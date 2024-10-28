ЗСУ поки що не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими, - ОТУ "Сіверськ"
Українські захисники ще не мали бойового контакту із військовими КНДР та не брали їх у полон у Курській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник сказав в ефірі марафону.
Його запитали, чи фіксували Сили оборони присутність північнокорейських військових у зоні їхньої оперативної діяльності, та чи намагається російське командування передислокувати цих солдатів ближче до Курщини.
"Дані розвідки такі є... але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР", - сказав Мисник.
Участь військових КНДР у війні Росії проти України
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.
Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.
А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.
Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відос вийде під назвою - "Операція Ы".....
Просто вони менше спиваються...
А міцні напої є майже у кожній країні. У японців саке, у китайців байзю, у в'єтнамців неп мой/луа мой, у корейців соджу.
1) Форум - відкритий дл спілкування будь-кого... Це все одно, коли люди сидять навколо багаття та висловлюють свої думки...
2) Я виявив, що, на мою думку, ти написав нічим не підтверджену дурницю стосовно того що КОРЕЙЦІ НЕ ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ. (Підкреслюю - "корейці" - а не "північнокорейські військові")
3) Коли я тебе аргументовано поправив ти "дав задню" та став викручуваться...
3) Мої слова підтверджуються доказами. Твої - нічим...
Але я, на твою думку, "неправий" ... І взагалі не маю тут "права голосу"...
Тобі це дивним не здається?...
"Как пагодка в Мацкве?"
https://censor.net/ua/resonance/3534489/poloneni-pivnichni-koreyitsi
Це пишуть наші військові, які з ними вже встигли повоювати:
Але наші досвідчені бійці, які боронять Україну з 2014 року і бачили противника різного рівня підготовки, кажуть так: "Здавалося, найбільш жорсткими були "вагнери". Вони билися до останнього. Але північні корейці… Ці ще жорсткіші, витриваліші і смерті не бояться зовсім"…
Чучхеїсти воювать вміють вдало на коротких дистанціях - у стрілковому бою. Тому наші хлопці стараються до того не допускать - б"ють на рубежі розвертання, артударами та дронами...
Все з тобою ясно, дідусь...
"Люди діляться на три категорії:
1. Ті, що розуміють.
2. Ті, що розуміють, коли їм пояснюють.
3. Ті що не розуміють і не здатні зрозуміть..."
Ти відносишся до ТРЕТЬОЇ...
Если так, то они не подпадают под Женевскую конвенцию.