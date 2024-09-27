Как только НАТО нападет на Беларусь, мы применим ядерное оружие. Россия втянется за нас, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия приведет к началу Третьей мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует Белта.

"Я уже говорил, что нападение на Беларусь - это третья мировая война. Недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь - мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом была суть моего заявления. Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки - они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже потирает руки), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", - заявил белорусский диктатор.

Лукашенко отметил, что поскольку России могут ответить на ядерный удар, она применит сразу весь арсенал, "а это уже мировая война".

"Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным", - добавил он.

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О мирных переговорах

Белорусский диктатор в очередной раз также заявил, что надо остановить войну в Украине и договариваться о мире.

"Есть определенные границы, рамки. Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И мы вроде бы уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже навернули выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция", - добавил Лукашенко.

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Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.