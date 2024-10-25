Оккупанты готовятся встречать военных из КНДР: "Один переводчик на 30 человек будет", - перехват ГУР МО. ВИДЕО

Российские захватчики готовятся принимать военных из КНДР, за которыми будут закреплены переводчики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговоров оккупантов, опубликованный ГУР МО.

Так, украинская разведка перехватила разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа ВС РФ, которая участвует в боях на Курском направлении.

"В перехватах оккупанты обсуждают подготовку к приему и распределению военнослужащих КНДР (условное название батальон "К") на Курском направлении. Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих рф за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение относительно возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом", - отметили в ГУР МО.

В разведке отметили, что сейчас в Россию перебросили около 12 тыс. военных КНДР, в том числе - 500 офицеров и трех генералов Северной Кореи.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского: Первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий 27–28 октября

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: Отсутствие реакции стран Европы на войска КНДР является роковым упущением, - депутат Бундестага Кизеветтер

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Президент Зеленский заявил, что первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий уже 27-28 октября.

Читайте также: Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС