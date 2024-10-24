В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы "вела себя враждебно" по отношению к Минску и ввела против нее санкции, поэтому страна поддерживает Россию в войне.

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает белорусское пропагандистское агентство Belta, информирует Цензор.НЕТ.

Лукашенко также заявил, что Беларусь якобы не предоставляла России территорию для вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска были в основном из восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период спровоцировали, а я в этом убежден, и он (Путин - ред.) завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского", - сказал белорусский диктатор.

Также читайте: Беларусь должна участвовать в переговорах по Украине, иначе завтра полстраны придется отдать, - Лукашенко

По его словам, Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов".

О поддержке России

"Россия - это наш союзник. У нас более тесные отношения, чем у англичан и американцев. Украина вела себя в отношении Беларуси враждебно: она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины", - утверждает он.

Лукашенко также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями, а также якобы арестовала 75 большегрузов вместе с людьми.

"Они (Украина, - ред.) вели себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых людей они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. Точно так же, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как только НАТО нападет на Беларусь, мы применим ядерное оружие. Россия втянется за нас, - Лукашенко

Лукашенко добавил, что пока он возглавляет Беларусь, он будет защищать интересы белорусского народа, которые "абсолютно совпадают с российскими".

"Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.