Сікорський про залучення Росією військових з КНДР: Це зовсім не є ознакою статусу РФ як великої держави

Сікорськ прокоментував залучення Росією військових з КНДР

Те, що РФ змушена покладатися на солдатів з Північної Кореї, не є ознакою статусу Росії як великої держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з кадетами Академії оборони Королівства Нідерланди в місті Бреда.

Як зазначив Сікорський, існують різні повідомлення про те, де нині насправді перебувають північнокорейські солдати.

"Їхня присутність була підтверджена на далекому сході (Росії. - ред.). Наскільки мені відомо, поки не на передовій. Але насамперед дозвольте мені сказати, що це зовсім не є ознакою статусу Росії як великої держави, що їй потрібно покладатися на солдатів і боєприпаси від сталінської диктатури в Північній Кореї або теократичного режиму в Тегерані", – сказав Сікорський.

Читайте: ЗСУ поки що не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими, - ОТУ "Сіверськ"

Глава польського МЗС додав, що союзниками Путіна є лідери Північної Кореї та Ірану, що за його словами, важко назвати прогресом та досягненням. Водночас Сікорський зауважив, що це тривожний розвиток подій, як щодо того, що це може означати для оборонної війни України, так і стосовно того, що Росія може дати КНДР натомість. "І я впевнений, що це нічого хорошого", - додав він.

Також читайте: Захід не хоче миру через капітуляцію України, оскільки насправді це не буде мир, - Сікорський

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Також дивіться: Росіяни везуть на фронт військових КНДР у вантажівках із цивільними номерами, - ГУР. ВIДЕО

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

