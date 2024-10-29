Несколько тысяч солдат КНДР уже отправились в Курскую область, - Пентагон
Примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свободы.
Как сказал Райдер, начальные признаки указывают на то, что Россия может использовать их в качестве пехоты против украинских войск.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинских войск в Курске", - заявил представитель Пентагона.
Райдер добавил, что он не может подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска находятся на территории самой Украины.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с другими союзниками и партнерами", - сказал спикер Пентагона.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з іншими союзниками і партнерами"
"Ну і на тому дякуємо."
"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.
https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ "Якщо вони перетнуть Україну, так", - відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.
"I am concerned about it," Biden said when asked about North Korean troops being present in the Kursk region.
"If they cross into Ukraine, yes," Biden said when asked if the Ukrainians should strike back.
