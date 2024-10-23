В Беларуси назначили дату выборов президента на 26 января 2025 года

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что следующие выборы президента страны состоятся 26 января 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило государственное белорусское издание ''БЕЛТА''.

Отмечается, что соответствующее решение принято сегодня, 23 октября, депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко заявил, что центральная избирательная комиссия "готова к началу избирательной кампании".

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что голосование может состояться 23 февраля следующего года. При этом официально эта дата не подтверждалась.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко и белорусский диктатор Александр Лукашенко заявляли, что голосование должно состояться до 20 июля 2025 года.

Напомним, предыдущие выборы в Беларуси 9 августа 2020 года отметились самыми массовыми протестами за всю историю страны. Часть задержанных до сих пор удерживают в белорусских тюрьмах.

Во многих странах мира не признали результаты выборов, где самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, по версии ЦИК, получил поддержку 80% избирателей.

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