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Новини
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Білорусь відправляє в РФ військових: нібито переймати досвід в навчально-бойовому центрі. ФОТО

Білорусь розпочала спільні з РФ військові навчання

Білоруські військовослужбовці відправляються в РФ, де нібито пройдуть військові навчання в одному із навчально-бойових центрів Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

"Сьогодні ми розпочинаємо наступний етап - відправляємо військовослужбовців зі з'єднань та військових частин, щоб вони могли запозичити передові методики підготовки військ для подальшого впровадження їх у практику підготовки своїх військових частин", - йдеться у повідомленні. 

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Білоруські військові відправляються в РФ

Про кількість військових, які їдуть в РФ, не повідомляється.

Автор: 

Білорусь (7968) росія (66021) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+17
Війна в Україні-стала полігоном для військових навчань , для цілого ряду найманців з тоталітарних країн.
А що НАТО ? А НАТО виражає озабочєнность.
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19.10.2024 12:14 Відповісти
+11
НАТО чуха те месце де були яйця.
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19.10.2024 12:22 Відповісти
+7
« і нихто не узнає де могилка моя»
ТАК, білоруси ? Орда нищить європейців , і Вас в придачу

орда вирішила бути жовтолицою і вузкоглазою . Зараз і Кадировців разом з дагестанцями знищать .
І буде всюди пахнути смаженою селідкою замість шашликів
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19.10.2024 12:06 Відповісти
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« і нихто не узнає де могилка моя»
ТАК, білоруси ? Орда нищить європейців , і Вас в придачу

орда вирішила бути жовтолицою і вузкоглазою . Зараз і Кадировців разом з дагестанцями знищать .
І буде всюди пахнути смаженою селідкою замість шашликів
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19.10.2024 12:06 Відповісти
Оселедцем.
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19.10.2024 12:18 Відповісти
Дякую.
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19.10.2024 12:27 Відповісти
Псів шкода
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19.10.2024 12:27 Відповісти
.. а чого Ви вирішили, що корейці будуть жерти собак на українській території? Може собаки будуть жерти корейців на українській землі?
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19.10.2024 13:52 Відповісти
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19.10.2024 13:22 Відповісти
Картопляний гарнір до свинособачої печені.
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19.10.2024 12:07 Відповісти
Війна в Україні-стала полігоном для військових навчань , для цілого ряду найманців з тоталітарних країн.
А що НАТО ? А НАТО виражає озабочєнность.
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19.10.2024 12:14 Відповісти
НАТО чуха те месце де були яйця.
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19.10.2024 12:22 Відповісти
Звідки ви такі із амнезією беретесь? З ОПи ?

Зермаки мають надати дозвіл для перебування військових НАТО в Україні.

Зермаки НЕ дають такий дозвіл. Для них життя українців нічго не варті.

Березень 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям, обороняючи якусь із країн НАТО.

Заявив Зеленський в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому
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19.10.2024 15:01 Відповісти
Готують до Украіни
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19.10.2024 12:15 Відповісти
Ідо чорних пакетів.
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19.10.2024 12:23 Відповісти
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19.10.2024 12:26 Відповісти
Це що, вже і бульбаші тихенько втягуються у війну . А ната та пентагона все боїться ескалації. А *уйло і його поплічники не бояться
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19.10.2024 12:27 Відповісти
Как видим, импотентность Запада который якобы не хочет ескалации приводит наоборот к расширению конфликта и превращению его в третью мировую войну. Потому что поговорка, не трогай говно оно вонять не будет, ето не про диктаторов и маньяков. Китайцы от такой политики Запада только хлопают в ладоши и скоро тоже уже в открытую включатся в войну.
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19.10.2024 12:33 Відповісти
4 года срок после выборов. Дай бог при мне пожить нормально. А там придут другие. Пусть у них голова болит.
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19.10.2024 14:16 Відповісти
Ладно кацапи зуби до коренів від заздрості стерли що українці без кацапстана можуть жити добре білорусам що картоплю вкрали чи це вірус який розповсюджують кацапи вірус дебілізма
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19.10.2024 12:33 Відповісти
....На навчання із бойовими прапорами слідують...? Щось новеньке!
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19.10.2024 12:34 Відповісти
Да не має у таких бойових прапорів, тряпка звичайна
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19.10.2024 12:42 Відповісти
По окончании подготовки, пусть норматив сдают: упаковка другана в подарочный пакет.
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19.10.2024 12:36 Відповісти
Лади буде ху...лостану бульбашкам теж поставлять, або тільки пакети
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19.10.2024 12:39 Відповісти
а не легче сразу в морг
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19.10.2024 12:44 Відповісти
бульбаши такиеже 3,14дары как и кацапня , по армии знаю
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19.10.2024 12:52 Відповісти
На месте закопаных булорусов вырастет бульба!
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19.10.2024 12:54 Відповісти
а якщо ще й зернята соняшника в кармани наберуть?
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19.10.2024 12:58 Відповісти
Будет бульба со вкусом семечек
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19.10.2024 13:33 Відповісти
Или обычная бульба, но очень мелкая, но ее будет дохрена!
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19.10.2024 13:34 Відповісти
Так же как и грузинов импотентная оппозиция развела на цвяточки вместо революции. Все. Няма Бялоруси. Белорашка тапер.
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19.10.2024 13:12 Відповісти
а може це початок кінця?
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19.10.2024 13:33 Відповісти
Колись розповідали,що профармія це топ.Виявляється можна мати професійну армію,але керівництво держави старими імпотентами,котрі ту армію лиш і мають((
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19.10.2024 13:19 Відповісти
після "байденівської відмашки" для України, з її вступом в НАТО ,прорашистські посіпаки заворушилися...
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19.10.2024 14:56 Відповісти
********* з перших днів війни присутні на фронті, теж мені новина.
спецура драників навіть у Бучі була, але то таке, не можна так писати бо ********** це наш основний бітумний партнер.
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19.10.2024 16:05 Відповісти
 
 