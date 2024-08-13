РФ окупувала у 100 разів більше території України, - Шеппс про заяви Путіна щодо Курщини

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв диктатора РФ Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України.

Відповідний допис він зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обурення Путіна щодо зухвалості України захопити близько 1000 кв. км Курської області Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України (значно більше 100 000 кв. км)", - заявив британський міністр.

Шеппс додав, що для припинення цієї війни "Росія має залишити демократичну Україну".

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що диктатор РФ Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.

Читайте також: Сенатор США Грем про операцію ЗСУ в Курській області: Сміливо та блискуче

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Читайте також: Операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику РФ, - МЗС