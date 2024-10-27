Британія та союзники мають допомогти Україні виграти війну, щоб запобігти вторгненню Китаю в Тайвань, - ексміністр оборони Шеппс
Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав Британію і союзників допомогти Україні перемогти Росію, інакше Китай отримає сигнал до нападу на Тайвань і тоді вже Захід зазнає глобальних наслідків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Шеппс написав у колонці для The Sunday Times.
Шеппс наголосив, що Китай сотні разів чітко висловлював свою позицію щодо "возз’єднання" з демократичним Тайванем. Проте, за його словами, попри велику кількість доступної інформації, "світ чомусь не розуміє важливості цієї майбутньої війни в Індо-Тихоокеанському регіоні", і "якщо ви думаєте, що конфлікт на маленькому острові за 6 000 миль від вас не має значення, … то це величезна помилка".
"Світ може бути втягнутий у глибоку рецесію, яка коштуватиме трильйони і зруйнує сектори від технологій до оборони, що, ймовірно, перевершить фінансові втрати від COVID-19 і війни в Україні разом узятих", - написав Шеппс.
Британський політик зауважив, що Путін, коли пішов на Київ, сподівався захопити його за кілька днів, проте "хоробрі українці не були готові до того, що їхня демократія буде розчавлена великим сусідом". Британія, за його словами, першою з союзників України прийняла цей виклик, надавши зброю, розвіддані і забезпечивши навчання, щоб допомогти протистояти незаконній війні Путіна, адже "цьому тирану треба протистояти, а не умиротворяти його". На думку Шеппса, війна Росії проти України це "екзистенційний тест для Заходу".
"Чи переросте російсько-українська війна в глобальний конфлікт? Не сумнівайтеся: Китай та інші авторитарні держави хочуть, щоб ми зазнали поразки. Такі країни мало зважають на демократію та права власних громадян. Їхньою метою є зміна світового порядку на користь власних тоталітарних режимів", - заявив Шеппс, наголосивши, що Захід не виглядає таким занепокоєним, як мав би бути.
Тому, за його словами, якщо "ми зараз не зробимо все необхідне для того, щоб Путін програв, то постраждаємо від наслідків не лише тут, у Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі".
"Ціна дозволу на використання нашої зброї, навіть (по цілях - ред.) всередині Росії, буде мінімальною порівняно з наслідками перемоги Путіна - і тим самим дозволить іншим повірити в те, що можна відтягнути час, коли Захід не буде зацікавлений в цьому. Тому зараз настав час не лише надати дозвіл на використання наших ракет великої дальності Storm Shadow, але й зробити це, не чекаючи на рішення Вашингтона", - заявив ексміністр.
Шеппс закликав британський уряд подвоїти оборонну підтримку України, "попри витрати на поповнення запасів боєприпасів", і закликав "решту членів НАТО та інші цивілізовані країни наслідувати цей приклад".
"Ці витрати - ніщо у порівнянні із потенційно руйнівними наслідками повномасштабного конфлікту між Китаєм і Тайванем. Подвоєння нашої підтримки України сьогодні було б не лише правильним вчинком, але й зробило б вторгнення на Тайвань набагато менш імовірним, тим самим захистивши нас від рецесії чи навіть депресії", - вважає Шеппс.
Раніше, Шеппс закликав британський уряд зняти для України обмеження на застосування ракет Storm Shadows для ударів по території Росії.
