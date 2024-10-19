Білорусь відправляє в РФ військових: нібито переймати досвід в навчально-бойовому центрі. ФОТО

Білоруські військовослужбовці відправляються в РФ, де нібито пройдуть військові навчання в одному із навчально-бойових центрів Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

"Сьогодні ми розпочинаємо наступний етап - відправляємо військовослужбовців зі з'єднань та військових частин, щоб вони могли запозичити передові методики підготовки військ для подальшого впровадження їх у практику підготовки своїх військових частин", - йдеться у повідомленні.

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Про кількість військових, які їдуть в РФ, не повідомляється.