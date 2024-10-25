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Отсутствие реакции стран Европы на войска КНДР является роковым упущением, - депутат Бундестага Кизеветтер

Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

То, что Европа до сих пор не отреагировала на действия КНДР является "роковым упущением", заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Кизеветтер заявил о необходимости создания единой и решительной силы, добавляя, что "многие европейские страны давно этого хотели".

Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, Европа ждет результатов выборов в США.

"Сейчас я не вижу, чтобы основные европейские государства объединились для разработки общей стратегии: чего мы хотим достичь в Украине? Как мы будем иметь дело с Россией и ее сторонниками? Как мы можем добиться этого вместе? Вот что нам нужно", - сказал он.

Представитель НАТО Фарах Дахаллах в Брюсселе заявила DW, что если войска КНДР действительно направлены на войну в Украине, "это будет означать существенную эскалацию поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта". Она также добавила, что Альянс активно консультируется по этому вопросу.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не стал привлекать армию другой страны к войне против Украины. Участие войск КНДР на стороне РФ в войне является якобы "чушью" и "шагом к эскалации".

Читайте также: Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС

Автор: 

Европа (1918) КНДР (1232)


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Топ комментарии
+14
Та є там реакція. Смердить їх реакція, аж очі виїдає.
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25.10.2024 10:11 Ответить
+12
Реакція від Європи якраз є - це страх, страх проявити будь-яку реакцію, за яку треба буде нести відповідальність.
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25.10.2024 10:16 Ответить
+7
Їм просто байдуже, у них свої завдання і цілі у цій війні.
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25.10.2024 10:16 Ответить
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Та є там реакція. Смердить їх реакція, аж очі виїдає.
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25.10.2024 10:11 Ответить
А Шольц шо на це каже?
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25.10.2024 10:15 Ответить
Всрався...
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25.10.2024 10:18 Ответить
Всі шольцаваляють.
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25.10.2024 10:16 Ответить
Реакція від Європи якраз є - це страх, страх проявити будь-яку реакцію, за яку треба буде нести відповідальність.
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25.10.2024 10:16 Ответить
за який треба буде нести відповідальність.
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25.10.2024 23:12 Ответить
Їм просто байдуже, у них свої завдання і цілі у цій війні.
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25.10.2024 10:16 Ответить
Так хочуть, але не можуть - хто це?
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25.10.2024 10:16 Ответить
ЄС в стані глибокої стурбованості і занепокоєності, перманентно.
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25.10.2024 10:19 Ответить
В них все добре, тому нічого вони робити не будуть, от коли почнуть бити товсті пики з ноги, от тоді вони почнуть реагувати. Так завжди було, людство не змінюється, а коли живе ситно так ще й тупішає...
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25.10.2024 10:23 Ответить
ДА УБЕЙТЕ ХОТЬ ОДНУ ТВАРЬ РОДНУЮ ПУТИНА !!!
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25.10.2024 10:19 Ответить
Рішучі та правильні заяви окремих індивідуумів з загальної сцикливої європейської біомаси ні на що не впливають.
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25.10.2024 10:38 Ответить
Щоб витиснути з себе якусь реакцію, треба признати що за КНДР, стоїть Китай і поставляє туди всі компоненти в тому числі для ракет із ЯО і товари подвійного призначення виготовлені на заході.

А в Китай владено європейськими компаніями значні капітали і тому ринок ЄС такий відкритий для товарів звідти. До того ж Китай зараз отримує сировину від орків з 20-30% скидкою і є безконкурентною промплощадкою.

Тому чиновники ЄС сліпі і глухі та просто хочуть, щоб шумиха пошвидше пройшла.
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25.10.2024 10:53 Ответить
Інакше прийдеться піднімати питання з Китаєм та його підтримкою КНДР та Ірану. Вводити санкції а це втрата великих прибутків і інвестицій.
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25.10.2024 10:56 Ответить
Якщо вони за 3 роки війни, ще самі не розуміють "що хочуть в Україні", то це вже якийсь треш. Третя світова на низькому старті, а Європа, по старій традиції, голову в пісок засунула. Так починалася і Друга Світова. Що з ними не так?
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25.10.2024 11:35 Ответить
з ними все так. Вони нас за людей не рахують і впевнені, що з ними все буде ок
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25.10.2024 23:14 Ответить
як то нема реакції, а депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер?? Знов за всіх страждає, бідося...
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25.10.2024 11:49 Ответить
Довбойоби європейські недалекоглядні! Засунули голову в пісок, а задницю кацапам виставили. Мовляв, трахайте скільки хочете. І трахнуть, будьте спокійні! Тільки тоді вже не плачте, вас попереджали...
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25.10.2024 12:04 Ответить
Ну яку реакцію можно було чекати? РФ б"є по АЕС - мовчать, для удару ракетами по западу України використовується проліт над територіями стран НАТО - мовчать, беспілотники залітають у страни НАТО - мовчать, регулярний розстріл українських полонених з викладанням відео - мовчать. Так невже ЄС, США та НАТО будуть проти участі у війні КНДР? Вони зроблять вигляд, що не мають доказів. Головне, щоб Путіна не образити. Та ще й керівник ООН путіну руку тисне. Освятив війну.
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25.10.2024 12:16 Ответить
скоро війська КНДР будуть в Європі
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25.10.2024 13:30 Ответить
дай бог
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25.10.2024 23:15 Ответить
 
 