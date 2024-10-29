РУС
Несколько тысяч солдат КНДР уже отправились в Курскую область, - Пентагон

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свободы.

Как сказал Райдер, начальные признаки указывают на то, что Россия может использовать их в качестве пехоты против украинских войск.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинских войск в Курске", - заявил представитель Пентагона.

Райдер добавил, что он не может подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска находятся на территории самой Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с другими союзниками и партнерами", - сказал спикер Пентагона.

Читайте также: Несколько высокопоставленных генералов КНДР могли прибыть на передовые позиции в Украине, - СМИ

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Читайте также: Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

КНДР (1276) Пентагон (1498) Курск (1187)
Топ комментарии
+11
Спасибі куколди! Я не памʼятаю по жовтопиким можна американською зброєю стріляти? Чи ні ? Бо буде потужні екскалація?
29.10.2024 22:21 Ответить
+10
"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську" - далі що ?
29.10.2024 22:20 Ответить
+6
Самая слабая администрация президента за всю историю США
29.10.2024 23:06 Ответить
Вони давно забули, що далі. Рейган ще пам'ятав.
29.10.2024 23:25 Ответить
По жовтопиким можна гатити тільки стурбованостями. Благо, з поставкою оних партнери не запізнюються.
29.10.2024 22:36 Ответить
29.10.2024 22:35 Ответить
По-твоему, це замало?!!!
29.10.2024 22:41 Ответить
Роздать всiм дозiметри!!!
"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.
https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ "Якщо вони перетнуть Україну, так", - відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.

"I am concerned about it," Biden said when asked about North Korean troops being present in the Kursk region.
"If they cross into Ukraine, yes," Biden said when asked if the Ukrainians should strike back.
29.10.2024 22:55 Ответить
Таке враження , що Байден не розуміє всього того , що відбувається ,в курській обл.,
або клеїть дурня
29.10.2024 23:03 Ответить
Байден щодня думає про курську обл. і про українських воїнів там, до кінця не розуміючи навіщо вони туди залізли.
29.10.2024 23:49 Ответить
Він розуміє , що влада у нас прокацапська . А що він може ? Це ми можемо , але чогось чекаємо . А Зе робить свою справу " робить нас всіх разом " .
показать весь комментарий
Не "перетнуть Україну", а "зайдуть до України".
показать весь комментарий
Косоока мразота вже в куРвській області ,
а це значить , що можуть відбуватися бойові діі з нашими воїнами 😡
Повна ху@ня ...))
29.10.2024 22:59 Ответить
Самая слабая администрация президента за всю историю США
29.10.2024 23:06 Ответить
"Скоро Гарріс прийде - порядок наведе". Принаймні, нам так кажуть.
29.10.2024 23:17 Ответить
Обаму чув?
30.10.2024 07:26 Ответить
Світовий гегемон тремтить перед ботоксним дідом та товстуном-корейцем. От дожилися...
29.10.2024 23:50 Ответить
Так ці косоокі мавпи всіх собак поїдять...
30.10.2024 00:35 Ответить
Скоріше, навпаки.
Новини корейської кухні: собаки їдять корейців!
30.10.2024 08:52 Ответить
 
 