пишеш. Навіщо? Нема чим зайнятися? Я тобі не зобов'язаний нічого пояснювати. От як написав, так і сприймай.
показати весь коментар
28.10.2024 18:18 Відповісти
Тебе тим більше зрозуміть не можна...
1) Форум - відкритий дл спілкування будь-кого... Це все одно, коли люди сидять навколо багаття та висловлюють свої думки...
2) Я виявив, що, на мою думку, ти написав нічим не підтверджену дурницю стосовно того що КОРЕЙЦІ НЕ ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ. (Підкреслюю - "корейці" - а не "північнокорейські військові")
3) Коли я тебе аргументовано поправив ти "дав задню" та став викручуваться...
3) Мої слова підтверджуються доказами. Твої - нічим...
Але я, на твою думку, "неправий" ... І взагалі не маю тут "права голосу"...
Тобі це дивним не здається?...
показати весь коментар
28.10.2024 18:26 Відповісти
Слухай, дідусь, йди собі... до іншої новини. От реально - ти думаєш я з тобою буду встрягати в якусь безглузду суперечку? Ні, не буду. Я вже бачу, що ти собою являєш як співбесідник.
показати весь коментар
28.10.2024 18:33 Відповісти
Куди мені іти - я сам вирішую... І мені порадники не потрібні... Тим більше, такі "внучки-недоумки"... Суперечки з мого боку не було - лише виправлення тієї дурниці, яку ти написав... Суперечку безглузду затіяв саме ти, коли безпідставно став наполягать на "високих бойових якостях" ворога, ні разу його не бачивши в очі... Тобто, пробуєш тишком-нишком посіять панічні настрої ...
"Как пагодка в Мацкве?"
показати весь коментар
28.10.2024 18:40 Відповісти
Молодець, дідусь. Вся історія хвороби в одному коментарі. То ти ще й параноїк з манією величі, як виявляється. Не знав, не знав... Ну, з божевільними я принципово не спілкуюся. Тому далі можеш сам з собою спілкуватися. Дзеркало постав і починай.
показати весь коментар
28.10.2024 19:21 Відповісти
Чуєш, "ескулапе"! Соплі витри під носом спочатку - перед тим, як ставить "діагнози"...
показати весь коментар
28.10.2024 19:25 Відповісти
На, читай.

https://censor.net/ua/resonance/3534489/poloneni-pivnichni-koreyitsi

Це пишуть наші військові, які з ними вже встигли повоювати:

Але наші досвідчені бійці, які боронять Україну з 2014 року і бачили противника різного рівня підготовки, кажуть так: "Здавалося, найбільш жорсткими були "вагнери". Вони билися до останнього. Але північні корейці… Ці ще жорсткіші, витриваліші і смерті не бояться зовсім"…
показати весь коментар
09.02.2025 14:33 Відповісти
Ну? І що ти хочеш цим сказать? Римські легіони теж були "непереможними"... Кілька століть тримали в страху Середземномор"я та половину Європи. Основною ударною силою була важкоозброєна піхота, що билася короткими мечами. Битва при Каррах - одна з найбільших поразок в історії Стародавнього Риму, якої зазнав 40-тисячний корпус на чолі з Крассом від парфян під керівництвом Сурени в околицях міста Карри. Битва відбулась у травні 53 до н. е. й завершилась загибеллю Красса. Парфяни пустили проти римлян "предтеч" важкої лицарської кінноти, "катафрактаріїв", і лучників-скіфів. Катафрактарії розбили довгими списами стрій центурій, а скіфи розстріляли з луків дезорганізований натовп римлян. Те ж саме було і у зулуських війнах - битанці розбили колони зулусів, озброєних "ассегаями" (короткими колючими списами), з кулеметів.
Чучхеїсти воювать вміють вдало на коротких дистанціях - у стрілковому бою. Тому наші хлопці стараються до того не допускать - б"ють на рубежі розвертання, артударами та дронами...
показати весь коментар
09.02.2025 14:51 Відповісти
Лише одне: що такі як ти НІКОЛИ не визнають своїх помилок. Я навіть читати не став весь оцей набір літер та знаків пунктуації.

Все з тобою ясно, дідусь...
показати весь коментар
09.02.2025 17:12 Відповісти
З тобою - теж...
"Люди діляться на три категорії:
1. Ті, що розуміють.
2. Ті, що розуміють, коли їм пояснюють.
3. Ті що не розуміють і не здатні зрозуміть..."
Ти відносишся до ТРЕТЬОЇ...
показати весь коментар
09.02.2025 19:20 Відповісти
Этих ублюдков погонят в Курскую область, таким боком ***** и пончик будут дуть в уши всему миру, что корейцев в Украине небыло, нет и не будет. Что правд. Но зато кацап сможет снять оттуда руснявых и послать их в донецкую или Запорожскую области.
показати весь коментар
28.10.2024 16:02 Відповісти
украинские собаки заждались....
показати весь коментар
28.10.2024 17:03 Відповісти
А какой статус у этих в/служащих. Это наёмники ?
Если так, то они не подпадают под Женевскую конвенцию.
показати весь коментар
28.10.2024 17:31 Відповісти
Песики помстяться корейцям по повній
показати весь коментар
28.10.2024 18:24 Відповісти
 
 