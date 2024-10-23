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Новини
2 026 17

У Білорусі призначили дату виборів президента на 26 січня 2025 року

У Білорусі оголосили дату виборів президента

Центральна виборча комісія Білорусі повідомила, що наступні вибори президента країни відбудуться 26 січня 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило державне білоруське видання ''БЕЛТА".

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено сьогодні, 23 жовтня, депутатами Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив, що центральна виборча комісія "готова до початку виборчої кампанії".

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Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що голосування може відбутися 23 лютого наступного року. При цьому офіційно ця дата не підтверджувалася.

Голова ЦВК Ігор Карпенко та білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляли, що голосування має відбутися до 20 липня 2025 року.

Нагадаємо, попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в'язницях.

У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.

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Автор: 

Білорусь (7969) вибори (6721) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+9
Інтересно хто ж там виграє ту гонку ух аж азарт бере😂😂😂
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23.10.2024 12:55 Відповісти
+7
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23.10.2024 12:55 Відповісти
+3
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23.10.2024 12:56 Відповісти
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23.10.2024 12:55 Відповісти
Інтересно хто ж там виграє ту гонку ух аж азарт бере😂😂😂
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23.10.2024 12:55 Відповісти
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23.10.2024 12:56 Відповісти
Надо подивитися,що Ванга казала,кого оберуть цього разу...Дуже непередбачені "вибори"....
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23.10.2024 12:57 Відповісти
Добре,що на 26, а не на 32...
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23.10.2024 12:57 Відповісти
Интрига....
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23.10.2024 12:57 Відповісти
Интрига.
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23.10.2024 12:58 Відповісти
класні коменти)нічого додати,але ж не забуваємо про його байстрюка)він теж мріє стати диктатором
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23.10.2024 13:00 Відповісти
Кандидатів будуть підсадювати до вже сидячих?
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23.10.2024 13:01 Відповісти
невже виграє, чесна порядна людина з європейськими поглядами, та ненавистю до кремля?
ой, що це я?
не можна, різко кидати пити......
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23.10.2024 13:05 Відповісти
Оно вам надо?
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23.10.2024 13:08 Відповісти
Выборы, без выбора.
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23.10.2024 13:10 Відповісти
Вистава одного актора.
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23.10.2024 13:15 Відповісти
Це усім по коліна.
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23.10.2024 13:32 Відповісти
день перевиборів Бульбофюрера
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23.10.2024 13:53 Відповісти
Зачем это цирк? Хотя помню в совке тоже были выборы Брежнева😁
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23.10.2024 17:00 Відповісти
 
 