Беларусь отправляет в РФ военных: якобы перенимать опыт в учебно-боевом центре. ФОТО

Белорусские военнослужащие отправляются в РФ, где якобы пройдут военные учения в одном из учебно-боевых центров Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

"Сегодня мы начинаем следующий этап - отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли позаимствовать передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей", - говорится в сообщении.

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О количестве военных, которые едут в РФ, не сообщается.