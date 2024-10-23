РФ и Беларусь проведут совместные масштабные военные учения "Запад-2025"
Вооруженные силы России и Беларуси начали подготовку к совместным военным учениям "Запад-2025". В программу учений включили "обмен опытом СВО".
Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что министры обороны двух стран Андрей Белоусов и Виктор Хренин "согласовали Замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации".
Страны уже готовятся к учениям "Запад-2025", которые пройдут в 2025 году.
"Во время заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению этого учения. Как результат одобрен его Замысел и в следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне", - сказал министр обороны РБ.
Указано, что учения будут сосредоточены на "противодействии попыткам фальсификации" истории Второй мировой войны, функционировании региональной группировки войск, а также совместной оперативной и боевой подготовке.
Хренин сказал, что в программу учений включили и "обмен опытом специальной военной операции" (так в России называют полномасштабную войну против Украины - ред.)
По его словам, 23 октября Беларусь и Россия также утвердили очередной План двустороннего сотрудничества в сфере обороны - более 160 совместных мероприятий.
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це була б ознака ескалації чи відчаю росії