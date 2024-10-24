В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы "вела себя враждебно" по отношению к Минску и ввела против нее санкции, поэтому страна поддерживает Россию в войне.
Об этом он рассказал в интервью BBC, передает белорусское пропагандистское агентство Belta, информирует Цензор.НЕТ.
Лукашенко также заявил, что Беларусь якобы не предоставляла России территорию для вторжения в Украину в феврале 2022 года.
"У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска были в основном из восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период спровоцировали, а я в этом убежден, и он (Путин - ред.) завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского", - сказал белорусский диктатор.
По его словам, Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов".
О поддержке России
"Россия - это наш союзник. У нас более тесные отношения, чем у англичан и американцев. Украина вела себя в отношении Беларуси враждебно: она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины", - утверждает он.
Лукашенко также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями, а также якобы арестовала 75 большегрузов вместе с людьми.
"Они (Украина, - ред.) вели себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых людей они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. Точно так же, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину", - заявил он.
Лукашенко добавил, что пока он возглавляет Беларусь, он будет защищать интересы белорусского народа, которые "абсолютно совпадают с российскими".
"Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.
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Путін та Лукашенко
І кінець цих мразей один, ганебна смерть
▪️"Да, проводились учения и когда российские войска выводились - их часть спровоцировали. Я в этом убежден, и Путин завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского".
▪️Украина "вела себя враждебно" в отношении Минска, а потому страна поддерживает Россию в войне: "Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов", а также якобы запретила полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины".
▪️Президент РБ также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями и арестовала 75 большегрузов вместе с людьми: "Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят. 5 человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть?".
А если серьезно:
Все речи картофельного не стоят времени, он обыкновенный олигофреничный психопат.
Ті бульбаші казали, що нікого чіпати не будуть, їх завдання рухатись на Київ, на краю села переночували і сунули колоною далі. Тому нехай бульбофюрер там не ******* і не вигадує страшних історій, з часом доведеться відповідати за постріляних наших прикордонників, котрих розстріляли саме солдати бульборейху.
А наші їздили до них на заправку, бо бензин був рівно в два рази дешевшим.
ПС. Полк Калиновського - все цінне що лишилося з генофонду Білорусі.