Британия и союзники должны помочь Украине выиграть войну, чтобы предотвратить вторжение Китая в Тайвань, - экс-министр обороны Шеппс

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал Британию и союзников помочь Украине победить Россию, иначе Китай получит сигнал к нападению на Тайвань и тогда уже Запад испытает глобальные последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Шеппс написал в колонке для The Sunday Times.

Шеппс подчеркнул, что Китай сотни раз четко выражал свою позицию относительно "воссоединения" с демократическим Тайванем. Однако, по его словам, несмотря на большое количество доступной информации, "мир почему-то не понимает важности этой будущей войны в Индо-Тихоокеанском регионе", и "если вы думаете, что конфликт на маленьком острове в 6 000 миль от вас не имеет значения, ... то это огромная ошибка".

"Мир может быть втянут в глубокую рецессию, которая будет стоить триллионы и разрушит сектора от технологий до обороны, что, вероятно, превзойдет финансовые потери от COVID-19 и войны в Украине вместе взятых", - написал Шеппс.

Британский политик отметил, что Путин, когда пошел на Киев, надеялся захватить его за несколько дней, однако "храбрые украинцы не были готовы к тому, что их демократия будет раздавлена большим соседом". Великобритания, по его словам, первой из союзников Украины приняла этот вызов, предоставив оружие, разведданные и обеспечив обучение, чтобы помочь противостоять незаконной войне Путина, ведь "этому тирану надо противостоять, а не умиротворять его". По мнению Шеппса, война России против Украины это "экзистенциальный тест для Запада".

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"Перерастет ли российско-украинская война в глобальный конфликт? Не сомневайтесь: Китай и другие авторитарные государства хотят, чтобы мы потерпели поражение. Такие страны мало считаются с демократией и правами собственных граждан. Их целью является изменение мирового порядка в пользу собственных тоталитарных режимов", - заявил Шеппс, подчеркнув, что Запад не выглядит таким обеспокоенным, как должен был бы быть.

Поэтому, по его словам, если "мы сейчас не сделаем все необходимое для того, чтобы Путин проиграл, то пострадаем от последствий не только здесь, в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

"Цена разрешения на использование нашего оружия, даже (по целям, - ред.) внутри России, будет минимальной по сравнению с последствиями победы Путина - и тем самым позволит другим поверить в то, что можно оттянуть время, когда Запад не будет заинтересован в этом. Поэтому сейчас пришло время не только предоставить разрешение на использование наших ракет большой дальности Storm Shadow, но и сделать это, не дожидаясь решения Вашингтона", - заявил экс-министр.

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Шеппс призвал британское правительство удвоить оборонную поддержку Украины, "несмотря на расходы на пополнение запасов боеприпасов", и призвал "остальных членов НАТО и другие цивилизованные страны последовать этому примеру".

"Эти расходы - ничто по сравнению с потенциально разрушительными последствиями полномасштабного конфликта между Китаем и Тайванем. Удвоение нашей поддержки Украины сегодня было бы не только правильным поступком, но и сделало бы вторжение на Тайвань гораздо менее вероятным, тем самым защитив нас от рецессии или даже депрессии", - считает Шеппс.

Ранее, Шеппс призвал британское правительство снять для Украины ограничения на применение ракет Storm Shadows для ударов по территории России.

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