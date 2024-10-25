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Окупанти готуються зустрічати військових з КНДР: "Один переводчик на 30 человек будет", - перехоплення ГУР МО. ВIДЕО

Російські загарбники готуються приймати військових з КНДР, за якими буде закріплено перекладачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмов окупантів, опубліковане ГУР МО.

Так, українська розвідка перехопила розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу ЗС РФ, яка бере участь у боях на Курському напрямку.

"У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон "К") на Курському напрямку. Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом", - зазначили в ГУР МО.

У розвідці зазначили, що наразі до Росії перекинули близько 12 тис. військових КНДР, зокрема 500 офіцерів та трьох генералів Північної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти КНДР вже запроваджено всі можливі санкції, але Захід має послати дуже чіткий сигнал, - Міноборони Нідерландів

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Президент Зеленський заявив, що перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня.

Також читайте: Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17876) КНДР (1260) перехоплення (354) ГУР (550)


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Топ коментарі
+11
Українські собаки мають шанс відімстити за своїх
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25.10.2024 14:37 Відповісти
+9
Снайпери - ціль Ваша, це перекладач....
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25.10.2024 14:29 Відповісти
+8
Злагодженості не буде майже ніякої.
Обісруться по повній.
Очікуємо на анекдотичні пригоди.
Єдиний недолік для нас - прийдеться тепер більше БК тратити на тих виродків.
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25.10.2024 14:30 Відповісти
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Грош-ціна таким секретам.
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25.10.2024 14:32 Відповісти
То бригадири її знали.
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25.10.2024 14:54 Відповісти
Це добре... Враховуючи зневажливе ставлення кацапів до "нєрусских" - багато "інтернаціоналістів" до надання меддопомоги не дочекаються... І, в кінці-кінців, кулі полетять у спини кацапських командирів... "Латиноси", негри та індуси з непальцями вже це почали робить...
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25.10.2024 14:27 Відповісти
Снайпери - ціль Ваша, це перекладач....
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25.10.2024 14:29 Відповісти
дилемма теперь кого на штурм первыми посылать???
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25.10.2024 14:29 Відповісти
Злагодженості не буде майже ніякої.
Обісруться по повній.
Очікуємо на анекдотичні пригоди.
Єдиний недолік для нас - прийдеться тепер більше БК тратити на тих виродків.
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25.10.2024 14:30 Відповісти
а можно ці "постоялиє двори" профілактично накрить, так би мовити, для підняття бойового духу?
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25.10.2024 14:34 Відповісти
Це буде не управління боєм, а цирк на дроті. Коротше,чучхеїсти перед смертю хоч світ побачили.
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25.10.2024 14:34 Відповісти
Розказували льотчики-"афганці": Якось привели до них афганця. Перекладач каже: "Він може показать кишлак, де сидять "духи". У вертольоті місця нема лишнього. Посадили афганця на місце оператора командира ескадрильї. Для перекладача місця нема... Злетіли. Добралися до району розташування того кишлака. Афганець живенько так тикає пальцем униз та щось белькоче радісно. Командир командує "захід на бойовий курс". Ескадра мішає кишлак з землею. Афганець хапається за голову та щось верещить. Прилетіли на базу. Підходить перекладач. Вислуховує афганця. Потім каже: "Він зрадів, що побачив з неба свій рідний кишлак, і показував вам, де він живе..."
В бою, у корейців з кацапами, буде те саме...
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26.10.2024 06:59 Відповісти
Готуйте чорні пакети!
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25.10.2024 14:34 Відповісти
Економія буде. В один пакет можна двох корейців запихувати
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25.10.2024 15:30 Відповісти
У нас тоже корейцы живут вот пусть по рациям северокорейцев на россиян и отправляют в атаку а пока разберутся..
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25.10.2024 14:36 Відповісти
Этот чтоли? Ну хоть какой-то толк с него будет
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25.10.2024 14:40 Відповісти
**** продажна, взяточник...
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25.10.2024 14:46 Відповісти
Я думаю он не знает корейский изык
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25.10.2024 14:51 Відповісти
Українські собаки мають шанс відімстити за своїх
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25.10.2024 14:37 Відповісти
Если повесить портрет Кон Чен Ый то будет ли кореец стрелять в эту сторону ?
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25.10.2024 14:58 Відповісти
Чудово, логістика і координація підуть по *****.
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25.10.2024 15:02 Відповісти
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25.10.2024 15:07 Відповісти
" Силь ву пле, дорогие гости, силь ву пле Же ву при, авек плезир Господи прости, от страха все слова повыскакивали ..." (с)
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25.10.2024 15:21 Відповісти
Кореець: - Сунь *** в чай, винь су хім!
Кацап: - Виконує все буквально
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25.10.2024 15:27 Відповісти
Все понятно до более, дальнобойно не стрелять в глубь Кацапии , продолжать пригибаться , теперь пошла жара с ускоглазыми , высадка на 27-28 октября, где реакция союзников? Макрон как то заикнулся высадкой на Украине своего легиона быстро угомонили затих и микрофон забрали накуй.., Байден ушел за штору кулис , Остин перепутал высадку не на Украину а на Кубу..Даже по бизнесу такие поступки нуждаются в объяснении , а союзниками вообще туман полный , это куйня....И не нужно показывать что нам все пох, на высадку, да не пох это проблема..
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25.10.2024 15:39 Відповісти
На допомогу сарані прийшла сарана...
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25.10.2024 16:05 Відповісти
Ой, як же кацапи радіють - знайшли чергових придурків.
За кого б ще "вторая армия гОлактики" заховалась...
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25.10.2024 16:33 Відповісти
блеф 100%
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25.10.2024 17:11 Відповісти
Де вони візьмуть скільки перекладачів?🤔
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25.10.2024 19:18 Відповісти
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25.10.2024 19:47 Відповісти
Василь Рибніков

.https://www.cemaat.media/ua/article/yak-rosiya-mozhe-vikoristovuvati-pivnichnih-koreyciv-u-viyni-proti-********?fbclid=IwY2xjawGH3I1leHRuA2FlbQIxMQABHTPx5DCCv-***********-*************************************************************** ..нароссіі радісне пожвавлення з приводу прибуття північнокорейських солдатів, які тільки бров піднімуть - і Україна одразу все зрозуміє. Ну тобто, звісно ж, вяліка русська армія і сама б легко впоралася, причому ще в перші три дні, але якщо вже корейці таки понаїхали, найкращим головам Кремля доводиться вигадувати, куди б їх прилаштувати так, щоб над непереможною та легендарною русською армією поменше ржали.

І такі варіанти є...
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25.10.2024 19:54 Відповісти
...
4) Північнокорейські воїни можуть швидко вирішити головну проблему російського сьогодення - пошесть квадроберів (безвідповідальних молодих людей, які переодягаються у тварин), особливо тих, що уявляють себе собаками. 12 тисяч північнокорейців можуть з'їсти як мінімум 12 тисяч квадроберів, після чого небезпечне суспільне явище зійде на пси саме собою.
..
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25.10.2024 19:55 Відповісти
..
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
..
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26.10.2024 03:48 Відповісти
 
 