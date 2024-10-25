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Відсутність реакції країн Європи на війська КНДР є фатальним недоглядом, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

Те, що Європа досі не відреагувала на дії КНДР є "фатальнимнедоглядом", заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Кізеветтер заявив про необхідність створення єдиної та рішучої сили, додаючи, що "багато європейських країн давно цього хотіли".

Старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, Європа чекає результатів виборів у США.

"Наразі я не бачу, щоб основні європейські держави об'єдналися для розробки спільної стратегії: чого ми хочемо досягти в Україні? Як ми матимемо справу з Росією та її прихильниками? Як ми можемо домогтися цього разом? Ось що нам потрібно", - сказав він.

Представник НАТО Фарах Дахаллах у Брюсселі заявила DW, що якщо війська КНДР справді спрямовані на війну в Україні, "це означатиме суттєву ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії і ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту". Вона також додала, що Альянс активно консультується з цього питання.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи б не став залучати армію іншої країни до війни проти України. Участь військ КНДР на боці РФ у війні є нібито "нісенітницею" і "кроком до ескалації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Участь військ КНДР у війні в Україні матиме серйозні наслідки для європейського та глобального миру й безпеки, - Боррель від імені ЄС

Автор: 

Європа (1880) КНДР (1260)


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Топ коментарі
+14
Та є там реакція. Смердить їх реакція, аж очі виїдає.
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25.10.2024 10:11 Відповісти
+12
Реакція від Європи якраз є - це страх, страх проявити будь-яку реакцію, за яку треба буде нести відповідальність.
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25.10.2024 10:16 Відповісти
+7
Їм просто байдуже, у них свої завдання і цілі у цій війні.
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25.10.2024 10:16 Відповісти
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Та є там реакція. Смердить їх реакція, аж очі виїдає.
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25.10.2024 10:11 Відповісти
А Шольц шо на це каже?
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25.10.2024 10:15 Відповісти
Всрався...
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25.10.2024 10:18 Відповісти
Всі шольцаваляють.
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25.10.2024 10:16 Відповісти
Реакція від Європи якраз є - це страх, страх проявити будь-яку реакцію, за яку треба буде нести відповідальність.
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25.10.2024 10:16 Відповісти
за який треба буде нести відповідальність.
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25.10.2024 23:12 Відповісти
Їм просто байдуже, у них свої завдання і цілі у цій війні.
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25.10.2024 10:16 Відповісти
Так хочуть, але не можуть - хто це?
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25.10.2024 10:16 Відповісти
ЄС в стані глибокої стурбованості і занепокоєності, перманентно.
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25.10.2024 10:19 Відповісти
В них все добре, тому нічого вони робити не будуть, от коли почнуть бити товсті пики з ноги, от тоді вони почнуть реагувати. Так завжди було, людство не змінюється, а коли живе ситно так ще й тупішає...
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25.10.2024 10:23 Відповісти
ДА УБЕЙТЕ ХОТЬ ОДНУ ТВАРЬ РОДНУЮ ПУТИНА !!!
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25.10.2024 10:19 Відповісти
Рішучі та правильні заяви окремих індивідуумів з загальної сцикливої європейської біомаси ні на що не впливають.
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25.10.2024 10:38 Відповісти
Щоб витиснути з себе якусь реакцію, треба признати що за КНДР, стоїть Китай і поставляє туди всі компоненти в тому числі для ракет із ЯО і товари подвійного призначення виготовлені на заході.

А в Китай владено європейськими компаніями значні капітали і тому ринок ЄС такий відкритий для товарів звідти. До того ж Китай зараз отримує сировину від орків з 20-30% скидкою і є безконкурентною промплощадкою.

Тому чиновники ЄС сліпі і глухі та просто хочуть, щоб шумиха пошвидше пройшла.
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25.10.2024 10:53 Відповісти
Інакше прийдеться піднімати питання з Китаєм та його підтримкою КНДР та Ірану. Вводити санкції а це втрата великих прибутків і інвестицій.
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25.10.2024 10:56 Відповісти
Якщо вони за 3 роки війни, ще самі не розуміють "що хочуть в Україні", то це вже якийсь треш. Третя світова на низькому старті, а Європа, по старій традиції, голову в пісок засунула. Так починалася і Друга Світова. Що з ними не так?
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25.10.2024 11:35 Відповісти
з ними все так. Вони нас за людей не рахують і впевнені, що з ними все буде ок
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25.10.2024 23:14 Відповісти
як то нема реакції, а депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер?? Знов за всіх страждає, бідося...
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25.10.2024 11:49 Відповісти
Довбойоби європейські недалекоглядні! Засунули голову в пісок, а задницю кацапам виставили. Мовляв, трахайте скільки хочете. І трахнуть, будьте спокійні! Тільки тоді вже не плачте, вас попереджали...
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25.10.2024 12:04 Відповісти
Ну яку реакцію можно було чекати? РФ б"є по АЕС - мовчать, для удару ракетами по западу України використовується проліт над територіями стран НАТО - мовчать, беспілотники залітають у страни НАТО - мовчать, регулярний розстріл українських полонених з викладанням відео - мовчать. Так невже ЄС, США та НАТО будуть проти участі у війні КНДР? Вони зроблять вигляд, що не мають доказів. Головне, щоб Путіна не образити. Та ще й керівник ООН путіну руку тисне. Освятив війну.
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25.10.2024 12:16 Відповісти
скоро війська КНДР будуть в Європі
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25.10.2024 13:30 Відповісти
дай бог
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25.10.2024 23:15 Відповісти
 
 