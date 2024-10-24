У війні я підтримував і підтримуватиму Росію. Україна поводилася вороже щодо Білорусі, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито "поводилася вороже" щодо Мінська і ввела проти Білорусі санкції, тому країна підтримує Росію у війні.
Про це він розповів у інтерв’ю BBC, передає білоруське пропагандистське агентство Belta, інформує Цензор.НЕТ.
Лукашенко також заявив, що Білорусь нібито не надавала Росії територію для вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
"У нас були навчання, на яких було задіяно кілька тисяч осіб російських військ. Ці війська були в основному зі східного округу, і Путін почав виводити ці війська з Білорусі. Вони були на півдні, і цією дорогою, повз кордон з Україною, він почав виведення військ. Частину військ у якийсь період спровокували, а я в цьому переконаний, і він (Путін, - ред.) завернув на Київ. Чому так сталося? Запитайте в Зеленського", - сказав білоруський диктатор.
За його словами, Україна ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів".
Про підтримку Росії
"Росія - це наш союзник. У нас тісніші відносини, ніж в англійців і американців. Україна поводилася щодо Білорусі вороже: вона раніше, ніж англосакси, ввела проти нас санкції. Вона заборонила польоти наших цивільних літаків через територію України", - стверджує він.
Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами, а також начебто арештувала 75 великовантажів разом із людьми.
"Вона (Україна, - ред.) поводилися по-бандитськи. Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили й розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія - наш союзник. Я підтримував і буду підтримувати Росію стільки, скільки їй потрібно. Точно так, як ви заявляєте, що будете підтримувати Україну", - заявив він.
Лукашенко додав, що поки він очолює Білорусь, він захищатиме інтереси білоруського народу, які "абсолютно збігаються з російськими".
"Поки вони будуть збігатися, ми з Путіним рука об руку будемо діяти", - додав самопроголошений президент Білорусі.
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Путін та Лукашенко
І кінець цих мразей один, ганебна смерть
▪️"Да, проводились учения и когда российские войска выводились - их часть спровоцировали. Я в этом убежден, и Путин завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского".
▪️Украина "вела себя враждебно" в отношении Минска, а потому страна поддерживает Россию в войне: "Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов", а также якобы запретила полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины".
▪️Президент РБ также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями и арестовала 75 большегрузов вместе с людьми: "Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят. 5 человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть?".
А если серьезно:
Все речи картофельного не стоят времени, он обыкновенный олигофреничный психопат.
Ті бульбаші казали, що нікого чіпати не будуть, їх завдання рухатись на Київ, на краю села переночували і сунули колоною далі. Тому нехай бульбофюрер там не ******* і не вигадує страшних історій, з часом доведеться відповідати за постріляних наших прикордонників, котрих розстріляли саме солдати бульборейху.
А наші їздили до них на заправку, бо бензин був рівно в два рази дешевшим.
ПС. Полк Калиновського - все цінне що лишилося з генофонду Білорусі.