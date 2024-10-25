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Якщо Путін залучить війська з КНДР до війни, то це буде ескалація конфлікту, - Лукашенко

Лукашенко назвав ескалацією участь КНДР до війни РФ проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи б не став залучати армію іншої країни до війни проти України. Участь військ КНДР на боці РФ у війні є нібито "нісенітницею" і "кроком до ескалації".

Про це, як передає Цензор.НЕТ, Лукашенко сказав, в інтерв’ю BBC.

"Нісенітниця (що війська КНДР залучені до війни - ред.). Знаючи його характер, Путін ніколи б не став переконувати іншу країну залучати свою армію до участі в російській спецоперації (війні - ред.) в Україні", - заявив він. 

На запитання про те, що він скаже, якщо повідомлення про залучення військ з КНДР підтвердяться, Лукашенко сказав, що це було б "ескалацією".

"Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО", - додав білоруський диктатор. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У війні я підтримував і підтримуватиму Росію. Україна поводилася вороже щодо Білорусі, - Лукашенко 

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Читайте також: Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій, їх зафіксували у Курській області РФ, - ГУР МО

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН навряд чи введе нові санкції проти КНДР за відправку солдатів воювати проти України, - Reuters

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Також читайте: Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї

Автор: 

КНДР (1260) Лукашенко Олександр (2661) росія (66144)


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Топ коментарі
+17
я здивований, що ******* наука не приділяє достатньо уваги вивченню такої великої картоплі, яка одяглася в костюм і демонструє навички рефлексивної діяльності
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25.10.2024 08:41 Відповісти
+11
А "новічка" бульбафюрер не хоче часом?
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25.10.2024 08:36 Відповісти
+7
Ще один "ескалатор" кончений
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25.10.2024 08:37 Відповісти
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А "новічка" бульбафюрер не хоче часом?
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25.10.2024 08:36 Відповісти
я здивований, що ******* наука не приділяє достатньо уваги вивченню такої великої картоплі, яка одяглася в костюм і демонструє навички рефлексивної діяльності
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25.10.2024 08:41 Відповісти
Бо це виходить за межі розуміння.
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25.10.2024 09:20 Відповісти
Все просто - Бульбенко не хочет вводит армию в Украину, вот и и кивает на то, что это было бы обострением конфликта.
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25.10.2024 13:21 Відповісти
Ще один "ескалатор" кончений
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25.10.2024 08:37 Відповісти
Кацапи провіряють Захід на вшивість
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25.10.2024 08:38 Відповісти
він вже проковтнув і заглотнув
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25.10.2024 09:50 Відповісти
Воно там ще багато чого наговорило:

https://www.bbc.com/news/articles/c62938gl6q1o

Основні меседжі такі:

Білорусь 24 лютого 2022 року не давала свою територію РФ для нападу на Україну, - Лукашенко

▪️"Так, проводилися навчання і коли російські війська виводилися - їх частину спровокували. Я в цьому переконаний, і Путін завернув на Київ. Чому так сталося? Запитайте в Зеленського».
▪️Украина «поводилася вороже» щодо Мінська, а тому країна підтримує Росію у війні: «Україна ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів", а також нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України».
▪️Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами та заарештувала 75 великовантажів разом із людьми: «Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців. 5 людей вони вбили і розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обнімку із Зеленським у цей час мав бути?».
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25.10.2024 08:44 Відповісти
Ніфігасє його пре..картопляний крохмаль мабудь нюхає..
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25.10.2024 09:30 Відповісти
То є рецепт що в бражку картоплю добавляють . Я колись гусям дав . Так оце і він мабуть хапону
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25.10.2024 13:04 Відповісти
непрямий заклик "в випадку залучення собакоєдов в війну в Україні, бульбохуйло непрямо призвало нато, також ввести свої війська" .
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25.10.2024 08:50 Відповісти
звичайна маніпуляція поняттями. тобто зі слів бульби можна зробоити висновок, що корейців тут немає. "якщо".
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25.10.2024 08:55 Відповісти
У лютому 25 Білорусь стане офіційно членом Союзної держави і тоже знову попруть на Київ з урахуванням досвіду кацапського наступу на Донбасі. Тобто каби і м'ясо і повільно, але впевненого.
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25.10.2024 08:55 Відповісти
війська кндр - це кгбшний блеф, щоб шантажувати Україну і примусити до підписання капітуляції.
єдина що добре вміє ***** - *******
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25.10.2024 08:57 Відповісти
На кого бульбу кришиш?
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25.10.2024 09:01 Відповісти
Моя мрія спалений Мозирський НПЗ !
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25.10.2024 09:17 Відповісти
Пес раптом гиркнув на господаря?
Сподіваюсь не дуже вже й боїться....
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25.10.2024 09:18 Відповісти
Або сказав те, що велів господар
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25.10.2024 09:22 Відповісти
тепер його господар - император сци. тому так, скаазв те, шо той мав на увазі.
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25.10.2024 09:34 Відповісти
"Пес" уже почав "петлять"... Бо не знає, як викрутиться та врятуваться від міжнародного трибуналу... Бо ще не відомо стосовно ***** (можуть і "табакеркою в скроню", чи "забояться" увійти у бункерні апартаменти "господаря" - а от Луку білоруси "здадуть, як склотару"...)
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25.10.2024 09:36 Відповісти
Він доволі вдало петляв завжди але після подій 20-го року йому дуже скоротили пространство для маневрів.
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25.10.2024 09:48 Відповісти
Цинічна, гнила 🥔
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25.10.2024 09:20 Відповісти
з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО Джерело:

Такий наївний председатель картоплі.
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25.10.2024 09:21 Відповісти
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25.10.2024 09:32 Відповісти
"Капітан "Очевидність"... (точніше - "старший лейтенант запасу", комісований з прикордонних військ КДБ СРСР, з діагнозом "шизофренія"...).
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25.10.2024 09:32 Відповісти
А корейці безсмертні????
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25.10.2024 09:50 Відповісти
а ми
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25.10.2024 09:51 Відповісти
Всі ми смертні.Але кндрці не є чимось супер.Кацапи і то небезпечніші
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25.10.2024 22:47 Відповісти
Этому таракану давно рубашка с длинными рукавами нужна
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25.10.2024 10:17 Відповісти
Які ще корейці?! То нових бурятів баби нарожали! Півтора мільйони!
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25.10.2024 11:16 Відповісти
 
 