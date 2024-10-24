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Новини Війна
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У війні я підтримував і підтримуватиму Росію. Україна поводилася вороже щодо Білорусі, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито "поводилася вороже" щодо Мінська і ввела проти Білорусі санкції, тому країна підтримує Росію у війні.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC, передає білоруське пропагандистське агентство Belta, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко також заявив, що Білорусь нібито не надавала Росії територію для вторгнення в Україну у лютому 2022 року. 

"У нас були навчання, на яких було задіяно кілька тисяч осіб російських військ. Ці війська були в основному зі східного округу, і Путін почав виводити ці війська з Білорусі. Вони були на півдні, і цією дорогою, повз кордон з Україною, він почав виведення військ. Частину військ у якийсь період спровокували, а я в цьому переконаний, і він (Путін, - ред.) завернув на Київ. Чому так сталося? Запитайте в Зеленського", - сказав білоруський диктатор. 

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За його словами, Україна ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів".

Про підтримку Росії

"Росія - це наш союзник. У нас тісніші відносини, ніж в англійців і американців. Україна поводилася щодо Білорусі вороже: вона раніше, ніж англосакси, ввела проти нас санкції. Вона заборонила польоти наших цивільних літаків через територію України", - стверджує він. 

Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами, а також начебто арештувала 75 великовантажів разом із людьми.

"Вона (Україна, - ред.) поводилися по-бандитськи. Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили й розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія - наш союзник. Я підтримував і буду підтримувати Росію стільки, скільки їй потрібно. Точно так, як ви заявляєте, що будете підтримувати Україну", - заявив він.

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Лукашенко додав, що поки він очолює Білорусь, він захищатиме інтереси білоруського народу, які "абсолютно збігаються з російськими".

"Поки вони будуть збігатися, ми з Путіним рука об руку будемо діяти", - додав самопроголошений президент Білорусі. 

Автор: 

Білорусь (7970) Лукашенко Олександр (2661) росія (66125)


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Топ коментарі
+34
просто тварь...
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24.10.2024 09:33 Відповісти
+34
У війні я підтримував і підтримуватиму Росію Джерело:

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24.10.2024 09:43 Відповісти
+23
Хвора маячня, не варто і публікувати.
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24.10.2024 09:33 Відповісти
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24.10.2024 09:33 Відповісти
точно кажуть: "від любові до ненависті один крок" - шось нарід перестав кохати бульбофюрера в дьосна! а раніше як лабизав, прям мрія-хазяйствєннік, а не президент!
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24.10.2024 09:45 Відповісти
Ні ні ні, він не тварюка, він цінічий колгоспник, а ось тварюки це ті, хто його обірає та терпляче несе на своєй шіі.
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24.10.2024 10:34 Відповісти
Колгоспник це теж порядна людина, а не повід для негативу. Він вийшовши із колгоспу забув все що його навчали. І став бидлом. А обирає він себе сам, с допомогою правоохоронців
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24.10.2024 11:39 Відповісти
Він цинічний брехун.
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24.10.2024 13:44 Відповісти
с#чара
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24.10.2024 20:49 Відповісти
Иди нах!
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24.10.2024 09:33 Відповісти

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24.10.2024 09:33 Відповісти
Тракторист усім прибріхував. Він і ***** кине, як тільки видасться зручна нагода.

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24.10.2024 09:47 Відповісти
шашликів на столі не вистачає....
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24.10.2024 09:51 Відповісти
Хвора маячня, не варто і публікувати.
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24.10.2024 09:33 Відповісти
А карта є? Немає. Отже ''звіздиш таргане''!
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24.10.2024 09:34 Відповісти
Закрохмалений мозок у чіпса .
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24.10.2024 09:34 Відповісти
Йо... Цар- клубень з очередним вибриком)) Звісно- нічого не було, всім все примарилось. А якщо шось і було, та якщо й було- то я вам зараз розповім. Ще й карти покажу...
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24.10.2024 09:38 Відповісти
лукашенка - хвойда з принципами - хто більше платить, у того більше "підтримує"..
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24.10.2024 09:40 Відповісти
У лУкашенкі шизофренія .
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24.10.2024 09:40 Відповісти
Як може відносиця до ,,друзів,, , які підтримують агресора,гопника.
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24.10.2024 09:42 Відповісти
Розчленували і з'їли!
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24.10.2024 09:42 Відповісти
ЩЕ ПРИЙДЕ І ЙОГО ЧАС
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24.10.2024 09:43 Відповісти
лукашенко в Гаазі? )))) лукашенко кине ***** як тіки відчує смажене! і буде вписаний в анали історії як той, хто бився проти російської деспотії
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24.10.2024 09:47 Відповісти
У війні я підтримував і підтримуватиму Росію Джерело:

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24.10.2024 09:43 Відповісти
Лука навіть на таку картинку знайде відмазку. Скаже що це дохтур лікує йому простату. Просто особливим народним способом.
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24.10.2024 12:32 Відповісти
А колись від його заяв рвало кацапів, коли в Україні був нормальний президент....


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24.10.2024 15:40 Відповісти
Варто прочитати повністю.

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24.10.2024 15:50 Відповісти
Це що щось нове ? це ворог наш як і путін тому цій паскуді місце в гаазькому трибуналі разом з міжнародним злочинцем ,а чому Україна не розірвала дипломатичних відносин з цією губернією.
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24.10.2024 09:45 Відповісти
Досить апелювати до міжнародного трибуналу! Таких ідіотів тільки на палю і не витрачати час на зайві балачки.
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24.10.2024 09:55 Відповісти
В історії все повторюється: Гітлер і Муссоліні,
Путін та Лукашенко
І кінець цих мразей один, ганебна смерть
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24.10.2024 09:45 Відповісти
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24.10.2024 09:50 Відповісти
А психіатрія у бульбашів геть не працює.
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24.10.2024 09:52 Відповісти
*******!
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24.10.2024 09:55 Відповісти
Беларусь 24 февраля 2022 года не давала свою территорию РФ для нападения на Украину, - https://www.bbc.com/news/articles/c62938gl6q1o Лукашенко

▪️"Да, проводились учения и когда российские войска выводились - их часть спровоцировали. Я в этом убежден, и Путин завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского".

▪️Украина "вела себя враждебно" в отношении Минска, а потому страна поддерживает Россию в войне: "Украина ввела санкции против Беларуси "раньше англосаксов", а также якобы запретила полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины".

▪️Президент РБ также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями и арестовала 75 большегрузов вместе с людьми: "Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят. 5 человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть?".
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24.10.2024 09:56 Відповісти
Сашка ********* гумова жінка *****
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24.10.2024 09:56 Відповісти
жертва пьяного зачатия.
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24.10.2024 10:02 Відповісти
Блин, этот драник несёт, как обычно, бред. Жаль, что белорусы снимали тапочки, а не дали этому заср@нцу по **@лу.
А если серьезно:
Все речи картофельного не стоят времени, он обыкновенный олигофреничный психопат.
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24.10.2024 10:02 Відповісти
Ох і бреше!!! А хай дасть відповідь на запитання: "Що робила БІЛОРУСЬКА БТГр під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022 року? Допомагала росіянам виводить війська з "навчань"? Адже це на прямому шляху з Білорусі, у напрямку Чернігова! До Чернігова залишалося всього близько 18 км! І тільки бунт білоруських солдатів зупинив прямий початок бойових дій білоруської армії проти України... А потім прилетіли з Білорусі літаки і розбомбили на об"їздній дорозі покинуту колону білоруської техніки...
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24.10.2024 10:04 Відповісти
Так і було. Заходила колона через село Дніпровське, бульбосолдати були в свинособачому однострої з аквафрешною ганчіркою на рукаві. Місцеві їх дуже швидко ідентифікували.
Ті бульбаші казали, що нікого чіпати не будуть, їх завдання рухатись на Київ, на краю села переночували і сунули колоною далі. Тому нехай бульбофюрер там не ******* і не вигадує страшних історій, з часом доведеться відповідати за постріляних наших прикордонників, котрих розстріляли саме солдати бульборейху.
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24.10.2024 10:23 Відповісти
А що їх "ідентифікувать"? Адже в Дніпровському говорять практично тим самим "суржиком", що й білоруси... Це мої рибацькі місця - тому я їх говірку теж знаю... До початку війни у нас вихідні називалися "білоруськими днями" - бо всі оптові ринки були забиті саме білорусами - приїжджали скуповуваться... Так мова практично однакова...
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24.10.2024 10:54 Відповісти
Білоруси на вихідних раніше вигрібали все не лише з базарів, а й з торгових центрів.
А наші їздили до них на заправку, бо бензин був рівно в два рази дешевшим.
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24.10.2024 11:02 Відповісти
На Єськова, в Чернігові, є оптовий ринок. Через дорогу був ТЦ. Так не було де проштовхнуться від машин з білоруськими номерами...
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24.10.2024 11:05 Відповісти
Сергій Зеляк, те, що Ви пишете, дай Бог, щоб було офіційно задокументоване.
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24.10.2024 13:53 Відповісти
я думаю що це такий трюк - вдавати з себе зовсім дурного... в якийсь момент це повинно спрацювати, на його думку..., коли настане час відповідати, воно покаже довідку з дурки й все... не підсудний..., і якщо згадати, яку х#йню він ніс всі ці роки, то діагноз тільки підтвердиться численними свідками
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24.10.2024 10:07 Відповісти
Мене ця гнида навіть не обурює, воно навіть кулі не варто. Мене обурює білоруський народ! Ватні імпотенти, щури залякані, раби безголосі, ні честі, ні гідності. Тьху.
ПС. Полк Калиновського - все цінне що лишилося з генофонду Білорусі.
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24.10.2024 10:19 Відповісти
Справедливості ради ... таакі є і в Україні, тільки в них трохи інше - а мені всіравно який Вова буде (пряма мова)
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24.10.2024 11:28 Відповісти
Любимая наложница *****.
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24.10.2024 10:26 Відповісти
Про карти чомусь не згадав...
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24.10.2024 10:33 Відповісти
А у в украинском парламенте до сих пор сидит юрист, управляющий экономикой,для которого лука и его методы управления эталон развития.
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24.10.2024 10:42 Відповісти
а иди ***** картофельный *******..........................
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24.10.2024 10:44 Відповісти
Потвора і мразота брехлива !!!
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24.10.2024 10:48 Відповісти
Байстрю - є байстрюк.
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24.10.2024 11:01 Відповісти
Мразь!
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24.10.2024 11:08 Відповісти
*******
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24.10.2024 11:29 Відповісти
Ну добрива - то святе. А картоплю вашу теж Україна покрала?
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24.10.2024 11:50 Відповісти
Скотиняка !!!
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24.10.2024 12:17 Відповісти
Картограф - бульбаш, с мешком бульбы, на которой он может показать откуда с четырех сторон готовилось нападение.
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24.10.2024 13:03 Відповісти
 
 