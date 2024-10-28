РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7337 посетителей онлайн
Новости Война
1 839 16

Запад не хочет мира через капитуляцию Украины, поскольку на самом деле это не будет мир, - Сикорский

Радослав Сікорський

Если бы Путин завоевал Украину и "насильно интегрировал в свою военную машину украинскую промышленность и украинский народ, как он сделал это с Донбассом, то у Запада была бы настоящая проблема". Капитуляция Украины "не будет миром" и Запад "не хочет такого мира".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, идеологическое происхождение российской войны против Украины базируется на желании России вернуться к постколониальному периоду доминирования над другими.

"Россияне не могут найти новую национальную идею и вернулись к легкой и старой идее с советских времен по завоеванию соседей, ища славу через территориальные завоевания, что ужасно", - подчеркнул Сикорский.

Глава польской дипломатии отметил, что в Польше в коммунистическую эпоху физически был мир, но не было свободы и при правлении этой власти страна была самой бедной за всю историю.

В выступлении Сикорский отметил, что "в конце концов Запад победит".

"Поэтому мы хотим мира на наших условиях (Запада - ред.), мира с уважением к верховенству права, к правам человека, к праву на развитие нации, и это вещи, которые стоят того, чтобы рисковать за них своей жизнью", - подчеркнул глава польского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия и союзники должны помочь Украине выиграть войну, чтобы предотвратить вторжение Китая в Тайвань, - экс-министр обороны Шеппс

Автор: 

Сикорский Радослав (481) Украина (45126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тоді дайте зброю,піздаболи.чи волинська рєзня бензопилою не дозволяє?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:35 Ответить
+6
Захід взагалі не знає,що хоче. Засунули голову в пісок та виставили сраку.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:43 Ответить
+3
Сікорський ти як флюгер то,Волинська різня то не дозволені перевезення зерна через кордон ,та і все інше, що збреде на хвору польську голову вам і непотрібно кацапських пеньонзів,ви самі над усе бажаєте ,чим скоріше знищити Україну ..
показать весь комментарий
28.10.2024 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тоді дайте зброю,піздаболи.чи волинська рєзня бензопилою не дозволяє?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:35 Ответить
«Дай» - це китайський продавець яй. Зброя не росте на деревах, піздаболе - її купують за гроші.
[І, до речі, пишеться не "волинська рєзня бензопилою" а «волинська різанина» (сокирами)].
показать весь комментарий
28.10.2024 17:34 Ответить
******* ви цими благочестивими заклинаннями!
показать весь комментарий
28.10.2024 14:38 Ответить
підписання "миру" по ********* стану буде реальною перемогою хутіна !

перемогою безкарності !

ось це має зрозуміти Захід !

.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:43 Ответить
Захід взагалі не знає,що хоче. Засунули голову в пісок та виставили сраку.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:43 Ответить
Сікорський ти як флюгер то,Волинська різня то не дозволені перевезення зерна через кордон ,та і все інше, що збреде на хвору польську голову вам і непотрібно кацапських пеньонзів,ви самі над усе бажаєте ,чим скоріше знищити Україну ..
показать весь комментарий
28.10.2024 14:44 Ответить
Цього мало, Захід також має хотіти перемоги України і все робити для цього. Інакше буде десятилітня війна, у якій програє той, у кого менше ресурсів.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:47 Ответить
Хтось не хоче - Трамп хоче
показать весь комментарий
28.10.2024 14:56 Ответить
Український народ мабуть хоче приєднатися до Заходу, прийнявши західні принципи, а не російські. То чому ж вони так погано проникають в Україну? Мабуть тому, що українському уряд глибоко на-чхати на західні принципи, й взагалі на будь-які принципи.
Ну а в тому, що справжнього миру при заморозці війни не буде - це й так зрозуміло. Просто проблема війни тут криється в бажанні Росії диктувати свою волю сусіднім країнам. Поки Путін зайнятий Україною, то на інших, зокрема на Польщу, наприклад, у нього нема часу.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:13 Ответить
Шольц про це і сказав 10 днів тому:

Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", - наголосив глава німецького уряду. Джерело:
показать весь комментарий
28.10.2024 15:27 Ответить
після шантажу з ексгумаціями, та Польща "буде ставити Україні умови по вступу в ЄЕС" Ваші заклики пане міністр МЗС , не виглядають такими переконливими як були спочатку "за нашу і вашу свободу". тепер ситуація виглядає так , що Польща робить непоганий бізнес на біженцях - а отже , і вам так само вигідна війна і потрібна слабка Україна - щоб ставити свої умови - так історично було завжди. чи не могли б ви всі ваші умови - вимоги оприлюднити українському суспільству, щоб люди могли вирішити: чи варта вся ця біда ваших вимог - умов, і чи є та свобода взагалі ? бо потім будуть умови - вимоги угорців, словак, румун і т д. після задоволення цих умов що залишиться?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:15 Ответить
Повертайся до своєї Мацкви.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:38 Ответить
а я пропоную тобі ближче піти - в ТЦК, там дивись, і прозріїш
показать весь комментарий
28.10.2024 18:14 Ответить
Ну, захід кілька років дивиться як найбоєздатніші війська України знищували авіацією, тому судячи з заяви Сікорського його влаштує і знищення України та людей тут, щоб не дісталися нікому. До того ж мені не зрозуміло що він має на увазі під "капітуляцією", бо в нинішніх реаліях закінчення війни по лінії фронту для України вже було б перемогою.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:48 Ответить
пішов у слід за своїм військовим кораблем, кацапе...
показать весь комментарий
28.10.2024 17:59 Ответить
Пане "поляку", для вас необізнаного, той військовий корабель таки був нашим побудованим в Миколаєві.
Витрати бюджету росії на війну приблизно в 10 разів більші ніж України, не рахуючи корейської і китайської допомоги. Це все що потрібно знати про допомогу і зацікавленість заходу.
І нічим та Ваша допомога вже не допоможе навіть якщо б і надійшла, бо вже нікому нею користуватись.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:32 Ответить
 
 