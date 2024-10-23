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Новости
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В Беларуси назначили дату выборов президента на 26 января 2025 года

У Білорусі оголосили дату виборів президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что следующие выборы президента страны состоятся 26 января 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило государственное белорусское издание ''БЕЛТА''.

Отмечается, что соответствующее решение принято сегодня, 23 октября, депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко заявил, что центральная избирательная комиссия "готова к началу избирательной кампании".

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что голосование может состояться 23 февраля следующего года. При этом официально эта дата не подтверждалась.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко и белорусский диктатор Александр Лукашенко заявляли, что голосование должно состояться до 20 июля 2025 года.

Напомним, предыдущие выборы в Беларуси 9 августа 2020 года отметились самыми массовыми протестами за всю историю страны. Часть задержанных до сих пор удерживают в белорусских тюрьмах.

Во многих странах мира не признали результаты выборов, где самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, по версии ЦИК, получил поддержку 80% избирателей.

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Автор: 

Беларусь (7922) выборы (24760) Лукашенко Александр (3618)


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Топ комментарии
+9
Інтересно хто ж там виграє ту гонку ух аж азарт бере😂😂😂
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23.10.2024 12:55 Ответить
+7
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23.10.2024 12:55 Ответить
+3
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23.10.2024 12:56 Ответить
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23.10.2024 12:55 Ответить
Інтересно хто ж там виграє ту гонку ух аж азарт бере😂😂😂
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23.10.2024 12:55 Ответить
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23.10.2024 12:56 Ответить
Надо подивитися,що Ванга казала,кого оберуть цього разу...Дуже непередбачені "вибори"....
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23.10.2024 12:57 Ответить
Добре,що на 26, а не на 32...
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23.10.2024 12:57 Ответить
Интрига....
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23.10.2024 12:57 Ответить
Интрига.
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23.10.2024 12:58 Ответить
класні коменти)нічого додати,але ж не забуваємо про його байстрюка)він теж мріє стати диктатором
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23.10.2024 13:00 Ответить
Кандидатів будуть підсадювати до вже сидячих?
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23.10.2024 13:01 Ответить
невже виграє, чесна порядна людина з європейськими поглядами, та ненавистю до кремля?
ой, що це я?
не можна, різко кидати пити......
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23.10.2024 13:05 Ответить
Оно вам надо?
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23.10.2024 13:08 Ответить
Выборы, без выбора.
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23.10.2024 13:10 Ответить
Вистава одного актора.
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23.10.2024 13:15 Ответить
Це усім по коліна.
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23.10.2024 13:32 Ответить
день перевиборів Бульбофюрера
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23.10.2024 13:53 Ответить
Зачем это цирк? Хотя помню в совке тоже были выборы Брежнева😁
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23.10.2024 17:00 Ответить
 
 