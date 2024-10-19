Беларусь отправляет в РФ военных: якобы перенимать опыт в учебно-боевом центре. ФОТО
Белорусские военнослужащие отправляются в РФ, где якобы пройдут военные учения в одном из учебно-боевых центров Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.
"Сегодня мы начинаем следующий этап - отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли позаимствовать передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей", - говорится в сообщении.
О количестве военных, которые едут в РФ, не сообщается.
Топ комментарии
+17 Bob Fayn
показать весь комментарий19.10.2024 12:14 Ответить Ссылка
+11 Владимир #594971
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+7 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий19.10.2024 12:06 Ответить Ссылка
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ТАК, білоруси ? Орда нищить європейців , і Вас в придачу
орда вирішила бути жовтолицою і вузкоглазою . Зараз і Кадировців разом з дагестанцями знищать .
І буде всюди пахнути смаженою селідкою замість шашликів
А що НАТО ? А НАТО виражає озабочєнность.
Зермаки мають надати дозвіл для перебування військових НАТО в Україні.
Зермаки НЕ дають такий дозвіл. Для них життя українців нічго не варті.
Березень 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям, обороняючи якусь із країн НАТО.
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спецура драників навіть у Бучі була, але то таке, не можна так писати бо ********** це наш основний бітумний партнер.