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Новини
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Участь військ КНДР у війні в Україні матиме серйозні наслідки для європейського та глобального миру й безпеки, - Боррель від імені ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені ЄС заявив, що участь військ Північної Кореї у війні в Україні будуть ворожим актом КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру й безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Європейський Союз глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що КНДР відряджає війська для участі у російській злочинній агресивній війні проти України. Це могло б являти собою серйозне порушення міжнародного права, включаючи найбільш фундаментальні положення Статуту ООН. Це міг би бути односторонній ворожий акт з боку КНДР, із серйозними наслідками для європейських та глобальних миру й безпеки. Цей розвиток також знову демонструє, як Росія поширює нестабільність та ескалацію у цьому регіоні та в усьому світі", - йдеться у документі.

Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією та постачання зброї, що показово порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС закликав Північну Корею припинити підтримку РФ у її злочинних військових діях.

"Поглиблення військового співробітництва з КНДР дає чітке послання: попри заявлену готовність до переговорів, Росія не має дійсного інтересу до досягнення справедливого, всеосяжного та тривалого миру. Навпаки, Росія продовжує ескалацію та відчайдушно шукає будь-яку допомогу у її війні, у тому числі від акторів, які грубо порушують глобальний мир і безпеку", - наголошується у заяві високого представника ЄС.

Боррель також констатував, що "з тривожною зміною позиції з питання денуклеаризації КНДР, як висловився міністр закордонних справ Лавров, Росія відмовляється від своїх ключових зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), зокрема й щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї, і порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, ухвалені за підтримки Росії". "Вчиняючи так, Росія ставить під загрозу свої обов'язки як постійного члена Ради безпеки і як держави-члена ООН. КНДР не може й ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до ДНЯЗ", - заявив високий представник.

Він також зазначив, що постійна підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, як тісно пов'язана європейська безпека з безпекою Індо-Тихоокеанського регіону.

"Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, включно з заходами реагування", - повідомив Боррель.

часть військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай не має інформації щодо направлення військових КНДР до РФ, - речник МЗС Лінь Цзянь

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

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Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Автор: 

КНДР (1260) Євросоюз (13686) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+11
Та чхати вони хотіли на твої наслідки. Якби НАТО відправило б свої війська до України у відповідь на застосування північнокорейських солдатів, то такі б заяви мали б силу. А так це чергове надування щок...
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25.10.2024 07:59 Відповісти
+6
Ми розуміємо вашу їбанутись яку стурбованість. Ще китайців не вистачає до цієї ******** компанії.
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25.10.2024 07:58 Відповісти
+4
Чергова фаза занепокоєння...
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25.10.2024 08:26 Відповісти
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Ми розуміємо вашу їбанутись яку стурбованість. Ще китайців не вистачає до цієї ******** компанії.
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25.10.2024 07:58 Відповісти
А турки звідки прийшли в Європу? З Гренландії?
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25.10.2024 08:29 Відповісти
Та чхати вони хотіли на твої наслідки. Якби НАТО відправило б свої війська до України у відповідь на застосування північнокорейських солдатів, то такі б заяви мали б силу. А так це чергове надування щок...
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25.10.2024 07:59 Відповісти
Коли тебе вели в НАТО ти втомився і захотів поржать. Маєш зеленського, в нього є план
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25.10.2024 08:09 Відповісти
У польщі ти теж незнайомим людям тикаєш? І так само їм розповідаш, за кого вони голосували?
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25.10.2024 08:38 Відповісти
Не перебільшуй. До людини тобі треба ще еволюціонувати
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25.10.2024 19:59 Відповісти
О, улюблена хохляцька розвага - срач. Але я в такі ігри не граю. Принаймні, з хохлами точно. Ось коли доростеш до гордого звання "українець", тоді і спробуєш рота роззявляти. А поки що борсайся у своєму інволюційному лайні самостійно.
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25.10.2024 20:19 Відповісти
ця війна спричинила просто вибухову появу аналітичних, дослідницьких, навчальних, заоохочувальних та попереджувальних статей від європейських і американських яструбів
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25.10.2024 08:03 Відповісти
На пропозицію Е. Макрона допомогти своїми військами зє відповів, - Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території -
І далі, - https://www.radiosvoboda.org/a/news-makron-vizyt-********/32857386.html Французькі військові не гинутимуть на українській землі, але «якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то для її захисту армія Франції може встати до бою», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому каналу https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE BFMTV .
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25.10.2024 08:04 Відповісти
А ви хотіли 25 років вибирати владу яка в дьосна цілувалась з ****** за мутки з газом та нафтою. А коли ***** напало то хочете, щоб французи вмирали в Україні? Дякуйте шо хоч якусь зброю дають.
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25.10.2024 09:14 Відповісти
Ви уважно прочитайте. Французи самі хотіли допомогти ЗСУ, але зєрмаки відмовились від допомоги!
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25.10.2024 10:14 Відповісти
Від заяви чиновника, до реальної допомоги прірва. Одноосібна заява це ніщо. А в парламенті Франції лідирує зараз прокацаплена партія. Ви думаєте чого Макрон зараз мовчить?
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25.10.2024 10:17 Відповісти
Тому, що йому відмовила українська влада.
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25.10.2024 10:25 Відповісти
Не мели дурниць.
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25.10.2024 10:35 Відповісти
1). Я тобі пряму мову надав, але в тебе шаріков не хватило клепки зрозуміти, що текст виділений лапками це пряма мова. І французьке джерело https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE BFMTV , которе написало про цю подію теж надав.

2). На пропозицію Е. Макрона допомогти своїми військами зє відповів: " Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території" -
І далі, " https://www.radiosvoboda.org/a/news-makron-vizyt-********/32857386.html Французькі військові не гинутимуть на українській землі, але «якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то для її захисту армія Франції може встати до бою», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому каналу https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/vos-enfants-ne-vont-pas-mourir-en-ukraine-zelensky-repond-a-macron-sur-l-envoi-de-troupes_AV-202403110812.html?fbclid=IwAR2hrON3gZWpcQeqOAA4rPRt6ycNDPJB3CseO2xpTprpQ6ZPc2moE86WCnE BFMTV .

3) З тупими шаріковими я не спілкуюся. Прощавай. В ігнор.
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25.10.2024 10:42 Відповісти
Ну так ти перечитай статтю, що опублікувало BFMTV. В якому ключі він це сказав? Не здогадуєшся? Зеленський просто допоміг Макрону вийти з неприємного становища в яке він сам себе поставив своєю заявою. Хоча Макрон сказав що (не виключено), а не Франція готова направити. Якщо ти шось в цьому розумієшся...
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25.10.2024 10:59 Відповісти
Він не мовчить, бо після зустрічі Макрона з парламентськими фракціями він отримав одобрення і даже французькі комуністи підтримали Макрона.
" ... За словами євродепутата, Макрон пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції "не має кордонів". Це підтвердив і національний секретар Французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель.

"Позиція Франції змінилася: більше немає червоних ліній, більше немає обмежень", - сказав політик."
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25.10.2024 10:28 Відповісти
І як ви іх вздрючите?
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25.10.2024 08:12 Відповісти
Головне управління розвідки Міноборони України https://t.me/DIUkraine/4723 повідомило, щоhttps://zn.ua/ukr/war/budanov-rozpoviv-koli-v-kursku-oblast-pribudut-pershi-vijskovi-kndr.html у Курську область вже прибули перші підрозділи солдатів із Північної Кореї.
як будуть воювати корейцi в рф якi втрати понесуть подалi додому чи в Украiну
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25.10.2024 08:31 Відповісти
Знайомий там, то вже, пару днів, воюють з ними.
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25.10.2024 10:17 Відповісти
якщо будете чухатися буде гірше
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25.10.2024 08:15 Відповісти
Чергова фаза занепокоєння...
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25.10.2024 08:26 Відповісти
Жидкій стул)
Хоч би бумаги туалетної вистачило їм)
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25.10.2024 09:29 Відповісти
Сидять і тихо усираються з переляку і від думки, що необхідно приймати реальні дієві рішення. Чекають Перл Гарбор 2. Я думаю, що дочекаються - правда нас до того часу вже може не бути...
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25.10.2024 08:32 Відповісти
Пресс-секретарь Госдепа:
- Мы глубоко обеспокоены вчерашними заявлениями Кремля!
Журналист:
- Какими именно?
- Да без разницы…
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25.10.2024 09:23 Відповісти
І шо далі?
Заява є.
Стурбованності з Еверст, вже і верхівка в Марс вперлась.
Які дії?
Спочатку я дивувалась цій неспроможності діяти адекватно загрозам, потім мене бісило, потім я ними всіми гидувла, тепер я їх всіх цих стурбованих нікчем почала жаліти я недієздатних інвалідів.

Вони всі мені нагадують жителів космольта з мультика Волл-І. Нікчеми
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25.10.2024 09:28 Відповісти
Оце Борель мощно задвинув! Путін аж присів з переляку.
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25.10.2024 12:20 Відповісти
 
 