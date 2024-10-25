Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 мільярда євро

Німеччина завершує підготовчу роботу стосовно пакета допомоги Україні на 1,4 млрд євро.

Про це заявила заступниця речника федерального уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу, передає Укрінформ.

"Німеччина продовжує широку підтримку України, зокрема виконує черговий пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро", – повідомилв Гоффманн.

Вона також нагадала про затверджений кредит в обсязі $50 млрд, ухвалений влітку країнами G7.

Речник Міноборони Німеччини Арно Коллац підтвердив факт надання пакета військової допомоги на 1,4 млрд євро, до якого входять, зокрема, засоби ППО та артилерія та багато іншого.

Коллац також додав, що Німеччина передає ЗСУ такі матеріали та техніку, "які є можливими з політичної, фінансової та промислової точки зору".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль своєю чергою подякував міжнародним партнерам за виділення перших 1,4 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів на забезпечення оборонних потреб.

За словами Шмигаля, важливо, що 400 млн євро підуть на підтримку української оборонної промисловості.

У вересні повідомлялося, що Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро зимової допомоги на тлі продовження російських атак на її інфраструктуру.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.