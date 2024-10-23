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Новини
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РФ і Білорусь проведуть спільні масштабні військові навчання "Захід-2025"

Міністри оборони Росії та Білорусі - Андрій Бєлоусов та Віктор Хренін

Збройні сили Росії та Білорусі розпочали підготовку до спільних військових навчань "Захід-2025". У програму навчань включили "обмін досвідом СВО".

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністри оборони двох країн Андрій Бєлоусов та Віктор Хренін "погодили Задум спільного стратегічного навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації".

Країни вже готуються до навчань "Захід-2025", що пройдуть у 2025 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія передбачає застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі, - міністр оборони РФ Бєлоусов

"Під час засідання обговорили основні підходи до підготовки та проведення цього навчання. Як результат схвалено його Задум і наступного року, безсумнівно, його учасники продемонструють здатність і готовність виконувати спільні завдання на високому рівні", - сказав міністр оборони РБ.

Вказано, що навчання будуть зосереджені на "протидії спробам фальсифікації" історії Другої світової війни, функціонуванні регіонального угруповання військ, а також спільній оперативній і бойовій підготовці.

Хренін сказав, що в програму навчань включили й "обмін досвідом спеціальної військової операції" (так у Росії називають повномасштабну війну проти України - ред.).

За його словами, 23 жовтня Білорусь та Росія також затвердили черговий План двостороннього співробітництва у сфері оборони  - понад 160 спільних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь відправляє в РФ військових: нібито переймати досвід в навчально-бойовому центрі. ФОТО

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Білорусь (7969) росія (66080) військові навчання (2781)


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Треба їм одразу братів з Китаю,Ірану та Північної запросити,щоб зарахувати,як міжнародні навчання,а Гутієриша від ООН,як всесвітні!! Вийде не дорого: уши копчені від ослів, два вагону рису, креслення балістичної рогатки та для ООН ,чисто пореготати, віток з пальми,як символ....
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23.10.2024 15:50 Відповісти
І ввалити по цьому скупченню міжнародних терористів..😻
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23.10.2024 15:52 Відповісти
можливо туареги так і зроблять
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23.10.2024 19:14 Відповісти
Знову над манекенами знущатись будуть?
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23.10.2024 15:57 Відповісти
а якщо б назвали "Париж-2025" чи "Дайош Ла-Манш-2025"
це була б ознака ескалації чи відчаю росії
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23.10.2024 18:31 Відповісти
 
 