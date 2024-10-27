УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7568 відвідувачів онлайн
Новини
2 394 30

Британія та союзники мають допомогти Україні виграти війну, щоб запобігти вторгненню Китаю в Тайвань, - ексміністр оборони Шеппс

Грант Шеппс про необхідність допомоги Україні

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав Британію і союзників допомогти Україні перемогти Росію, інакше Китай отримає сигнал до нападу на Тайвань і тоді вже Захід зазнає глобальних наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Шеппс написав у колонці для The Sunday Times.

Шеппс наголосив, що Китай сотні разів чітко висловлював свою позицію щодо "возз’єднання" з демократичним Тайванем. Проте, за його словами, попри велику кількість доступної інформації, "світ чомусь не розуміє важливості цієї майбутньої війни в Індо-Тихоокеанському регіоні", і "якщо ви думаєте, що конфлікт на маленькому острові за 6 000 миль від вас не має значення, … то це величезна помилка".

"Світ може бути втягнутий у глибоку рецесію, яка коштуватиме трильйони і зруйнує сектори від технологій до оборони, що, ймовірно, перевершить фінансові втрати від COVID-19 і війни в Україні разом узятих", - написав Шеппс.

Британський політик зауважив, що Путін, коли пішов на Київ, сподівався захопити його за кілька днів, проте "хоробрі українці не були готові до того, що їхня демократія буде розчавлена великим сусідом". Британія, за його словами, першою з союзників України прийняла цей виклик, надавши зброю, розвіддані і забезпечивши навчання, щоб допомогти протистояти незаконній війні Путіна, адже "цьому тирану треба протистояти, а не умиротворяти його". На думку Шеппса, війна Росії проти України це "екзистенційний тест для Заходу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нейтральні країни повинні приєднатися до НАТО, якщо вони хочуть захисту, - міністр оборони Британії Шеппс

"Чи переросте російсько-українська війна в глобальний конфлікт? Не сумнівайтеся: Китай та інші авторитарні держави хочуть, щоб ми зазнали поразки. Такі країни мало зважають на демократію та права власних громадян. Їхньою метою є зміна світового порядку на користь власних тоталітарних режимів", - заявив Шеппс, наголосивши, що Захід не виглядає таким занепокоєним, як мав би бути.

Тому, за його словами, якщо "ми зараз не зробимо все необхідне для того, щоб Путін програв, то постраждаємо від наслідків не лише тут, у Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі".

"Ціна дозволу на використання нашої зброї, навіть (по цілях - ред.) всередині Росії, буде мінімальною порівняно з наслідками перемоги Путіна - і тим самим дозволить іншим повірити в те, що можна відтягнути час, коли Захід не буде зацікавлений в цьому. Тому зараз настав час не лише надати дозвіл на використання наших ракет великої дальності Storm Shadow, але й зробити це, не чекаючи на рішення Вашингтона", - заявив ексміністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 мільярда євро

Шеппс закликав британський уряд подвоїти оборонну підтримку України, "попри витрати на поповнення запасів боєприпасів", і закликав "решту членів НАТО та інші цивілізовані країни наслідувати цей приклад".

"Ці витрати - ніщо у порівнянні із потенційно руйнівними наслідками повномасштабного конфлікту між Китаєм і Тайванем. Подвоєння нашої підтримки України сьогодні було б не лише правильним вчинком, але й зробило б вторгнення на Тайвань набагато менш імовірним, тим самим захистивши нас від рецесії чи навіть депресії", - вважає Шеппс.

Раніше, Шеппс закликав британський уряд зняти для України обмеження на застосування ракет Storm Shadows для ударів по території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ окупувала у 100 разів більше території України, - Шеппс про заяви Путіна щодо Курщини

Автор: 

Велика Британія (5794) допомога (8756) Україна (6172) Шеппс Грант (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Бред сидоровой кобылы. Китай, когда давал ***** разрешение на вторжение в Украину - очень хотел посмотреть на реакцию цивилизованного мира. И данные он получил - причем весьма неоднозначные. С одной стороны экономические санкции, исключение рашки из финансовой системы, куча ограничений - это для Китая совершенно неприемлемо, они слишком связаны с мировой экономикой, и они не в том положении чтобы все взять и сломать. С другой стороны Си хорошо видит весь военный куколдизм этого же коллективного Запада, который обладает неимоверной финансовой и военной мощью - не может остановить одного сумасшедшего деда, причем не потому что Западу не хватает ресурсов - а только потому что Западу не хватает яиц.
показати весь коментар
27.10.2024 14:46 Відповісти
+9
показати весь коментар
27.10.2024 14:36 Відповісти
+7
Навіщо йому було воювати у Гонконзі, коли в угоді чітко було прописано, що термін британської "аренди" цього місця збігає 1997-го року??
показати весь коментар
27.10.2024 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В мене лише одне питання до адептів які вірять що Китай почне вторгнення у Тайвань. Чому він за Гонконг не воював. Навіть не робив агресивних заяв.

Я скоріше допускаю що буде війна між Китаєм і Індікю.
показати весь коментар
27.10.2024 14:25 Відповісти
Навіщо йому було воювати у Гонконзі, коли в угоді чітко було прописано, що термін британської "аренди" цього місця збігає 1997-го року??
показати весь коментар
27.10.2024 14:32 Відповісти
Аренда була укладена між британською короною і китайською короною. Той самий Мао міг сказати ми ніяких домовленостей з буржуями не укладали. Гонконгнаш.
показати весь коментар
27.10.2024 15:13 Відповісти
Шкода, що державами та арміями не керують "екси".
показати весь коментар
27.10.2024 14:27 Відповісти
Бред сидоровой кобылы. Китай, когда давал ***** разрешение на вторжение в Украину - очень хотел посмотреть на реакцию цивилизованного мира. И данные он получил - причем весьма неоднозначные. С одной стороны экономические санкции, исключение рашки из финансовой системы, куча ограничений - это для Китая совершенно неприемлемо, они слишком связаны с мировой экономикой, и они не в том положении чтобы все взять и сломать. С другой стороны Си хорошо видит весь военный куколдизм этого же коллективного Запада, который обладает неимоверной финансовой и военной мощью - не может остановить одного сумасшедшего деда, причем не потому что Западу не хватает ресурсов - а только потому что Западу не хватает яиц.
показати весь коментар
27.10.2024 14:46 Відповісти
"...это для Китая совершенно неприемлемо, они слишком связаны с мировой экономикой..."
Це "міровая економіка" занадто зв'язала себе з Кєтаєм... на свою голову... чи на свою дупу...
показати весь коментар
27.10.2024 15:28 Відповісти
А яйца как показывает практика и примеры в истории имеются только в тех самых диктаторских авторитарных режимов ,которые в случае войны на раз два уделывают экономически более развитые демократические и цивилизованные но развращенные этой самой цивилизованность ю страны даже не обладая их возможностями
показати весь коментар
27.10.2024 15:51 Відповісти
Поначалу да, пока они не ставят зажравшихся пацифизированных демократов в такое положение, когда им приходится или умереть - или отрастить яйца. В итоге конечно более совершенная экономика, которая обязательно присуствует в демократических странах - берет верх над диктатурами, но цену за это приходится платить очень дорогую. Вместо того чтобы сразу при первых попытках выеживаться - диктатора придушить.
показати весь коментар
27.10.2024 16:20 Відповісти
всі "екс" допомагають словесним поносом Україні, після того,як вони ними стали...
показати весь коментар
27.10.2024 14:28 Відповісти
По-перше, не всі. По-друге, хай краще допомагають словами Україні, ніж москалям. Бо й москалячих помічників не бракує.
показати весь коментар
27.10.2024 14:43 Відповісти
Словами у війні не допомагають. Допомагають діями.
показати весь коментар
27.10.2024 14:55 Відповісти
Та хто ж би з тим сперечався? Але дія стає можливою тоді, коли її потребу доведено словами.

Чомусь на слова котрого-небудь західного політика про бажаність уникати ескалації в протистоянні з москалями українці реаґують жваво. Он по Байденові чи Шольцеві хто тільки не потоптався, коментуючи не їхні дії, а їхні слова. По публікаціях у разних WP і Guardian - так само. А воно ж тільки слова. Але якщо всі слова будуть в один бік: Україні нічого не світить, вона приречена тощо, на дії можна й не сподіватися.

А оцей Шепс принаймні не ллє воду на москалячий млин…
показати весь коментар
27.10.2024 17:08 Відповісти
Paroles, paroles, paroles...
показати весь коментар
27.10.2024 14:34 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2024 14:36 Відповісти
👌👏
показати весь коментар
27.10.2024 14:44 Відповісти
допомогти?! хіба що зайвими струрбованостями
показати весь коментар
27.10.2024 14:38 Відповісти
і занепокоєнями
показати весь коментар
27.10.2024 14:40 Відповісти
...Китай получит сигнал к нападению на Тайвань и тогда уже Запад испытает глобальные последствия.

А в Украине, сейчас, так, локальная херня...
показати весь коментар
27.10.2024 14:39 Відповісти
Отой Шепс говорить мовою, зрозумілою західним політикам. Хоч як нам це буде прикро, а їм Тайвань за Україну ближчий, і від загрози йому вони не відмахуватимуться.
показати весь коментар
27.10.2024 17:14 Відповісти
Екс? Відразу нах. При всій повазі. *****,як же вони там ******* не перебуваючи у владі розказувати правильні речі. Тільки при владі-занепокоєння. Іноді стурбованість. Все. Задовбали.
показати весь коментар
27.10.2024 14:39 Відповісти
Та лукавить цей екс ...у китая як у московії ,а це дует тоталітаризму ,вже інтереси не тільки українські надра ,а і теріторія ЄС ,теж їм цікава, Захід це розуміє ,просто ср* ка липни ,це визнати ...
показати весь коментар
27.10.2024 14:40 Відповісти
Мають і можуть - але не хочуть
показати весь коментар
27.10.2024 15:28 Відповісти
Не "не хочуть".
Не вважають за потрібне.
показати весь коментар
27.10.2024 15:34 Відповісти
А чого вони не прогнозують, що Росія вторгнеться в Європу і міста ЄС стануть, як Бахмут та інші міста від яких залишилися одні руїни?
показати весь коментар
27.10.2024 16:20 Відповісти
Поки що він прогнозує таке: "якщо ми зараз не зробимо все необхідне для того, щоб Путін програв, то постраждаємо від наслідків".
показати весь коментар
27.10.2024 17:11 Відповісти
лідор зі своєю камарілією просрали все - люди за зелену плісняву мабуть помирати не хочуть
показати весь коментар
27.10.2024 18:32 Відповісти
Якесь віртуальне "перемогти" з паралельної реальності.
показати весь коментар
27.10.2024 20:33 Відповісти
Хай прикине що потрібно Україні хоча б для паритету, не кажучи про наступ. А потім лишиться ще питання людей і їх морального стану.
показати весь коментар
27.10.2024 20:35 Відповісти
 
 