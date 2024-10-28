УКР
Захід не хоче миру через капітуляцію України, оскільки насправді це не буде мир, - Сікорський

Радослав Сікорський

Якби Путін завоював Україну та "насильно інтегрував у свою воєнну машину українську промисловість та український народ, як він зробив це з Донбасом, то у Заходу була б справжня проблема". Капітуляція України "не буде миром" і Захід "не хоче такого миру".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він зазначив, ідеологічне походження російської війни проти України базується на бажанні Росії повернутися до постколоніального періоду домінування над іншими.

"Росіяни не можуть знайти нову національну ідею і повернулися до легкої і старої ідеї з радянських часів щодо завоювання сусідів, шукаючи славу через територіальні завоювання, що жахливо", - підкреслив Сікорський.

Глава польської дипломатії зауважив, що у Польщі в комуністичну епоху фізично був мир, але не було свободи і за правління цієї влади країна була найбіднішою за всю історію.

У виступі Сікорський наголосив, що "зрештою Захід переможе".

"Тож ми хочемо миру на наших умовах (Заходу – ред.), миру з повагою до верховенства права, до прав людини, до права на розвиток нації, і це речі, які варті того, щоб ризикувати за них своїм життям", - підкреслив очільник польського уряду.

Тоді дайте зброю,піздаболи.чи волинська рєзня бензопилою не дозволяє?
28.10.2024 14:35
Захід взагалі не знає,що хоче. Засунули голову в пісок та виставили сраку.
28.10.2024 14:43
Сікорський ти як флюгер то,Волинська різня то не дозволені перевезення зерна через кордон ,та і все інше, що збреде на хвору польську голову вам і непотрібно кацапських пеньонзів,ви самі над усе бажаєте ,чим скоріше знищити Україну ..
28.10.2024 14:44
