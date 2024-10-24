У війні я підтримував і підтримуватиму Росію. Україна поводилася вороже щодо Білорусі, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито "поводилася вороже" щодо Мінська і ввела проти Білорусі санкції, тому країна підтримує Росію у війні.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC, передає білоруське пропагандистське агентство Belta, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко також заявив, що Білорусь нібито не надавала Росії територію для вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"У нас були навчання, на яких було задіяно кілька тисяч осіб російських військ. Ці війська були в основному зі східного округу, і Путін почав виводити ці війська з Білорусі. Вони були на півдні, і цією дорогою, повз кордон з Україною, він почав виведення військ. Частину військ у якийсь період спровокували, а я в цьому переконаний, і він (Путін, - ред.) завернув на Київ. Чому так сталося? Запитайте в Зеленського", - сказав білоруський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі призначили дату виборів президента на 26 січня 2025 року

За його словами, Україна ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів".

Про підтримку Росії

"Росія - це наш союзник. У нас тісніші відносини, ніж в англійців і американців. Україна поводилася щодо Білорусі вороже: вона раніше, ніж англосакси, ввела проти нас санкції. Вона заборонила польоти наших цивільних літаків через територію України", - стверджує він.

Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами, а також начебто арештувала 75 великовантажів разом із людьми.

"Вона (Україна, - ред.) поводилися по-бандитськи. Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили й розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія - наш союзник. Я підтримував і буду підтримувати Росію стільки, скільки їй потрібно. Точно так, як ви заявляєте, що будете підтримувати Україну", - заявив він.

Читайте також: РФ і Білорусь проведуть спільні масштабні військові навчання "Захід-2025"

Лукашенко додав, що поки він очолює Білорусь, він захищатиме інтереси білоруського народу, які "абсолютно збігаються з російськими".

"Поки вони будуть збігатися, ми з Путіним рука об руку будемо діяти", - додав самопроголошений президент Білорусі.