Если Путин привлечет войска из КНДР к войне, то это будет эскалация конфликта, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не стал привлекать армию другой страны к войне против Украины. Участие войск КНДР на стороне РФ в войне является якобы "чушью" и "шагом к эскалации".
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, Лукашенко сказал, в интервью BBC.
"Чушь (что войска КНДР вовлечены в войну - ред.). Зная его характер, Путин никогда бы не стал убеждать другую страну привлекать свою армию к участию в российской спецоперации (войне - ред.) в Украине", - заявил он.
На вопрос о том, что он скажет, если сообщения о привлечении войск из КНДР подтвердятся, Лукашенко сказал, что это было бы "эскалацией".
"Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... и в Украину будут введены войска НАТО", - добавил белорусский диктатор.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
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https://www.bbc.com/news/articles/c62938gl6q1o
Основні меседжі такі:
Білорусь 24 лютого 2022 року не давала свою територію РФ для нападу на Україну, - Лукашенко
▪️"Так, проводилися навчання і коли російські війська виводилися - їх частину спровокували. Я в цьому переконаний, і Путін завернув на Київ. Чому так сталося? Запитайте в Зеленського».
▪️Украина «поводилася вороже» щодо Мінська, а тому країна підтримує Росію у війні: «Україна ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів", а також нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України».
▪️Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами та заарештувала 75 великовантажів разом із людьми: «Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців. 5 людей вони вбили і розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обнімку із Зеленським у цей час мав бути?».
єдина що добре вміє ***** - *******
Сподіваюсь не дуже вже й боїться....
Такий наївний председатель картоплі.