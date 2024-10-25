КНДР точно виставить Росії великий цінник за свою допомогу, - представник Британії в ОБСЄ Голланд

За даними Британії, з великою ймовірністю перекидання військ КНДР до РФ вже розпочалося, і за свою допомогу Північна Корея точно виставить Росії великий цінник.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд на черговому засіданні Постійної ради організації у Відні.

"Я з глибоким занепокоєнням привертаю увагу колег до повідомлень про те, що Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) відправляє бойові підрозділи до Росії. За нашою оцінкою, з великою ймовірністю перекидання цих військ вже розпочалося", - зазначив Голланд.

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Крім того, він зауважив, що Росія вже закупила у КНДР значну кількість боєприпасів та озброєнь, що є прямим порушенням численних резолюцій ООН.

"Північна Корея точно виставить великий цінник за свою допомогу. Це має наслідки для безпеки в регіоні ОБСЄ і повинно викликати занепокоєння в усіх нас", - наголосив Голланд.

Окремо у своєму виступі він засудив зростання загрози продовольчій та морській безпеці з боку Росії, яка посилює атаки на цивільні судна у Чорному морі.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

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Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.