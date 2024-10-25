Участь військ КНДР у війні в Україні матиме серйозні наслідки для європейського та глобального миру й безпеки, - Боррель від імені ЄС

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені ЄС заявив, що участь військ Північної Кореї у війні в Україні будуть ворожим актом КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру й безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Європейський Союз глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що КНДР відряджає війська для участі у російській злочинній агресивній війні проти України. Це могло б являти собою серйозне порушення міжнародного права, включаючи найбільш фундаментальні положення Статуту ООН. Це міг би бути односторонній ворожий акт з боку КНДР, із серйозними наслідками для європейських та глобальних миру й безпеки. Цей розвиток також знову демонструє, як Росія поширює нестабільність та ескалацію у цьому регіоні та в усьому світі", - йдеться у документі.

Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією та постачання зброї, що показово порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС закликав Північну Корею припинити підтримку РФ у її злочинних військових діях.

"Поглиблення військового співробітництва з КНДР дає чітке послання: попри заявлену готовність до переговорів, Росія не має дійсного інтересу до досягнення справедливого, всеосяжного та тривалого миру. Навпаки, Росія продовжує ескалацію та відчайдушно шукає будь-яку допомогу у її війні, у тому числі від акторів, які грубо порушують глобальний мир і безпеку", - наголошується у заяві високого представника ЄС.

Боррель також констатував, що "з тривожною зміною позиції з питання денуклеаризації КНДР, як висловився міністр закордонних справ Лавров, Росія відмовляється від своїх ключових зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), зокрема й щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї, і порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, ухвалені за підтримки Росії". "Вчиняючи так, Росія ставить під загрозу свої обов'язки як постійного члена Ради безпеки і як держави-члена ООН. КНДР не може й ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до ДНЯЗ", - заявив високий представник.

Він також зазначив, що постійна підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, як тісно пов'язана європейська безпека з безпекою Індо-Тихоокеанського регіону.

"Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, включно з заходами реагування", - повідомив Боррель.

часть військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

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Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.