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Оккупанты готовятся встречать военных из КНДР: "Один переводчик на 30 человек будет", - перехват ГУР МО. ВИДЕО

Российские захватчики готовятся принимать военных из КНДР, за которыми будут закреплены переводчики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговоров оккупантов, опубликованный ГУР МО.

Так, украинская разведка перехватила разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа ВС РФ, которая участвует в боях на Курском направлении.

"В перехватах оккупанты обсуждают подготовку к приему и распределению военнослужащих КНДР (условное название батальон "К") на Курском направлении. Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих рф за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение относительно возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом", - отметили в ГУР МО.

В разведке отметили, что сейчас в Россию перебросили около 12 тыс. военных КНДР, в том числе - 500 офицеров и трех генералов Северной Кореи.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского: Первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий 27–28 октября

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: Отсутствие реакции стран Европы на войска КНДР является роковым упущением, - депутат Бундестага Кизеветтер

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Президент Зеленский заявил, что первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий уже 27-28 октября.

Читайте также: Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС

Автор: 

армия РФ (19703) КНДР (1232) перехват (345) ГУР (471)


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Топ комментарии
+11
Українські собаки мають шанс відімстити за своїх
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25.10.2024 14:37 Ответить
+9
Снайпери - ціль Ваша, це перекладач....
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25.10.2024 14:29 Ответить
+8
Злагодженості не буде майже ніякої.
Обісруться по повній.
Очікуємо на анекдотичні пригоди.
Єдиний недолік для нас - прийдеться тепер більше БК тратити на тих виродків.
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25.10.2024 14:30 Ответить
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Грош-ціна таким секретам.
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25.10.2024 14:32 Ответить
То бригадири її знали.
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25.10.2024 14:54 Ответить
Це добре... Враховуючи зневажливе ставлення кацапів до "нєрусских" - багато "інтернаціоналістів" до надання меддопомоги не дочекаються... І, в кінці-кінців, кулі полетять у спини кацапських командирів... "Латиноси", негри та індуси з непальцями вже це почали робить...
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25.10.2024 14:27 Ответить
Снайпери - ціль Ваша, це перекладач....
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25.10.2024 14:29 Ответить
дилемма теперь кого на штурм первыми посылать???
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25.10.2024 14:29 Ответить
Злагодженості не буде майже ніякої.
Обісруться по повній.
Очікуємо на анекдотичні пригоди.
Єдиний недолік для нас - прийдеться тепер більше БК тратити на тих виродків.
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25.10.2024 14:30 Ответить
а можно ці "постоялиє двори" профілактично накрить, так би мовити, для підняття бойового духу?
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25.10.2024 14:34 Ответить
Це буде не управління боєм, а цирк на дроті. Коротше,чучхеїсти перед смертю хоч світ побачили.
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25.10.2024 14:34 Ответить
Розказували льотчики-"афганці": Якось привели до них афганця. Перекладач каже: "Він може показать кишлак, де сидять "духи". У вертольоті місця нема лишнього. Посадили афганця на місце оператора командира ескадрильї. Для перекладача місця нема... Злетіли. Добралися до району розташування того кишлака. Афганець живенько так тикає пальцем униз та щось белькоче радісно. Командир командує "захід на бойовий курс". Ескадра мішає кишлак з землею. Афганець хапається за голову та щось верещить. Прилетіли на базу. Підходить перекладач. Вислуховує афганця. Потім каже: "Він зрадів, що побачив з неба свій рідний кишлак, і показував вам, де він живе..."
В бою, у корейців з кацапами, буде те саме...
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26.10.2024 06:59 Ответить
Готуйте чорні пакети!
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25.10.2024 14:34 Ответить
Економія буде. В один пакет можна двох корейців запихувати
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25.10.2024 15:30 Ответить
У нас тоже корейцы живут вот пусть по рациям северокорейцев на россиян и отправляют в атаку а пока разберутся..
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25.10.2024 14:36 Ответить
Этот чтоли? Ну хоть какой-то толк с него будет
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25.10.2024 14:40 Ответить
**** продажна, взяточник...
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25.10.2024 14:46 Ответить
Я думаю он не знает корейский изык
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25.10.2024 14:51 Ответить
Українські собаки мають шанс відімстити за своїх
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25.10.2024 14:37 Ответить
Если повесить портрет Кон Чен Ый то будет ли кореец стрелять в эту сторону ?
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25.10.2024 14:58 Ответить
Чудово, логістика і координація підуть по *****.
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25.10.2024 15:02 Ответить
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25.10.2024 15:07 Ответить
" Силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле Же ву при, авек плезир Господи прости, от страха все слова повыскакивали ..." (с)
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25.10.2024 15:21 Ответить
Кореець: - Сунь *** в чай, винь су хім!
Кацап: - Виконує все буквально
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25.10.2024 15:27 Ответить
Все понятно до более, дальнобойно не стрелять в глубь Кацапии , продолжать пригибаться , теперь пошла жара с ускоглазыми , высадка на 27-28 октября, где реакция союзников? Макрон как то заикнулся высадкой на Украине своего легиона быстро угомонили затих и микрофон забрали накуй.., Байден ушел за штору кулис , Остин перепутал высадку не на Украину а на Кубу..Даже по бизнесу такие поступки нуждаются в объяснении , а союзниками вообще туман полный , это куйня....И не нужно показывать что нам все пох, на высадку, да не пох это проблема..
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25.10.2024 15:39 Ответить
На допомогу сарані прийшла сарана...
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25.10.2024 16:05 Ответить
Ой, як же кацапи радіють - знайшли чергових придурків.
За кого б ще "вторая армия гОлактики" заховалась...
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25.10.2024 16:33 Ответить
блеф 100%
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25.10.2024 17:11 Ответить
Де вони візьмуть скільки перекладачів?🤔
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25.10.2024 19:18 Ответить
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25.10.2024 19:47 Ответить
Василь Рибніков

.https://www.cemaat.media/ua/article/yak-rosiya-mozhe-vikoristovuvati-pivnichnih-koreyciv-u-viyni-proti-********?fbclid=IwY2xjawGH3I1leHRuA2FlbQIxMQABHTPx5DCCv-***********-*************************************************************** ..нароссіі радісне пожвавлення з приводу прибуття північнокорейських солдатів, які тільки бров піднімуть - і Україна одразу все зрозуміє. Ну тобто, звісно ж, вяліка русська армія і сама б легко впоралася, причому ще в перші три дні, але якщо вже корейці таки понаїхали, найкращим головам Кремля доводиться вигадувати, куди б їх прилаштувати так, щоб над непереможною та легендарною русською армією поменше ржали.

І такі варіанти є...
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25.10.2024 19:54 Ответить
...
4) Північнокорейські воїни можуть швидко вирішити головну проблему російського сьогодення - пошесть квадроберів (безвідповідальних молодих людей, які переодягаються у тварин), особливо тих, що уявляють себе собаками. 12 тисяч північнокорейців можуть з'їсти як мінімум 12 тисяч квадроберів, після чого небезпечне суспільне явище зійде на пси саме собою.
..
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25.10.2024 19:55 Ответить
..
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
..
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26.10.2024 03:48 Ответить
 
 