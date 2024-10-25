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Новости
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Если Путин привлечет войска из КНДР к войне, то это будет эскалация конфликта, - Лукашенко

Лукашенко назвав ескалацією участь КНДР до війни РФ проти України

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не стал привлекать армию другой страны к войне против Украины. Участие войск КНДР на стороне РФ в войне является якобы "чушью" и "шагом к эскалации".

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, Лукашенко сказал, в интервью BBC.

"Чушь (что войска КНДР вовлечены в войну - ред.). Зная его характер, Путин никогда бы не стал убеждать другую страну привлекать свою армию к участию в российской спецоперации (войне - ред.) в Украине", - заявил он.

На вопрос о том, что он скажет, если сообщения о привлечении войск из КНДР подтвердятся, Лукашенко сказал, что это было бы "эскалацией".

"Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... и в Украину будут введены войска НАТО", - добавил белорусский диктатор.

Также читайте: В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте также: Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной войны против Украины, - Минобороны Южной Кореи

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий, их зафиксировали в Курской области РФ, - ГУР МО

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Читайте также: Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС

Автор: 

КНДР (1232) Лукашенко Александр (3618) россия (96216)


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Топ комментарии
+17
я здивований, що ******* наука не приділяє достатньо уваги вивченню такої великої картоплі, яка одяглася в костюм і демонструє навички рефлексивної діяльності
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25.10.2024 08:41 Ответить
+11
А "новічка" бульбафюрер не хоче часом?
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25.10.2024 08:36 Ответить
+7
Ще один "ескалатор" кончений
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25.10.2024 08:37 Ответить
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А "новічка" бульбафюрер не хоче часом?
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25.10.2024 08:36 Ответить
я здивований, що ******* наука не приділяє достатньо уваги вивченню такої великої картоплі, яка одяглася в костюм і демонструє навички рефлексивної діяльності
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25.10.2024 08:41 Ответить
Бо це виходить за межі розуміння.
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25.10.2024 09:20 Ответить
Все просто - Бульбенко не хочет вводит армию в Украину, вот и и кивает на то, что это было бы обострением конфликта.
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25.10.2024 13:21 Ответить
Ще один "ескалатор" кончений
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25.10.2024 08:37 Ответить
Кацапи провіряють Захід на вшивість
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25.10.2024 08:38 Ответить
він вже проковтнув і заглотнув
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25.10.2024 09:50 Ответить
Воно там ще багато чого наговорило:

https://www.bbc.com/news/articles/c62938gl6q1o

Основні меседжі такі:

Білорусь 24 лютого 2022 року не давала свою територію РФ для нападу на Україну, - Лукашенко

▪️"Так, проводилися навчання і коли російські війська виводилися - їх частину спровокували. Я в цьому переконаний, і Путін завернув на Київ. Чому так сталося? Запитайте в Зеленського».
▪️Украина «поводилася вороже» щодо Мінська, а тому країна підтримує Росію у війні: «Україна ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів", а також нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України».
▪️Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами та заарештувала 75 великовантажів разом із людьми: «Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців. 5 людей вони вбили і розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обнімку із Зеленським у цей час мав бути?».
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25.10.2024 08:44 Ответить
Ніфігасє його пре..картопляний крохмаль мабудь нюхає..
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25.10.2024 09:30 Ответить
То є рецепт що в бражку картоплю добавляють . Я колись гусям дав . Так оце і він мабуть хапону
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25.10.2024 13:04 Ответить
непрямий заклик "в випадку залучення собакоєдов в війну в Україні, бульбохуйло непрямо призвало нато, також ввести свої війська" .
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25.10.2024 08:50 Ответить
звичайна маніпуляція поняттями. тобто зі слів бульби можна зробоити висновок, що корейців тут немає. "якщо".
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25.10.2024 08:55 Ответить
У лютому 25 Білорусь стане офіційно членом Союзної держави і тоже знову попруть на Київ з урахуванням досвіду кацапського наступу на Донбасі. Тобто каби і м'ясо і повільно, але впевненого.
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25.10.2024 08:55 Ответить
війська кндр - це кгбшний блеф, щоб шантажувати Україну і примусити до підписання капітуляції.
єдина що добре вміє ***** - *******
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25.10.2024 08:57 Ответить
На кого бульбу кришиш?
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25.10.2024 09:01 Ответить
Моя мрія спалений Мозирський НПЗ !
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25.10.2024 09:17 Ответить
Пес раптом гиркнув на господаря?
Сподіваюсь не дуже вже й боїться....
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25.10.2024 09:18 Ответить
Або сказав те, що велів господар
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25.10.2024 09:22 Ответить
тепер його господар - император сци. тому так, скаазв те, шо той мав на увазі.
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25.10.2024 09:34 Ответить
"Пес" уже почав "петлять"... Бо не знає, як викрутиться та врятуваться від міжнародного трибуналу... Бо ще не відомо стосовно ***** (можуть і "табакеркою в скроню", чи "забояться" увійти у бункерні апартаменти "господаря" - а от Луку білоруси "здадуть, як склотару"...)
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25.10.2024 09:36 Ответить
Він доволі вдало петляв завжди але після подій 20-го року йому дуже скоротили пространство для маневрів.
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25.10.2024 09:48 Ответить
Цинічна, гнила 🥔
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25.10.2024 09:20 Ответить
з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО Джерело:

Такий наївний председатель картоплі.
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25.10.2024 09:21 Ответить
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25.10.2024 09:32 Ответить
"Капітан "Очевидність"... (точніше - "старший лейтенант запасу", комісований з прикордонних військ КДБ СРСР, з діагнозом "шизофренія"...).
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25.10.2024 09:32 Ответить
А корейці безсмертні????
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25.10.2024 09:50 Ответить
а ми
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25.10.2024 09:51 Ответить
Всі ми смертні.Але кндрці не є чимось супер.Кацапи і то небезпечніші
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25.10.2024 22:47 Ответить
Этому таракану давно рубашка с длинными рукавами нужна
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25.10.2024 10:17 Ответить
Які ще корейці?! То нових бурятів баби нарожали! Півтора мільйони!
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25.10.2024 11:16 Ответить
 
 