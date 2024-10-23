РФ і Білорусь проведуть спільні масштабні військові навчання "Захід-2025"

Збройні сили Росії та Білорусі розпочали підготовку до спільних військових навчань "Захід-2025". У програму навчань включили "обмін досвідом СВО".

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністри оборони двох країн Андрій Бєлоусов та Віктор Хренін "погодили Задум спільного стратегічного навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації".

Країни вже готуються до навчань "Захід-2025", що пройдуть у 2025 році.

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"Під час засідання обговорили основні підходи до підготовки та проведення цього навчання. Як результат схвалено його Задум і наступного року, безсумнівно, його учасники продемонструють здатність і готовність виконувати спільні завдання на високому рівні", - сказав міністр оборони РБ.

Вказано, що навчання будуть зосереджені на "протидії спробам фальсифікації" історії Другої світової війни, функціонуванні регіонального угруповання військ, а також спільній оперативній і бойовій підготовці.

Хренін сказав, що в програму навчань включили й "обмін досвідом спеціальної військової операції" (так у Росії називають повномасштабну війну проти України - ред.).

За його словами, 23 жовтня Білорусь та Росія також затвердили черговий План двостороннього співробітництва у сфері оборони - понад 160 спільних заходів.

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