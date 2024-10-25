Окупанти готуються зустрічати військових з КНДР: "Один переводчик на 30 человек будет", - перехоплення ГУР МО. ВIДЕО

Російські загарбники готуються приймати військових з КНДР, за якими буде закріплено перекладачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмов окупантів, опубліковане ГУР МО.

Так, українська розвідка перехопила розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу ЗС РФ, яка бере участь у боях на Курському напрямку.

"У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон "К") на Курському напрямку. Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом", - зазначили в ГУР МО.

У розвідці зазначили, що наразі до Росії перекинули близько 12 тис. військових КНДР, зокрема 500 офіцерів та трьох генералів Північної Кореї.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

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Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Президент Зеленський заявив, що перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня.

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