Як тільки НАТО нападе на Білорусь, ми застосуємо ядерну зброю. Росія втягнеться за нас, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує Белта.

"Я вже говорив, що напад на Білорусь – це третя світова війна. Нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на Росію та Білорусь – ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. У цьому була суть моєї заяви. Як тільки вони нападають на нас (НАТО є НАТО. Американці та поляки – вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки), ми застосовуємо ядерну зброю. І росія за нас втягується", - заявив білоруський диктатор.

Лукашенко зазначив, що оскільки Росія може отримати відповідь на ядерний удар від західних країн, вона застосує одразу весь арсенал, "а це вже світова війна".

"Цього не хоче й Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто кажемо: червона лінія – це державний кордон. Наступили на неї – відповідь буде миттєвою", - додав він.

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Про мирні переговори

Білоруський диктатор вкотре також заявив, що треба зупинити війну в Україні та домовлятися про мир.

"Є певні межі, рамки. Нам треба домовитися з українцями, треба зупинити цю війну. Слухайте, яка війна була Друга світова і Велика Вітчизняна. Білорусь взагалі знищили. І ми начебто вже, ваше покоління, навіть моє, з німцями нормально розмовляли. Тобто пам'ять людська, яка б вона не була, все-таки відшліфовує, зарубцьовує ці рани. Точно так і з українцями. Тільки далі не треба заходити тут. І так уже навернули вище даху. Треба домовлятися. Це моя тверда позиція", - додав Лукашенко.

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Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.