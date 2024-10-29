Несколько тысяч солдат КНДР уже отправились в Курскую область, - Пентагон

Примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер.

Как сказал Райдер, начальные признаки указывают на то, что Россия может использовать их в качестве пехоты против украинских войск.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинских войск в Курске", - заявил представитель Пентагона.

Райдер добавил, что он не может подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска находятся на территории самой Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с другими союзниками и партнерами", - сказал спикер Пентагона.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

