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Как только НАТО нападет на Беларусь, мы применим ядерное оружие. Россия втянется за нас, - Лукашенко

Лукашенко про застосування ядерної зброї

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия приведет к началу Третьей мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует Белта.

"Я уже говорил, что нападение на Беларусь - это третья мировая война. Недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь - мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом была суть моего заявления. Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки - они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже потирает руки), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", - заявил белорусский диктатор.

Лукашенко отметил, что поскольку России могут ответить на ядерный удар, она применит сразу весь арсенал, "а это уже мировая война".

"Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным", - добавил он.

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О мирных переговорах

Белорусский диктатор в очередной раз также заявил, что надо остановить войну в Украине и договариваться о мире.

"Есть определенные границы, рамки. Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И мы вроде бы уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже навернули выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция", - добавил Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко на встрече с предводителем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же началах

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Автор: 

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) НАТО (9999) россия (95660) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+16
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27.09.2024 13:25
+13
Дурень думкою радіє.
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27.09.2024 13:25
+12
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27.09.2024 13:30
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27.09.2024 13:30 Ответить
Та на жуя ти кому потрібен
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27.09.2024 13:50 Ответить
для тех кто не понял, жопа в телевизоре это лукашенко
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27.09.2024 13:35 Ответить
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27.09.2024 13:25 Ответить
НАТО готовиться вчепитися в горло батьці? -- нігуя собі!
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27.09.2024 13:25 Ответить
Дурень думкою радіє.
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27.09.2024 13:25 Ответить
Крохмальна бімба?
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27.09.2024 13:26 Ответить
Та у Луки мозги - суцільний крохмальний клейстер...
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27.09.2024 14:02 Ответить
білопідар ти не вартуєш стільки щоб застосовувати ядерну зброю , тебе і твоїх виродків на центральній площі просто мирно посадять на кіл і на тому все
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27.09.2024 13:27 Ответить
А чужі кордони можно, так картофлянник? І це не третя світова? Вони з путіним живуть у своєму світі, на жаль і нам приходиться жити в ньому.
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27.09.2024 13:28 Ответить
Лукашенко использует ядерное оружие, от которого у него нет кодов доступа только здесь.
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27.09.2024 13:28 Ответить
Осіннє загострення.
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27.09.2024 13:28 Ответить
Та приспіть вже довбой@ба.
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27.09.2024 13:29 Ответить
Обох...
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27.09.2024 13:55 Ответить
Колхоз в облозі111
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27.09.2024 13:31 Ответить
Ааааа...
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27.09.2024 13:32 Ответить
Григорович скажи будь ласкавий хто вам погрожує ви гарний голова колгоспу хазяін але параноя і марази це старческе ідіть копать огород онуків няньчить Білоруси самі не нападають і боятися нічог о бережіть землю від чорносраких бобуде як на рашкі
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27.09.2024 13:33 Ответить
Невловимий педро 2.
На цього ніхто не нападе, бо ***** нікому не потрібна територія заселена мишебраттями.
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27.09.2024 13:33 Ответить
Куди кінь з копитом, туди і рак з клешнею. Кому той бульбофюрер недороблений потрібен?
Сидів би та не вякав. Але туди ж - великий політик....
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27.09.2024 13:35 Ответить
Лука до сРУцького сцаря Сруля Первого: " Царь-батюшка! Отец родной! Помоги, НАТА напала!" Сцарь Сруль Первый Луке: " Щас, разбежался ! Вот только с чемодана слезу и штаны подтяну!"
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27.09.2024 13:36 Ответить
Та нах... ви кому здалися! Овци,моліться на свого пастуха і їжте мирно картошку..
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27.09.2024 13:37 Ответить
Він точно дебіл. НАТО своїх країн-членів захистити не може, мовчать як страуси в піску, коли дрони та ракети падають на ці країни. Куди цьому НАТО ще й на когось нападати.
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27.09.2024 13:37 Ответить
Всі ці кукурікання кремлівських підстилок на всіх кутках зводяться до одного- примусу України до перемовин.
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27.09.2024 13:40 Ответить
В Угорщина (член НАТО) взагалі готова здатися кацапам
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27.09.2024 13:51 Ответить
На хєр нікому не потрібний голозадий Сашка Пюрешка все мріє щоб на Бульбонію хоч хтось напав!
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27.09.2024 13:39 Ответить
Яке НАТО!? Вже час з марсіанами воювати! Це ж класика шизофренії!
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27.09.2024 13:40 Ответить
По Лукашенку Білорусь це центр Вселенної.
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27.09.2024 13:40 Ответить
Тобто по логіці бульбаша, якщо перетнуть кордон білорусі - то треття світова, а якщо кордон України - то перемовини.....задовбали всі ці орбани, лукаши, трампи........ та ще й українські гниди, які тільки і мріють поневолення України росією
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27.09.2024 13:42 Ответить
Минск уничтожила красная армия,...
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27.09.2024 13:45 Ответить
Боже, яке бажання власної значимості. Да с тобою, на одному гектарі по діагоналі , ср@ти ніхто не сяде. Яка страшна погроза, але рівень йо...тості треба підтримувати, тому якось так ....
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27.09.2024 13:47 Ответить
Поясніть хто-небудь, а нахіба комусь нападати на Білорусь?
Це нагадує той анекдот про "невловимого Джо".
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27.09.2024 13:48 Ответить
ні, це нагадує анєкдот: я за вами гналася 5 кварталів, що сказати, як ви мені байдужі
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27.09.2024 13:51 Ответить
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27.09.2024 14:58 Ответить
Когда уже етот нацистский ублюдок будет болтаться на березе? Да и если уже все договоры о нераспространении ЯО разорваны то пора и Украине вернуть ЯО. Нам даже не нужно межконтинентальное. Достаточно до 1000км.
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27.09.2024 13:50 Ответить
Вусань переживає за своє крісло. Щоб народ його не скинув і не повісив за все ним зароблене.
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27.09.2024 13:52 Ответить
Дайте йому сільодки,нащадок Шарікова.
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27.09.2024 13:54 Ответить
Боже ж мій .. мрійнику ...та кому ти ... вс* ався !!!
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27.09.2024 13:59 Ответить
🤔 Я думав, він мудріший
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27.09.2024 13:59 Ответить
Гарячий, савсэм бэлый
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27.09.2024 14:03 Ответить
Він таке каже, щоби перед своїм московським господарем відмазатись...
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27.09.2024 14:07 Ответить
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27.09.2024 14:12 Ответить
З якою ціллю НАТО нападе на Білорусь? Невже захватити склади з картоплею?
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27.09.2024 14:12 Ответить
А потім продати а Україну. Бо у нас вже і картоплі немає.
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27.09.2024 14:15 Ответить
Раша вже вписалась за вірменію.
Тож чекай та дочекаєшся.
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27.09.2024 14:14 Ответить
Та кому ви бульбаші потрібні?! Шо у вас окрім бульби є? Ну пару заводиків якихось. А стосовно прикладу миру з німцями, скажу так. Так мир настав коли гітлер здох, а його кодло засудив міжнародний трибунал. Тоді поступово, після десятиліть роботи міжнародного суспільства пройшла денацифікація німців поки вони осмислили те в чому вони підтримували гітлера. Вони покаялись і тоді з ними стали рахуватись та підтримувати дружні стосунки.
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27.09.2024 14:22 Ответить
Так якого біса ви полізли через наші кордони?
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27.09.2024 14:26 Ответить
та кому ви вср...лися убогі, щоб об вас маратись
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27.09.2024 14:27 Ответить
Підгавкнув пуйлу, щоб той не сумнівався.
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27.09.2024 14:33 Ответить
його потрібно мати, як і )(уйлу.
всі про те знають але Гру потрібно продовжувати.
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27.09.2024 14:39 Ответить
Товариство, уявіть собі їхній моральний стан, якщо така ядрьона істерика вже цілий тиждень. Похоже на те, що розуміють і бачать свій фінал у Гаазі і не по одиночці, а усім скопом. Бандформування хотіло керувати усім світом- не виходить.
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27.09.2024 14:58 Ответить
Лука узнає останнім про те, що НАТО напало на Білорусь.
Вже коли будуть конвоювати до камери.
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27.09.2024 15:03 Ответить
Бульйон, та кому ти потрібен, граєш дурня от і грай далі!!
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27.09.2024 15:07 Ответить
Викликає подив,що цей чмошник Лук'ян ще тявкає.
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27.09.2024 15:21 Ответить
Він як та шавка. Гавкає бо боїться до всрачки.
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27.09.2024 15:26 Ответить
Pridurok Lukashenko, kakovo hrena nam v NATO nuzhna tvoja zasrannaja Belorjusskaja-SSR???
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27.09.2024 15:46 Ответить
Він ще дурніший, ніж виглядає.
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27.09.2024 17:18 Ответить
Ось і народився,вірніш народило те чмо,нового Кім ЧЕН х...!!! Мабуть потрібно скинутись всім українцям,забашляти добре на Південмаші і нехай склепають хочаб одну,хочаб маленьку,інакше ніяк не виходить. Те чмо проводить коричневі лінії,навіть якщо масована атака безпілотників,він вже може кидати атомну бомбу,але йому все і всим дозволено,бо в нього є бомбочка---МАРАЗМ найвищого гатунку.
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27.09.2024 20:59 Ответить
эта шлюшка знатно подмахивает
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27.09.2024 22:22 Ответить
 
 