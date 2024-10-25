Отсутствие реакции стран Европы на войска КНДР является роковым упущением, - депутат Бундестага Кизеветтер

То, что Европа до сих пор не отреагировала на действия КНДР является "роковым упущением", заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Кизеветтер заявил о необходимости создания единой и решительной силы, добавляя, что "многие европейские страны давно этого хотели".

Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, Европа ждет результатов выборов в США.

"Сейчас я не вижу, чтобы основные европейские государства объединились для разработки общей стратегии: чего мы хотим достичь в Украине? Как мы будем иметь дело с Россией и ее сторонниками? Как мы можем добиться этого вместе? Вот что нам нужно", - сказал он.

Представитель НАТО Фарах Дахаллах в Брюсселе заявила DW, что если войска КНДР действительно направлены на войну в Украине, "это будет означать существенную эскалацию поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта". Она также добавила, что Альянс активно консультируется по этому вопросу.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не стал привлекать армию другой страны к войне против Украины. Участие войск КНДР на стороне РФ в войне является якобы "чушью" и "шагом к эскалации".

Читайте также: Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС