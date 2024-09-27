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Новини
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Як тільки НАТО нападе на Білорусь, ми застосуємо ядерну зброю. Росія втягнеться за нас, - Лукашенко

Лукашенко про застосування ядерної зброї

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує Белта. 

"Я вже говорив, що напад на Білорусь – це третя світова війна. Нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на Росію та Білорусь – ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. У цьому була суть моєї заяви. Як тільки вони нападають на нас (НАТО є НАТО. Американці та поляки – вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки), ми застосовуємо ядерну зброю. І росія за нас втягується", - заявив білоруський диктатор.

Лукашенко зазначив, що оскільки Росія може отримати відповідь на ядерний удар від західних країн, вона застосує одразу весь арсенал, "а це вже світова війна".

"Цього не хоче й Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто кажемо: червона лінія – це державний кордон. Наступили на неї – відповідь буде миттєвою", - додав він.

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Про мирні переговори

Білоруський диктатор вкотре також заявив, що треба зупинити війну в Україні та домовлятися про мир. 

"Є певні межі, рамки. Нам треба домовитися з українцями, треба зупинити цю війну. Слухайте, яка війна була Друга світова і Велика Вітчизняна. Білорусь взагалі знищили. І ми начебто вже, ваше покоління, навіть моє, з німцями нормально розмовляли. Тобто пам'ять людська, яка б вона не була, все-таки відшліфовує, зарубцьовує ці рани. Точно так і з українцями. Тільки далі не треба заходити тут. І так уже навернули вище даху. Треба домовлятися. Це моя тверда позиція", - додав Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко на зустрічі з ватажком "ДНР" Пушиліним: Білорусь готова  співпрацювати з Україною на тих самих засадах 

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Автор: 

Білорусь (7940) Лукашенко Олександр (2655) НАТО (6463) росія (65379) ядерна зброя (1156)


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Топ коментарі
+16
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27.09.2024 13:25
+13
Дурень думкою радіє.
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27.09.2024 13:25
+12
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27.09.2024 13:30
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27.09.2024 13:30 Відповісти
Та на жуя ти кому потрібен
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27.09.2024 13:50 Відповісти
для тех кто не понял, жопа в телевизоре это лукашенко
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27.09.2024 13:35 Відповісти
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27.09.2024 13:25 Відповісти
НАТО готовиться вчепитися в горло батьці? -- нігуя собі!
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27.09.2024 13:25 Відповісти
Дурень думкою радіє.
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27.09.2024 13:25 Відповісти
Крохмальна бімба?
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27.09.2024 13:26 Відповісти
Та у Луки мозги - суцільний крохмальний клейстер...
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27.09.2024 14:02 Відповісти
білопідар ти не вартуєш стільки щоб застосовувати ядерну зброю , тебе і твоїх виродків на центральній площі просто мирно посадять на кіл і на тому все
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27.09.2024 13:27 Відповісти
А чужі кордони можно, так картофлянник? І це не третя світова? Вони з путіним живуть у своєму світі, на жаль і нам приходиться жити в ньому.
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27.09.2024 13:28 Відповісти
Лукашенко использует ядерное оружие, от которого у него нет кодов доступа только здесь.
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27.09.2024 13:28 Відповісти
Осіннє загострення.
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27.09.2024 13:28 Відповісти
Та приспіть вже довбой@ба.
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27.09.2024 13:29 Відповісти
Обох...
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27.09.2024 13:55 Відповісти
Колхоз в облозі111
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27.09.2024 13:31 Відповісти
Ааааа...
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27.09.2024 13:32 Відповісти
Григорович скажи будь ласкавий хто вам погрожує ви гарний голова колгоспу хазяін але параноя і марази це старческе ідіть копать огород онуків няньчить Білоруси самі не нападають і боятися нічог о бережіть землю від чорносраких бобуде як на рашкі
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27.09.2024 13:33 Відповісти
Невловимий педро 2.
На цього ніхто не нападе, бо ***** нікому не потрібна територія заселена мишебраттями.
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27.09.2024 13:33 Відповісти
Куди кінь з копитом, туди і рак з клешнею. Кому той бульбофюрер недороблений потрібен?
Сидів би та не вякав. Але туди ж - великий політик....
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27.09.2024 13:35 Відповісти
Лука до сРУцького сцаря Сруля Первого: " Царь-батюшка! Отец родной! Помоги, НАТА напала!" Сцарь Сруль Первый Луке: " Щас, разбежался ! Вот только с чемодана слезу и штаны подтяну!"
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27.09.2024 13:36 Відповісти
Та нах... ви кому здалися! Овци,моліться на свого пастуха і їжте мирно картошку..
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27.09.2024 13:37 Відповісти
Він точно дебіл. НАТО своїх країн-членів захистити не може, мовчать як страуси в піску, коли дрони та ракети падають на ці країни. Куди цьому НАТО ще й на когось нападати.
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27.09.2024 13:37 Відповісти
Всі ці кукурікання кремлівських підстилок на всіх кутках зводяться до одного- примусу України до перемовин.
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27.09.2024 13:40 Відповісти
В Угорщина (член НАТО) взагалі готова здатися кацапам
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27.09.2024 13:51 Відповісти
На хєр нікому не потрібний голозадий Сашка Пюрешка все мріє щоб на Бульбонію хоч хтось напав!
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27.09.2024 13:39 Відповісти
Яке НАТО!? Вже час з марсіанами воювати! Це ж класика шизофренії!
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27.09.2024 13:40 Відповісти
По Лукашенку Білорусь це центр Вселенної.
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27.09.2024 13:40 Відповісти
Тобто по логіці бульбаша, якщо перетнуть кордон білорусі - то треття світова, а якщо кордон України - то перемовини.....задовбали всі ці орбани, лукаши, трампи........ та ще й українські гниди, які тільки і мріють поневолення України росією
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27.09.2024 13:42 Відповісти
Минск уничтожила красная армия,...
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27.09.2024 13:45 Відповісти
Боже, яке бажання власної значимості. Да с тобою, на одному гектарі по діагоналі , ср@ти ніхто не сяде. Яка страшна погроза, але рівень йо...тості треба підтримувати, тому якось так ....
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27.09.2024 13:47 Відповісти
Поясніть хто-небудь, а нахіба комусь нападати на Білорусь?
Це нагадує той анекдот про "невловимого Джо".
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27.09.2024 13:48 Відповісти
ні, це нагадує анєкдот: я за вами гналася 5 кварталів, що сказати, як ви мені байдужі
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27.09.2024 13:51 Відповісти
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27.09.2024 14:58 Відповісти
Когда уже етот нацистский ублюдок будет болтаться на березе? Да и если уже все договоры о нераспространении ЯО разорваны то пора и Украине вернуть ЯО. Нам даже не нужно межконтинентальное. Достаточно до 1000км.
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27.09.2024 13:50 Відповісти
Вусань переживає за своє крісло. Щоб народ його не скинув і не повісив за все ним зароблене.
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27.09.2024 13:52 Відповісти
Дайте йому сільодки,нащадок Шарікова.
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27.09.2024 13:54 Відповісти
Боже ж мій .. мрійнику ...та кому ти ... вс* ався !!!
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27.09.2024 13:59 Відповісти
🤔 Я думав, він мудріший
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27.09.2024 13:59 Відповісти
Гарячий, савсэм бэлый
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27.09.2024 14:03 Відповісти
Він таке каже, щоби перед своїм московським господарем відмазатись...
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27.09.2024 14:07 Відповісти
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27.09.2024 14:12 Відповісти
З якою ціллю НАТО нападе на Білорусь? Невже захватити склади з картоплею?
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27.09.2024 14:12 Відповісти
А потім продати а Україну. Бо у нас вже і картоплі немає.
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27.09.2024 14:15 Відповісти
Раша вже вписалась за вірменію.
Тож чекай та дочекаєшся.
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27.09.2024 14:14 Відповісти
Та кому ви бульбаші потрібні?! Шо у вас окрім бульби є? Ну пару заводиків якихось. А стосовно прикладу миру з німцями, скажу так. Так мир настав коли гітлер здох, а його кодло засудив міжнародний трибунал. Тоді поступово, після десятиліть роботи міжнародного суспільства пройшла денацифікація німців поки вони осмислили те в чому вони підтримували гітлера. Вони покаялись і тоді з ними стали рахуватись та підтримувати дружні стосунки.
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27.09.2024 14:22 Відповісти
Так якого біса ви полізли через наші кордони?
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27.09.2024 14:26 Відповісти
та кому ви вср...лися убогі, щоб об вас маратись
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27.09.2024 14:27 Відповісти
Підгавкнув пуйлу, щоб той не сумнівався.
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27.09.2024 14:33 Відповісти
його потрібно мати, як і )(уйлу.
всі про те знають але Гру потрібно продовжувати.
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27.09.2024 14:39 Відповісти
Товариство, уявіть собі їхній моральний стан, якщо така ядрьона істерика вже цілий тиждень. Похоже на те, що розуміють і бачать свій фінал у Гаазі і не по одиночці, а усім скопом. Бандформування хотіло керувати усім світом- не виходить.
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27.09.2024 14:58 Відповісти
Лука узнає останнім про те, що НАТО напало на Білорусь.
Вже коли будуть конвоювати до камери.
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27.09.2024 15:03 Відповісти
Бульйон, та кому ти потрібен, граєш дурня от і грай далі!!
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27.09.2024 15:07 Відповісти
Викликає подив,що цей чмошник Лук'ян ще тявкає.
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27.09.2024 15:21 Відповісти
Він як та шавка. Гавкає бо боїться до всрачки.
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27.09.2024 15:26 Відповісти
Pridurok Lukashenko, kakovo hrena nam v NATO nuzhna tvoja zasrannaja Belorjusskaja-SSR???
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27.09.2024 15:46 Відповісти
Він ще дурніший, ніж виглядає.
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27.09.2024 17:18 Відповісти
Ось і народився,вірніш народило те чмо,нового Кім ЧЕН х...!!! Мабуть потрібно скинутись всім українцям,забашляти добре на Південмаші і нехай склепають хочаб одну,хочаб маленьку,інакше ніяк не виходить. Те чмо проводить коричневі лінії,навіть якщо масована атака безпілотників,він вже може кидати атомну бомбу,але йому все і всим дозволено,бо в нього є бомбочка---МАРАЗМ найвищого гатунку.
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27.09.2024 20:59 Відповісти
эта шлюшка знатно подмахивает
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27.09.2024 22:22 Відповісти
 
 