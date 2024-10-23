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РФ и Беларусь проведут совместные масштабные военные учения "Запад-2025"

Міністри оборони Росії та Білорусі - Андрій Бєлоусов та Віктор Хренін

Вооруженные силы России и Беларуси начали подготовку к совместным военным учениям "Запад-2025". В программу учений включили "обмен опытом СВО".

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министры обороны двух стран Андрей Белоусов и Виктор Хренин "согласовали Замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации".

Страны уже готовятся к учениям "Запад-2025", которые пройдут в 2025 году.

Читайте: Россия предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси, - министр обороны РФ Белоусов

"Во время заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению этого учения. Как результат одобрен его Замысел и в следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне", - сказал министр обороны РБ.

Указано, что учения будут сосредоточены на "противодействии попыткам фальсификации" истории Второй мировой войны, функционировании региональной группировки войск, а также совместной оперативной и боевой подготовке.

Хренин сказал, что в программу учений включили и "обмен опытом специальной военной операции" (так в России называют полномасштабную войну против Украины - ред.)

По его словам, 23 октября Беларусь и Россия также утвердили очередной План двустороннего сотрудничества в сфере обороны - более 160 совместных мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь отправляет в РФ военных: якобы перенимать опыт в учебно-боевом центре. ФОТО

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Беларусь (7922) россия (96200) военные учения (3462)


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Треба їм одразу братів з Китаю,Ірану та Північної запросити,щоб зарахувати,як міжнародні навчання,а Гутієриша від ООН,як всесвітні!! Вийде не дорого: уши копчені від ослів, два вагону рису, креслення балістичної рогатки та для ООН ,чисто пореготати, віток з пальми,як символ....
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23.10.2024 15:50 Ответить
І ввалити по цьому скупченню міжнародних терористів..😻
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23.10.2024 15:52 Ответить
можливо туареги так і зроблять
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23.10.2024 19:14 Ответить
Знову над манекенами знущатись будуть?
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23.10.2024 15:57 Ответить
а якщо б назвали "Париж-2025" чи "Дайош Ла-Манш-2025"
це була б ознака ескалації чи відчаю росії
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23.10.2024 18:31 Ответить
 
 