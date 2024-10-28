Запад не хочет мира через капитуляцию Украины, поскольку на самом деле это не будет мир, - Сикорский
Если бы Путин завоевал Украину и "насильно интегрировал в свою военную машину украинскую промышленность и украинский народ, как он сделал это с Донбассом, то у Запада была бы настоящая проблема". Капитуляция Украины "не будет миром" и Запад "не хочет такого мира".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он отметил, идеологическое происхождение российской войны против Украины базируется на желании России вернуться к постколониальному периоду доминирования над другими.
"Россияне не могут найти новую национальную идею и вернулись к легкой и старой идее с советских времен по завоеванию соседей, ища славу через территориальные завоевания, что ужасно", - подчеркнул Сикорский.
Глава польской дипломатии отметил, что в Польше в коммунистическую эпоху физически был мир, но не было свободы и при правлении этой власти страна была самой бедной за всю историю.
В выступлении Сикорский отметил, что "в конце концов Запад победит".
"Поэтому мы хотим мира на наших условиях (Запада - ред.), мира с уважением к верховенству права, к правам человека, к праву на развитие нации, и это вещи, которые стоят того, чтобы рисковать за них своей жизнью", - подчеркнул глава польского правительства.
[І, до речі, пишеться не "волинська рєзня бензопилою" а «волинська різанина» (сокирами)].
перемогою безкарності !
ось це має зрозуміти Захід !
.
Ну а в тому, що справжнього миру при заморозці війни не буде - це й так зрозуміло. Просто проблема війни тут криється в бажанні Росії диктувати свою волю сусіднім країнам. Поки Путін зайнятий Україною, то на інших, зокрема на Польщу, наприклад, у нього нема часу.
Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", - наголосив глава німецького уряду. Джерело:
Витрати бюджету росії на війну приблизно в 10 разів більші ніж України, не рахуючи корейської і китайської допомоги. Це все що потрібно знати про допомогу і зацікавленість заходу.
І нічим та Ваша допомога вже не допоможе навіть якщо б і надійшла, бо вже нікому нею користуватись.