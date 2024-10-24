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Новости Война
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В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы "вела себя враждебно" по отношению к Минску и ввела против нее санкции, поэтому страна поддерживает Россию в войне.

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает белорусское пропагандистское агентство Belta, информирует Цензор.НЕТ.

Лукашенко также заявил, что Беларусь якобы не предоставляла России территорию для вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска были в основном из восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период спровоцировали, а я в этом убежден, и он (Путин - ред.) завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского", - сказал белорусский диктатор.

Также читайте: Беларусь должна участвовать в переговорах по Украине, иначе завтра полстраны придется отдать, - Лукашенко

По его словам, Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов".

О поддержке России

"Россия - это наш союзник. У нас более тесные отношения, чем у англичан и американцев. Украина вела себя в отношении Беларуси враждебно: она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины", - утверждает он.

Лукашенко также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями, а также якобы арестовала 75 большегрузов вместе с людьми.

"Они (Украина, - ред.) вели себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых людей они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. Точно так же, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как только НАТО нападет на Беларусь, мы применим ядерное оружие. Россия втянется за нас, - Лукашенко

Лукашенко добавил, что пока он возглавляет Беларусь, он будет защищать интересы белорусского народа, которые "абсолютно совпадают с российскими".

"Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7922) Лукашенко Александр (3618) россия (96216)


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Топ комментарии
+34
просто тварь...
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24.10.2024 09:33 Ответить
+34
У війні я підтримував і підтримуватиму Росію Джерело:

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24.10.2024 09:43 Ответить
+23
Хвора маячня, не варто і публікувати.
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24.10.2024 09:33 Ответить
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просто тварь...
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24.10.2024 09:33 Ответить
точно кажуть: "від любові до ненависті один крок" - шось нарід перестав кохати бульбофюрера в дьосна! а раніше як лабизав, прям мрія-хазяйствєннік, а не президент!
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24.10.2024 09:45 Ответить
Ні ні ні, він не тварюка, він цінічий колгоспник, а ось тварюки це ті, хто його обірає та терпляче несе на своєй шіі.
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24.10.2024 10:34 Ответить
Колгоспник це теж порядна людина, а не повід для негативу. Він вийшовши із колгоспу забув все що його навчали. І став бидлом. А обирає він себе сам, с допомогою правоохоронців
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24.10.2024 11:39 Ответить
Він цинічний брехун.
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24.10.2024 13:44 Ответить
с#чара
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24.10.2024 20:49 Ответить
Иди нах!
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24.10.2024 09:33 Ответить

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24.10.2024 09:33 Ответить
Тракторист усім прибріхував. Він і ***** кине, як тільки видасться зручна нагода.

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24.10.2024 09:47 Ответить
шашликів на столі не вистачає....
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24.10.2024 09:51 Ответить
Хвора маячня, не варто і публікувати.
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24.10.2024 09:33 Ответить
А карта є? Немає. Отже ''звіздиш таргане''!
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24.10.2024 09:34 Ответить
Закрохмалений мозок у чіпса .
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24.10.2024 09:34 Ответить
Йо... Цар- клубень з очередним вибриком)) Звісно- нічого не було, всім все примарилось. А якщо шось і було, та якщо й було- то я вам зараз розповім. Ще й карти покажу...
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24.10.2024 09:38 Ответить
лукашенка - хвойда з принципами - хто більше платить, у того більше "підтримує"..
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24.10.2024 09:40 Ответить
У лУкашенкі шизофренія .
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24.10.2024 09:40 Ответить
Як може відносиця до ,,друзів,, , які підтримують агресора,гопника.
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24.10.2024 09:42 Ответить
Розчленували і з'їли!
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24.10.2024 09:42 Ответить
ЩЕ ПРИЙДЕ І ЙОГО ЧАС
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24.10.2024 09:43 Ответить
лукашенко в Гаазі? )))) лукашенко кине ***** як тіки відчує смажене! і буде вписаний в анали історії як той, хто бився проти російської деспотії
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24.10.2024 09:47 Ответить
У війні я підтримував і підтримуватиму Росію Джерело:

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24.10.2024 09:43 Ответить
Лука навіть на таку картинку знайде відмазку. Скаже що це дохтур лікує йому простату. Просто особливим народним способом.
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24.10.2024 12:32 Ответить
А колись від його заяв рвало кацапів, коли в Україні був нормальний президент....


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24.10.2024 15:40 Ответить
Варто прочитати повністю.

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24.10.2024 15:50 Ответить
Це що щось нове ? це ворог наш як і путін тому цій паскуді місце в гаазькому трибуналі разом з міжнародним злочинцем ,а чому Україна не розірвала дипломатичних відносин з цією губернією.
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24.10.2024 09:45 Ответить
Досить апелювати до міжнародного трибуналу! Таких ідіотів тільки на палю і не витрачати час на зайві балачки.
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24.10.2024 09:55 Ответить
В історії все повторюється: Гітлер і Муссоліні,
Путін та Лукашенко
І кінець цих мразей один, ганебна смерть
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24.10.2024 09:45 Ответить
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24.10.2024 09:50 Ответить
А психіатрія у бульбашів геть не працює.
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24.10.2024 09:52 Ответить
*******!
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24.10.2024 09:55 Ответить
Беларусь 24 февраля 2022 года не давала свою территорию РФ для нападения на Украину, - https://www.bbc.com/news/articles/c62938gl6q1o Лукашенко

▪️"Да, проводились учения и когда российские войска выводились - их часть спровоцировали. Я в этом убежден, и Путин завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского".

▪️Украина "вела себя враждебно" в отношении Минска, а потому страна поддерживает Россию в войне: "Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов", а также якобы запретила полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины".

▪️Президент РБ также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями и арестовала 75 большегрузов вместе с людьми: "Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят. 5 человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть?".
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24.10.2024 09:56 Ответить
Сашка ********* гумова жінка *****
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24.10.2024 09:56 Ответить
жертва пьяного зачатия.
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24.10.2024 10:02 Ответить
Блин, этот драник несёт, как обычно, бред. Жаль, что белорусы снимали тапочки, а не дали этому заср@нцу по **@лу.
А если серьезно:
Все речи картофельного не стоят времени, он обыкновенный олигофреничный психопат.
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24.10.2024 10:02 Ответить
Ох і бреше!!! А хай дасть відповідь на запитання: "Що робила БІЛОРУСЬКА БТГр під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022 року? Допомагала росіянам виводить війська з "навчань"? Адже це на прямому шляху з Білорусі, у напрямку Чернігова! До Чернігова залишалося всього близько 18 км! І тільки бунт білоруських солдатів зупинив прямий початок бойових дій білоруської армії проти України... А потім прилетіли з Білорусі літаки і розбомбили на об"їздній дорозі покинуту колону білоруської техніки...
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24.10.2024 10:04 Ответить
Так і було. Заходила колона через село Дніпровське, бульбосолдати були в свинособачому однострої з аквафрешною ганчіркою на рукаві. Місцеві їх дуже швидко ідентифікували.
Ті бульбаші казали, що нікого чіпати не будуть, їх завдання рухатись на Київ, на краю села переночували і сунули колоною далі. Тому нехай бульбофюрер там не ******* і не вигадує страшних історій, з часом доведеться відповідати за постріляних наших прикордонників, котрих розстріляли саме солдати бульборейху.
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24.10.2024 10:23 Ответить
А що їх "ідентифікувать"? Адже в Дніпровському говорять практично тим самим "суржиком", що й білоруси... Це мої рибацькі місця - тому я їх говірку теж знаю... До початку війни у нас вихідні називалися "білоруськими днями" - бо всі оптові ринки були забиті саме білорусами - приїжджали скуповуваться... Так мова практично однакова...
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24.10.2024 10:54 Ответить
Білоруси на вихідних раніше вигрібали все не лише з базарів, а й з торгових центрів.
А наші їздили до них на заправку, бо бензин був рівно в два рази дешевшим.
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24.10.2024 11:02 Ответить
На Єськова, в Чернігові, є оптовий ринок. Через дорогу був ТЦ. Так не було де проштовхнуться від машин з білоруськими номерами...
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24.10.2024 11:05 Ответить
Сергій Зеляк, те, що Ви пишете, дай Бог, щоб було офіційно задокументоване.
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24.10.2024 13:53 Ответить
я думаю що це такий трюк - вдавати з себе зовсім дурного... в якийсь момент це повинно спрацювати, на його думку..., коли настане час відповідати, воно покаже довідку з дурки й все... не підсудний..., і якщо згадати, яку х#йню він ніс всі ці роки, то діагноз тільки підтвердиться численними свідками
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24.10.2024 10:07 Ответить
Мене ця гнида навіть не обурює, воно навіть кулі не варто. Мене обурює білоруський народ! Ватні імпотенти, щури залякані, раби безголосі, ні честі, ні гідності. Тьху.
ПС. Полк Калиновського - все цінне що лишилося з генофонду Білорусі.
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24.10.2024 10:19 Ответить
Справедливості ради ... таакі є і в Україні, тільки в них трохи інше - а мені всіравно який Вова буде (пряма мова)
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24.10.2024 11:28 Ответить
Любимая наложница *****.
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24.10.2024 10:26 Ответить
Про карти чомусь не згадав...
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24.10.2024 10:33 Ответить
А у в украинском парламенте до сих пор сидит юрист, управляющий экономикой,для которого лука и его методы управления эталон развития.
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24.10.2024 10:42 Ответить
а иди ***** картофельный *******..........................
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24.10.2024 10:44 Ответить
Потвора і мразота брехлива !!!
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24.10.2024 10:48 Ответить
Байстрю - є байстрюк.
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24.10.2024 11:01 Ответить
Мразь!
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24.10.2024 11:08 Ответить
*******
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24.10.2024 11:29 Ответить
Ну добрива - то святе. А картоплю вашу теж Україна покрала?
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24.10.2024 11:50 Ответить
Скотиняка !!!
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24.10.2024 12:17 Ответить
Картограф - бульбаш, с мешком бульбы, на которой он может показать откуда с четырех сторон готовилось нападение.
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24.10.2024 13:03 Ответить
 
 