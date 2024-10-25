КНДР точно выставит России большой ценник за свою помощь, - представитель Британии в ОБСЕ Холланд

По данным Британии, с большой вероятностью переброска войск КНДР в РФ уже началась, и за свою помощь Северная Корея точно выставит России большой ценник.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд на очередном заседании Постоянного совета организации в Вене.

"Я с глубокой обеспокоенностью обращаю внимание коллег на сообщения о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправляет боевые подразделения в Россию. По нашей оценке, с большой вероятностью переброска этих войск уже началась", - отметил Холланд.

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Кроме того, он отметил, что Россия уже закупила у КНДР значительное количество боеприпасов и вооружений, что является прямым нарушением многочисленных резолюций ООН.

"Северная Корея точно выставит большой ценник за свою помощь. Это имеет последствия для безопасности в регионе ОБСЕ и должно вызывать беспокойство у всех нас", - подчеркнул Холланд.

Отдельно в своем выступлении он осудил рост угрозы продовольственной и морской безопасности со стороны России, которая усиливает атаки на гражданские суда в Черном море.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, чтопо информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

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