У Білорусі призначили дату виборів президента на 26 січня 2025 року

Центральна виборча комісія Білорусі повідомила, що наступні вибори президента країни відбудуться 26 січня 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило державне білоруське видання ''БЕЛТА".

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено сьогодні, 23 жовтня, депутатами Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив, що центральна виборча комісія "готова до початку виборчої кампанії".

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Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що голосування може відбутися 23 лютого наступного року. При цьому офіційно ця дата не підтверджувалася.

Голова ЦВК Ігор Карпенко та білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляли, що голосування має відбутися до 20 липня 2025 року.

Нагадаємо, попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в'язницях.

У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.

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