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Британия и союзники должны помочь Украине выиграть войну, чтобы предотвратить вторжение Китая в Тайвань, - экс-министр обороны Шеппс

Грант Шеппс про необхідність допомоги Україні

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал Британию и союзников помочь Украине победить Россию, иначе Китай получит сигнал к нападению на Тайвань и тогда уже Запад испытает глобальные последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Шеппс написал в колонке для The Sunday Times.

Шеппс подчеркнул, что Китай сотни раз четко выражал свою позицию относительно "воссоединения" с демократическим Тайванем. Однако, по его словам, несмотря на большое количество доступной информации, "мир почему-то не понимает важности этой будущей войны в Индо-Тихоокеанском регионе", и "если вы думаете, что конфликт на маленьком острове в 6 000 миль от вас не имеет значения, ... то это огромная ошибка".

"Мир может быть втянут в глубокую рецессию, которая будет стоить триллионы и разрушит сектора от технологий до обороны, что, вероятно, превзойдет финансовые потери от COVID-19 и войны в Украине вместе взятых", - написал Шеппс.

Британский политик отметил, что Путин, когда пошел на Киев, надеялся захватить его за несколько дней, однако "храбрые украинцы не были готовы к тому, что их демократия будет раздавлена большим соседом". Великобритания, по его словам, первой из союзников Украины приняла этот вызов, предоставив оружие, разведданные и обеспечив обучение, чтобы помочь противостоять незаконной войне Путина, ведь "этому тирану надо противостоять, а не умиротворять его". По мнению Шеппса, война России против Украины это "экзистенциальный тест для Запада".

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"Перерастет ли российско-украинская война в глобальный конфликт? Не сомневайтесь: Китай и другие авторитарные государства хотят, чтобы мы потерпели поражение. Такие страны мало считаются с демократией и правами собственных граждан. Их целью является изменение мирового порядка в пользу собственных тоталитарных режимов", - заявил Шеппс, подчеркнув, что Запад не выглядит таким обеспокоенным, как должен был бы быть.

Поэтому, по его словам, если "мы сейчас не сделаем все необходимое для того, чтобы Путин проиграл, то пострадаем от последствий не только здесь, в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

"Цена разрешения на использование нашего оружия, даже (по целям, - ред.) внутри России, будет минимальной по сравнению с последствиями победы Путина - и тем самым позволит другим поверить в то, что можно оттянуть время, когда Запад не будет заинтересован в этом. Поэтому сейчас пришло время не только предоставить разрешение на использование наших ракет большой дальности Storm Shadow, но и сделать это, не дожидаясь решения Вашингтона", - заявил экс-министр.

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Шеппс призвал британское правительство удвоить оборонную поддержку Украины, "несмотря на расходы на пополнение запасов боеприпасов", и призвал "остальных членов НАТО и другие цивилизованные страны последовать этому примеру".

"Эти расходы - ничто по сравнению с потенциально разрушительными последствиями полномасштабного конфликта между Китаем и Тайванем. Удвоение нашей поддержки Украины сегодня было бы не только правильным поступком, но и сделало бы вторжение на Тайвань гораздо менее вероятным, тем самым защитив нас от рецессии или даже депрессии", - считает Шеппс.

Ранее, Шеппс призвал британское правительство снять для Украины ограничения на применение ракет Storm Shadows для ударов по территории России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в сентябре запустила по Украине рекордное количество дронов-камикадзе и, вероятнее всего, превзойдет это число в октябре, - британская разведка

Автор: 

Великобритания (5029) помощь (7884) Украина (45023) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+11
Бред сидоровой кобылы. Китай, когда давал ***** разрешение на вторжение в Украину - очень хотел посмотреть на реакцию цивилизованного мира. И данные он получил - причем весьма неоднозначные. С одной стороны экономические санкции, исключение рашки из финансовой системы, куча ограничений - это для Китая совершенно неприемлемо, они слишком связаны с мировой экономикой, и они не в том положении чтобы все взять и сломать. С другой стороны Си хорошо видит весь военный куколдизм этого же коллективного Запада, который обладает неимоверной финансовой и военной мощью - не может остановить одного сумасшедшего деда, причем не потому что Западу не хватает ресурсов - а только потому что Западу не хватает яиц.
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27.10.2024 14:46 Ответить
+9
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27.10.2024 14:36 Ответить
+7
Навіщо йому було воювати у Гонконзі, коли в угоді чітко було прописано, що термін британської "аренди" цього місця збігає 1997-го року??
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27.10.2024 14:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В мене лише одне питання до адептів які вірять що Китай почне вторгнення у Тайвань. Чому він за Гонконг не воював. Навіть не робив агресивних заяв.

Я скоріше допускаю що буде війна між Китаєм і Індікю.
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27.10.2024 14:25 Ответить
Навіщо йому було воювати у Гонконзі, коли в угоді чітко було прописано, що термін британської "аренди" цього місця збігає 1997-го року??
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27.10.2024 14:32 Ответить
Аренда була укладена між британською короною і китайською короною. Той самий Мао міг сказати ми ніяких домовленостей з буржуями не укладали. Гонконгнаш.
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27.10.2024 15:13 Ответить
Шкода, що державами та арміями не керують "екси".
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27.10.2024 14:27 Ответить
Бред сидоровой кобылы. Китай, когда давал ***** разрешение на вторжение в Украину - очень хотел посмотреть на реакцию цивилизованного мира. И данные он получил - причем весьма неоднозначные. С одной стороны экономические санкции, исключение рашки из финансовой системы, куча ограничений - это для Китая совершенно неприемлемо, они слишком связаны с мировой экономикой, и они не в том положении чтобы все взять и сломать. С другой стороны Си хорошо видит весь военный куколдизм этого же коллективного Запада, который обладает неимоверной финансовой и военной мощью - не может остановить одного сумасшедшего деда, причем не потому что Западу не хватает ресурсов - а только потому что Западу не хватает яиц.
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27.10.2024 14:46 Ответить
"...это для Китая совершенно неприемлемо, они слишком связаны с мировой экономикой..."
Це "міровая економіка" занадто зв'язала себе з Кєтаєм... на свою голову... чи на свою дупу...
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27.10.2024 15:28 Ответить
А яйца как показывает практика и примеры в истории имеются только в тех самых диктаторских авторитарных режимов ,которые в случае войны на раз два уделывают экономически более развитые демократические и цивилизованные но развращенные этой самой цивилизованность ю страны даже не обладая их возможностями
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27.10.2024 15:51 Ответить
Поначалу да, пока они не ставят зажравшихся пацифизированных демократов в такое положение, когда им приходится или умереть - или отрастить яйца. В итоге конечно более совершенная экономика, которая обязательно присуствует в демократических странах - берет верх над диктатурами, но цену за это приходится платить очень дорогую. Вместо того чтобы сразу при первых попытках выеживаться - диктатора придушить.
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27.10.2024 16:20 Ответить
всі "екс" допомагають словесним поносом Україні, після того,як вони ними стали...
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27.10.2024 14:28 Ответить
По-перше, не всі. По-друге, хай краще допомагають словами Україні, ніж москалям. Бо й москалячих помічників не бракує.
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27.10.2024 14:43 Ответить
Словами у війні не допомагають. Допомагають діями.
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27.10.2024 14:55 Ответить
Та хто ж би з тим сперечався? Але дія стає можливою тоді, коли її потребу доведено словами.

Чомусь на слова котрого-небудь західного політика про бажаність уникати ескалації в протистоянні з москалями українці реаґують жваво. Он по Байденові чи Шольцеві хто тільки не потоптався, коментуючи не їхні дії, а їхні слова. По публікаціях у разних WP і Guardian - так само. А воно ж тільки слова. Але якщо всі слова будуть в один бік: Україні нічого не світить, вона приречена тощо, на дії можна й не сподіватися.

А оцей Шепс принаймні не ллє воду на москалячий млин…
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27.10.2024 17:08 Ответить
Paroles, paroles, paroles...
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27.10.2024 14:34 Ответить
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27.10.2024 14:36 Ответить
👌👏
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27.10.2024 14:44 Ответить
допомогти?! хіба що зайвими струрбованостями
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27.10.2024 14:38 Ответить
і занепокоєнями
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27.10.2024 14:40 Ответить
...Китай получит сигнал к нападению на Тайвань и тогда уже Запад испытает глобальные последствия.

А в Украине, сейчас, так, локальная херня...
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27.10.2024 14:39 Ответить
Отой Шепс говорить мовою, зрозумілою західним політикам. Хоч як нам це буде прикро, а їм Тайвань за Україну ближчий, і від загрози йому вони не відмахуватимуться.
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27.10.2024 17:14 Ответить
Екс? Відразу нах. При всій повазі. *****,як же вони там ******* не перебуваючи у владі розказувати правильні речі. Тільки при владі-занепокоєння. Іноді стурбованість. Все. Задовбали.
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27.10.2024 14:39 Ответить
Та лукавить цей екс ...у китая як у московії ,а це дует тоталітаризму ,вже інтереси не тільки українські надра ,а і теріторія ЄС ,теж їм цікава, Захід це розуміє ,просто ср* ка липни ,це визнати ...
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27.10.2024 14:40 Ответить
Мають і можуть - але не хочуть
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27.10.2024 15:28 Ответить
Не "не хочуть".
Не вважають за потрібне.
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27.10.2024 15:34 Ответить
А чого вони не прогнозують, що Росія вторгнеться в Європу і міста ЄС стануть, як Бахмут та інші міста від яких залишилися одні руїни?
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27.10.2024 16:20 Ответить
Поки що він прогнозує таке: "якщо ми зараз не зробимо все необхідне для того, щоб Путін програв, то постраждаємо від наслідків".
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27.10.2024 17:11 Ответить
лідор зі своєю камарілією просрали все - люди за зелену плісняву мабуть помирати не хочуть
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27.10.2024 18:32 Ответить
Якесь віртуальне "перемогти" з паралельної реальності.
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27.10.2024 20:33 Ответить
Хай прикине що потрібно Україні хоча б для паритету, не кажучи про наступ. А потім лишиться ще питання людей і їх морального стану.
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27.10.2024 20:35 Ответить
 
 