Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что делегация страны посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке войск КНДР в Россию и обсудить меры сотрудничества между Сеулом и Киевом.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Во время разговора лидер Южной Кореи сообщил, что во вторник южнокорейская делегация проведет брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем отправится в Украину, где планирует встретиться с представителями разведки и оборонного ведомства, чтобы обменяться информацией с поля боя и обсудить сотрудничество.

"Надеюсь, под руководством генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в солидарности и координации со всеми странами участниками и партнерами Альянса", - подчеркнул Юн Сок Йоль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили вовлечение Россией КНДР в войну против Украины

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Читайте также: Байден об отправке солдат КНДР в Россию: это очень опасно