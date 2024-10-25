Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени ЕС заявил, что участие войск Северной Кореи в войне в Украине будут враждебным актом КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

"Европейский Союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что КНДР отправляет войска для участия в российской преступной агрессивной войне против Украины. Это могло бы представлять собой серьезное нарушение международного права, включая наиболее фундаментальные положения Устава ООН. Это мог бы быть односторонний враждебный акт со стороны КНДР, с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это развитие также вновь демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в этом регионе и во всем мире", - говорится в документе.

Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией и поставки оружия, что показательно нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. ЕС призвал Северную Корею прекратить поддержку РФ в ее преступных военных действиях.

"Углубление военного сотрудничества с КНДР дает четкое послание: несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия не имеет действительного интереса к достижению справедливого, всеобъемлющего и длительного мира. Наоборот, Россия продолжает эскалацию и отчаянно ищет любую помощь в ее войне, в том числе от акторов, которые грубо нарушают глобальный мир и безопасность", - отмечается в заявлении высокого представителя ЕС.

Боррель также констатировал, что "с тревожным изменением позиции по вопросу денуклеаризации КНДР, как выразился министр иностранных дел Лавров, Россия отказывается от своих ключевых обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в том числе по предотвращению распространения ядерного оружия, и нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, принятые при поддержке России". "Поступая так, Россия ставит под угрозу свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности и как государства-члена ООН. КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с ДНЯО", - заявил высокий представитель.

Он также отметил, что постоянная поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, как тесно связана европейская безопасность с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона.

"Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, включая меры реагирования", - сообщил Боррель.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

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15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

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Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.