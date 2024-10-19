Білорусь відправляє в РФ військових: нібито переймати досвід в навчально-бойовому центрі. ФОТО
Білоруські військовослужбовці відправляються в РФ, де нібито пройдуть військові навчання в одному із навчально-бойових центрів Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.
"Сьогодні ми розпочинаємо наступний етап - відправляємо військовослужбовців зі з'єднань та військових частин, щоб вони могли запозичити передові методики підготовки військ для подальшого впровадження їх у практику підготовки своїх військових частин", - йдеться у повідомленні.
Про кількість військових, які їдуть в РФ, не повідомляється.
Топ коментарі
+17 Bob Fayn
показати весь коментар19.10.2024 12:14 Відповісти Посилання
+11 Владимир #594971
показати весь коментар19.10.2024 12:22 Відповісти Посилання
+7 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар19.10.2024 12:06 Відповісти Посилання
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ТАК, білоруси ? Орда нищить європейців , і Вас в придачу
орда вирішила бути жовтолицою і вузкоглазою . Зараз і Кадировців разом з дагестанцями знищать .
І буде всюди пахнути смаженою селідкою замість шашликів
А що НАТО ? А НАТО виражає озабочєнность.
Зермаки мають надати дозвіл для перебування військових НАТО в Україні.
Зермаки НЕ дають такий дозвіл. Для них життя українців нічго не варті.
Березень 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям, обороняючи якусь із країн НАТО.
Заявив Зеленський в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому
спецура драників навіть у Бучі була, але то таке, не можна так писати бо ********** це наш основний бітумний партнер.