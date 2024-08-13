РФ окупувала у 100 разів більше території України, - Шеппс про заяви Путіна щодо Курщини
Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв диктатора РФ Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України.
Відповідний допис він зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обурення Путіна щодо зухвалості України захопити близько 1000 кв. км Курської області Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України (значно більше 100 000 кв. км)", - заявив британський міністр.
Шеппс додав, що для припинення цієї війни "Росія має залишити демократичну Україну".
Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що диктатор РФ Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.
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- Херсонское (2 бата десантников) ;
- Запорожское (38 омсбр, 64 омсбр) ;
- Купянское (несколько батов мсп) ;
- Харьковское (замечены отдельные баты 1009 мсп, 79 мсп, 272 мсп а также 138 омсбр)
- Белгород (с Грайвонского района забирают около роты одной из омсбр, также забрали одну из мсп, которая кошмарила н.п Сотницький Козачок)
- Покровское (недавно прибывшая с Херсонского направления обосранная 810 обрмп, несколько батов штурмовой пехоты)
- Луганское (бородатые)...
13.08.2024
... потихоньку доезжают основные силы для контрудара под Суджей
Общая численность группировки в Курской области возрасла примерно до 9 000 - 10 000, основные скопления фиксируются в районе Мартыновки.
Приехали действительно бойцы с боевым опытом, перетянутые с других направлений, также приехали дронщики, арта, и прочее, что когда-то было на других направлениях или вообще принимало участие в боевых действиях
Из всей численности на глаз больше 50% явно имеет боевой опыт, остальные - срочники и прочее "героическое" ополчение без боевого опыта..."
Может быть, пришло время перестать Западу помогать Украине, если часть средств США и ЕС , переданные Украине, пересылаются в Газу?
(До речі - можеш ще й на Ізраїль "висраться" - він поставляє в Газу воду і електроенергію Але вже своїм коштом)
Боже! До чого ж ви тупі! Навіть збрехать правдоподібно нездатні!
Що сказать ? "Життя - набагато складніша штука ніж думає більшість людей Особливо в сфері дипломатії Подеколи уряди мусять "наступать собі на горло"
Він з цією "теорією" до тебе чіплявся -
Але допомога сектору гази все перекреслює.
а що, з дозволом на ракети?
чи, це туман війни?