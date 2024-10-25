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Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени ЕС заявил, что участие войск Северной Кореи в войне в Украине будут враждебным актом КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

"Европейский Союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что КНДР отправляет войска для участия в российской преступной агрессивной войне против Украины. Это могло бы представлять собой серьезное нарушение международного права, включая наиболее фундаментальные положения Устава ООН. Это мог бы быть односторонний враждебный акт со стороны КНДР, с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это развитие также вновь демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в этом регионе и во всем мире", - говорится в документе.

Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией и поставки оружия, что показательно нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. ЕС призвал Северную Корею прекратить поддержку РФ в ее преступных военных действиях.

"Углубление военного сотрудничества с КНДР дает четкое послание: несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия не имеет действительного интереса к достижению справедливого, всеобъемлющего и длительного мира. Наоборот, Россия продолжает эскалацию и отчаянно ищет любую помощь в ее войне, в том числе от акторов, которые грубо нарушают глобальный мир и безопасность", - отмечается в заявлении высокого представителя ЕС.

Боррель также констатировал, что "с тревожным изменением позиции по вопросу денуклеаризации КНДР, как выразился министр иностранных дел Лавров, Россия отказывается от своих ключевых обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в том числе по предотвращению распространения ядерного оружия, и нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, принятые при поддержке России". "Поступая так, Россия ставит под угрозу свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности и как государства-члена ООН. КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с ДНЯО", - заявил высокий представитель.

Он также отметил, что постоянная поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, как тесно связана европейская безопасность с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона.

"Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, включая меры реагирования", - сообщил Боррель.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

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15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

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Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Автор: 

КНДР (1232) Евросоюз (17278) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+11
Та чхати вони хотіли на твої наслідки. Якби НАТО відправило б свої війська до України у відповідь на застосування північнокорейських солдатів, то такі б заяви мали б силу. А так це чергове надування щок...
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25.10.2024 07:59 Ответить
+6
Ми розуміємо вашу їбанутись яку стурбованість. Ще китайців не вистачає до цієї ******** компанії.
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25.10.2024 07:58 Ответить
+4
Чергова фаза занепокоєння...
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25.10.2024 08:26 Ответить
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Ми розуміємо вашу їбанутись яку стурбованість. Ще китайців не вистачає до цієї ******** компанії.
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25.10.2024 07:58 Ответить
А турки звідки прийшли в Європу? З Гренландії?
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25.10.2024 08:29 Ответить
Та чхати вони хотіли на твої наслідки. Якби НАТО відправило б свої війська до України у відповідь на застосування північнокорейських солдатів, то такі б заяви мали б силу. А так це чергове надування щок...
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25.10.2024 07:59 Ответить
Коли тебе вели в НАТО ти втомився і захотів поржать. Маєш зеленського, в нього є план
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25.10.2024 08:09 Ответить
У польщі ти теж незнайомим людям тикаєш? І так само їм розповідаш, за кого вони голосували?
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25.10.2024 08:38 Ответить
Не перебільшуй. До людини тобі треба ще еволюціонувати
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25.10.2024 19:59 Ответить
О, улюблена хохляцька розвага - срач. Але я в такі ігри не граю. Принаймні, з хохлами точно. Ось коли доростеш до гордого звання "українець", тоді і спробуєш рота роззявляти. А поки що борсайся у своєму інволюційному лайні самостійно.
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25.10.2024 20:19 Ответить
ця війна спричинила просто вибухову появу аналітичних, дослідницьких, навчальних, заоохочувальних та попереджувальних статей від європейських і американських яструбів
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25.10.2024 08:03 Ответить
На пропозицію Е. Макрона допомогти своїми військами зє відповів, - Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території -
І далі, - https://www.radiosvoboda.org/a/news-makron-vizyt-********/32857386.html Французькі військові не гинутимуть на українській землі, але «якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то для її захисту армія Франції може встати до бою», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому каналу https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE BFMTV .
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25.10.2024 08:04 Ответить
А ви хотіли 25 років вибирати владу яка в дьосна цілувалась з ****** за мутки з газом та нафтою. А коли ***** напало то хочете, щоб французи вмирали в Україні? Дякуйте шо хоч якусь зброю дають.
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25.10.2024 09:14 Ответить
Ви уважно прочитайте. Французи самі хотіли допомогти ЗСУ, але зєрмаки відмовились від допомоги!
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25.10.2024 10:14 Ответить
Від заяви чиновника, до реальної допомоги прірва. Одноосібна заява це ніщо. А в парламенті Франції лідирує зараз прокацаплена партія. Ви думаєте чого Макрон зараз мовчить?
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25.10.2024 10:17 Ответить
Тому, що йому відмовила українська влада.
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25.10.2024 10:25 Ответить
Не мели дурниць.
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25.10.2024 10:35 Ответить
1). Я тобі пряму мову надав, але в тебе шаріков не хватило клепки зрозуміти, що текст виділений лапками це пряма мова. І французьке джерело https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE BFMTV , которе написало про цю подію теж надав.

2). На пропозицію Е. Макрона допомогти своїми військами зє відповів: " Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території" -
І далі, " https://www.radiosvoboda.org/a/news-makron-vizyt-********/32857386.html Французькі військові не гинутимуть на українській землі, але «якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то для її захисту армія Франції може встати до бою», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому каналу https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE BFMTV .

3) З тупими шаріковими я не спілкуюся. Прощавай. В ігнор.
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25.10.2024 10:42 Ответить
Ну так ти перечитай статтю, що опублікувало BFMTV. В якому ключі він це сказав? Не здогадуєшся? Зеленський просто допоміг Макрону вийти з неприємного становища в яке він сам себе поставив своєю заявою. Хоча Макрон сказав що (не виключено), а не Франція готова направити. Якщо ти шось в цьому розумієшся...
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25.10.2024 10:59 Ответить
Він не мовчить, бо після зустрічі Макрона з парламентськими фракціями він отримав одобрення і даже французькі комуністи підтримали Макрона.
" ... За словами євродепутата, Макрон пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції "не має кордонів". Це підтвердив і національний секретар Французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель.

"Позиція Франції змінилася: більше немає червоних ліній, більше немає обмежень", - сказав політик."
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25.10.2024 10:28 Ответить
І як ви іх вздрючите?
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25.10.2024 08:12 Ответить
Головне управління розвідки Міноборони України https://t.me/DIUkraine/4723 повідомило, щоhttps://zn.ua/ukr/war/budanov-rozpoviv-koli-v-kursku-oblast-pribudut-pershi-vijskovi-kndr.html у Курську область вже прибули перші підрозділи солдатів із Північної Кореї.
як будуть воювати корейцi в рф якi втрати понесуть подалi додому чи в Украiну
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25.10.2024 08:31 Ответить
Знайомий там, то вже, пару днів, воюють з ними.
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25.10.2024 10:17 Ответить
якщо будете чухатися буде гірше
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25.10.2024 08:15 Ответить
Чергова фаза занепокоєння...
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25.10.2024 08:26 Ответить
Жидкій стул)
Хоч би бумаги туалетної вистачило їм)
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25.10.2024 09:29 Ответить
Сидять і тихо усираються з переляку і від думки, що необхідно приймати реальні дієві рішення. Чекають Перл Гарбор 2. Я думаю, що дочекаються - правда нас до того часу вже може не бути...
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25.10.2024 08:32 Ответить
Пресс-секретарь Госдепа:
- Мы глубоко обеспокоены вчерашними заявлениями Кремля!
Журналист:
- Какими именно?
- Да без разницы…
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25.10.2024 09:23 Ответить
І шо далі?
Заява є.
Стурбованності з Еверст, вже і верхівка в Марс вперлась.
Які дії?
Спочатку я дивувалась цій неспроможності діяти адекватно загрозам, потім мене бісило, потім я ними всіми гидувла, тепер я їх всіх цих стурбованих нікчем почала жаліти я недієздатних інвалідів.

Вони всі мені нагадують жителів космольта з мультика Волл-І. Нікчеми
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25.10.2024 09:28 Ответить
Оце Борель мощно задвинув! Путін аж присів з переляку.
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25.10.2024 12:20 Ответить
 
 