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Новини Війна
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РФ окупувала у 100 разів більше території України, - Шеппс про заяви Путіна щодо Курщини

РФ окупувала у 100 разів більше території України, - Шеппс про заяви Путіна щодо Курщини

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв диктатора РФ Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України.

Відповідний допис він зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обурення Путіна щодо зухвалості України захопити близько 1000 кв. км Курської області Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України (значно більше 100 000 кв. км)", - заявив британський міністр. 

Шеппс додав, що для припинення цієї війни "Росія має залишити демократичну Україну".

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що диктатор РФ Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.

Читайте також: Сенатор США Грем про операцію ЗСУ в Курській області: Сміливо та блискуче

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Читайте також: Операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику РФ, - МЗС

Автор: 

путін володимир (23766) росія (64969) Курськ (1094) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+12
Чуєш, кацапе! Вилізь з-під "проксі" і не "смерди" тут своїми "лаптями"! Україна поставляє в Газу борошно в рамках гуманітарної програми ООН Їй за це ООН платить гроші з своїх фондів Так само вона поставляє зерно до КНДР В цій програмі вона приймає участь вже два десятка років
(До речі - можеш ще й на Ізраїль "висраться" - він поставляє в Газу воду і електроенергію Але вже своїм коштом)
Боже! До чого ж ви тупі! Навіть збрехать правдоподібно нездатні!
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13.08.2024 18:25
+7
Можете подати в суд на Всесвітню продовольчу програму при ООН. Це вони закупили в Україні муку і доставила в Газу.
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13.08.2024 18:27
+4
Краще й не рахувати, скільки тут коментарів ФСБшників.
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13.08.2024 18:16
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https://t.me/vanek_nikolaev/25772 @ "... в Курскую область, помимо резервов, срочников и каких-то никогда не воевавших подразделений перемещается/будут перемещаться оперативный резерв из следующих направлений:
- Херсонское (2 бата десантников) ;
- Запорожское (38 омсбр, 64 омсбр) ;
- Купянское (несколько батов мсп) ;
- Харьковское (замечены отдельные баты 1009 мсп, 79 мсп, 272 мсп а также 138 омсбр)
- Белгород (с Грайвонского района забирают около роты одной из омсбр, также забрали одну из мсп, которая кошмарила н.п Сотницький Козачок)
- Покровское (недавно прибывшая с Херсонского направления обосранная 810 обрмп, несколько батов штурмовой пехоты)
- Луганское (бородатые)...

13.08.2024
... потихоньку доезжают основные силы для контрудара под Суджей
Общая численность группировки в Курской области возрасла примерно до 9 000 - 10 000, основные скопления фиксируются в районе Мартыновки.
Приехали действительно бойцы с боевым опытом, перетянутые с других направлений, также приехали дронщики, арта, и прочее, что когда-то было на других направлениях или вообще принимало участие в боевых действиях
Из всей численности на глаз больше 50% явно имеет боевой опыт, остальные - срочники и прочее "героическое" ополчение без боевого опыта..."
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13.08.2024 18:00 Відповісти
І який висновок - втримаємось?
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13.08.2024 18:18 Відповісти
Так точно.
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13.08.2024 19:21 Відповісти
Украина доставила в Газу тысячу тонн муки, а друг Зеленского, глава Палестинской Автономии находится в гостях у Путина.
Может быть, пришло время перестать Западу помогать Украине, если часть средств США и ЕС , переданные Украине, пересылаются в Газу?
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13.08.2024 18:07 Відповісти
А може слід припустити, що зеленський спеціально так чинить, аби допомога заходу зменшилась? То наші союзники мабуть це розуміють. А чому Ви пропонуєте припинити допомогу Україні - я не розумію. Чи це просто критика зеленої влади, чи інфопривод для заходу...
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13.08.2024 18:11 Відповісти
Краще й не рахувати, скільки тут коментарів ФСБшників.
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13.08.2024 18:16 Відповісти
Ну, він так обурюється і закликає припинити допомагати України, бо він рузький
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13.08.2024 18:16 Відповісти
Не звертай увагу на кацапського брехуна під проксі Читай нижче - мою відповідь йому!
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13.08.2024 18:26 Відповісти
Чуєш, кацапе! Вилізь з-під "проксі" і не "смерди" тут своїми "лаптями"! Україна поставляє в Газу борошно в рамках гуманітарної програми ООН Їй за це ООН платить гроші з своїх фондів Так само вона поставляє зерно до КНДР В цій програмі вона приймає участь вже два десятка років
(До речі - можеш ще й на Ізраїль "висраться" - він поставляє в Газу воду і електроенергію Але вже своїм коштом)
Боже! До чого ж ви тупі! Навіть збрехать правдоподібно нездатні!
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13.08.2024 18:25 Відповісти
я взнав про гуманітарну допомогу Ізраїлю у вигляді води і електроенергії лише під час останніх полдій. І хоч я вже старий і багато чого бачив, до сих пір дивуюся отакій нелюдській невдячності до рук які тебе годують.
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13.08.2024 20:33 Відповісти
Я знав це давно І про поставки нашого продовольства до КНДР - теж
Що сказать ? "Життя - набагато складніша штука ніж думає більшість людей Особливо в сфері дипломатії Подеколи уряди мусять "наступать собі на горло"
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13.08.2024 20:39 Відповісти
Ти в курсі "сенсації професора Декапольцева"?
Він з цією "теорією" до тебе чіплявся -
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13.08.2024 21:02 Відповісти
Ну? Хіба я не правий?
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13.08.2024 21:13 Відповісти
100%
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13.08.2024 21:16 Відповісти
Можете подати в суд на Всесвітню продовольчу програму при ООН. Це вони закупили в Україні муку і доставила в Газу.
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13.08.2024 18:27 Відповісти
А що, ваня, заважає вашій смєхдєржаві постачати в Газу матрьошок з балалайкамі?
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13.08.2024 19:50 Відповісти
ізраЇль міг би змінити свою думку щодо військової техніки з ізраїльськими технологіями , яку він не дозволяє передавати. Особливо через передачу засобів ППО від раши до Ірану.
Але допомога сектору гази все перекреслює.
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13.08.2024 18:27 Відповісти
А дати дозвіл бити ракетами по паРаші слабо. Лицемірство
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13.08.2024 18:28 Відповісти
нє! ну, то зрозуміло.
а що, з дозволом на ракети?
чи, це туман війни?
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13.08.2024 18:29 Відповісти
 
 