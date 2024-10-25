Если Путин привлечет войска из КНДР к войне, то это будет эскалация конфликта, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не стал привлекать армию другой страны к войне против Украины. Участие войск КНДР на стороне РФ в войне является якобы "чушью" и "шагом к эскалации".

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, Лукашенко сказал, в интервью BBC.

"Чушь (что войска КНДР вовлечены в войну - ред.). Зная его характер, Путин никогда бы не стал убеждать другую страну привлекать свою армию к участию в российской спецоперации (войне - ред.) в Украине", - заявил он.

На вопрос о том, что он скажет, если сообщения о привлечении войск из КНДР подтвердятся, Лукашенко сказал, что это было бы "эскалацией".

"Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... и в Украину будут введены войска НАТО", - добавил белорусский диктатор.

Также читайте: В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте также: Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной войны против Украины, - Минобороны Южной Кореи

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий, их зафиксировали в Курской области РФ, - ГУР МО

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Читайте также: Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС