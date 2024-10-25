Відсутність реакції країн Європи на війська КНДР є фатальним недоглядом, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Те, що Європа досі не відреагувала на дії КНДР є "фатальнимнедоглядом", заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Кізеветтер заявив про необхідність створення єдиної та рішучої сили, додаючи, що "багато європейських країн давно цього хотіли".

Старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, Європа чекає результатів виборів у США.

"Наразі я не бачу, щоб основні європейські держави об'єдналися для розробки спільної стратегії: чого ми хочемо досягти в Україні? Як ми матимемо справу з Росією та її прихильниками? Як ми можемо домогтися цього разом? Ось що нам потрібно", - сказав він.

Представник НАТО Фарах Дахаллах у Брюсселі заявила DW, що якщо війська КНДР справді спрямовані на війну в Україні, "це означатиме суттєву ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії і ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту". Вона також додала, що Альянс активно консультується з цього питання.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи б не став залучати армію іншої країни до війни проти України. Участь військ КНДР на боці РФ у війні є нібито "нісенітницею" і "кроком до ескалації".

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