Запад не хочет мира через капитуляцию Украины, поскольку на самом деле это не будет мир, - Сикорский

Если бы Путин завоевал Украину и "насильно интегрировал в свою военную машину украинскую промышленность и украинский народ, как он сделал это с Донбассом, то у Запада была бы настоящая проблема". Капитуляция Украины "не будет миром" и Запад "не хочет такого мира".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, идеологическое происхождение российской войны против Украины базируется на желании России вернуться к постколониальному периоду доминирования над другими.

"Россияне не могут найти новую национальную идею и вернулись к легкой и старой идее с советских времен по завоеванию соседей, ища славу через территориальные завоевания, что ужасно", - подчеркнул Сикорский.

Глава польской дипломатии отметил, что в Польше в коммунистическую эпоху физически был мир, но не было свободы и при правлении этой власти страна была самой бедной за всю историю.

В выступлении Сикорский отметил, что "в конце концов Запад победит".

"Поэтому мы хотим мира на наших условиях (Запада - ред.), мира с уважением к верховенству права, к правам человека, к праву на развитие нации, и это вещи, которые стоят того, чтобы рисковать за них своей жизнью", - подчеркнул глава польского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия и союзники должны помочь Украине выиграть войну, чтобы предотвратить вторжение Китая в Тайвань, - экс-министр обороны Шеппс