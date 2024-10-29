РУС
2 456 54

Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что делегация страны посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке войск КНДР в Россию и обсудить меры сотрудничества между Сеулом и Киевом.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Во время разговора лидер Южной Кореи сообщил, что во вторник южнокорейская делегация проведет брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем отправится в Украину, где планирует встретиться с представителями разведки и оборонного ведомства, чтобы обменяться информацией с поля боя и обсудить сотрудничество.

"Надеюсь, под руководством генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в солидарности и координации со всеми странами участниками и партнерами Альянса", - подчеркнул Юн Сок Йоль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили вовлечение Россией КНДР в войну против Украины

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Читайте также: Байден об отправке солдат КНДР в Россию: это очень опасно

КНДР (1278) Южная Корея (345)
+13
Відчуйте різницю.
Північна Корея надсилає війська. Південна Корея надсилає делегацію для обговорення. Ніби не можна усе обговорити "телефоном".
29.10.2024 08:54 Ответить
+9
інфа про північнокорейських воєнів вже місяць як опублікована, наші керманичі всраті й не збирались зустрічатись з південнокорейськими, поки вони самі не наполягли на приїзді. *******.
29.10.2024 08:52 Ответить
+6
Нічого, їх зустріне д'Єрмак і так "обговорить співпрацю", що південнокорейська делегація сюди більше ніколи не повернеться. Все буде по плану.
29.10.2024 08:58 Ответить
Може рішаться допомогти зброєю?
29.10.2024 08:50 Ответить
а вони відмовлялись торгувати зброєю з нами? купуй все що хочеш у них, а у них є все.
29.10.2024 08:53 Ответить
Снарядів не хотіли продавати - казали - то на пупсів
29.10.2024 08:56 Ответить
продавати чи дарувати?
29.10.2024 08:59 Ответить
Продавати ! - США хотіли в них закупити і передати нам
29.10.2024 09:01 Ответить
ви жартуєте, я зрозумів . США у якої тих снарядів мільйони, хотіли закупити (зі слів США) у Південної Кореї снаряди, бо їм не вистачає своїх? чи як?
29.10.2024 09:03 Ответить
Так - в США 3 млн 155 мл касетних снарядів - багато надали?
29.10.2024 09:06 Ответить
США - не дають зброю. При чому тут Південна Корея?
29.10.2024 09:10 Ответить
Пішли по колу - перед цим я писав шо США хотіли закупити в Пд Кореі снаряди
29.10.2024 09:13 Ответить
зі слів США, США хотіли закупити зброю, бо у них всього лише мільйони снарядів на складах валяються.
29.10.2024 09:14 Ответить
В них в Арізоні 50 р ржавіють 3.5 тис Ф - 16 - а нам дали добро на 10 літаків
29.10.2024 09:18 Ответить
США - не дають зброю, я з вами згоден. При чому тут Південна Корея?
29.10.2024 09:20 Ответить
Не захотіла продати зброю США -- це ж іі союзник - кацапи і пупси союзники - різницю відчуваєте?
29.10.2024 09:27 Ответить
ну і? Хто заважає нам стати союзниками з Південною Кореєю? Наша влада не хотіла вести з ними перемовини, поки вони самі не напросились
29.10.2024 09:29 Ответить
Коли вона так веде себе зі своім сюзереном - то Украіну вона може тільки використати в своіх цілях - зараз - під захід пупсів в рашку - може поставити нам зброю
29.10.2024 09:34 Ответить
відмовлялись на всяк случай
29.10.2024 09:04 Ответить
Відмовлялись. Не торгували з країнами в яких іде війна.
29.10.2024 09:07 Ответить
Ніхто навіть не намагався у них зброю купити.
29.10.2024 09:12 Ответить
Неможливо купити у тих хто не продає.
29.10.2024 09:34 Ответить
ви навіть не питали, чи продають вони зброю.
29.10.2024 10:28 Ответить
Ясно. Тобто нічого не знаєш, але про все маєш розказати. Так от. Не продавали. Лише через треті країни і щоб гроші не були від воюючої держави. Якщо цікаво почитай їхнє законодавство.
Зараз дозволили лише реекспорт і то Польша відмовилася нам продавати цю зброю. Ідуть розмови про прямі поставки. але рішення поки не ухвалене.
29.10.2024 10:51 Ответить
Коли їм у дупу припекло, то відразу вирішили делегації відправляти...
29.10.2024 08:56 Ответить
інфа про північнокорейських воєнів вже місяць як опублікована, наші керманичі всраті й не збирались зустрічатись з південнокорейськими, поки вони самі не наполягли на приїзді. *******.
29.10.2024 08:52 Ответить
Нічого, їх зустріне д'Єрмак і так "обговорить співпрацю", що південнокорейська делегація сюди більше ніколи не повернеться. Все буде по плану.
29.10.2024 08:58 Ответить
єрмак не такий дурень як вам здається, він розуміє, що кацапи його вб'ють при першій можливості. гірше буде якщо зелю випустять
29.10.2024 09:01 Ответить
Кого вб'ють, агента фе-ес-бе?
29.10.2024 09:16 Ответить
докази є?
29.10.2024 09:19 Ответить
Я не вважаю його дурнем, я вважаю його ворогом.
29.10.2024 09:20 Ответить
та я його другом теж не вважаю. Але це фактично наш президент
29.10.2024 09:22 Ответить
Профукали все і тепер будуть тікать через тису. Бо самій кореї настане 3,14дець разом з трампом
29.10.2024 08:53 Ответить
Південна Корея не будувала дороги, у них зброї може більше ніж в США
29.10.2024 08:55 Ответить
північна корея - примітивний совок. Якщо Півд. Корея має допомогти, то лише високотехнологічною зброєю, щоб одразу живцем згоріли десятки тисяч їх ворогів. А "совєцьке лайно" нам не потрібно. Вже обридло- дають нам все списане на складах барахло. Єдина новітня зброя на фронті розроблена українцями.
29.10.2024 08:53 Ответить
Вам не сподобалися музейні експонати F-16? Та вам ніяк не догодиш...
29.10.2024 09:00 Ответить
А що доброго вони зробили? Можете подати приклад хоч одного успіху?
29.10.2024 10:03 Ответить
Инівське чучхе не совок і навіть не середньовічна необмежена монархія, а чисто рабовласницький острів у ********* світі.
29.10.2024 09:04 Ответить
Мабуть, ви любитель совка, бо не помітили, що в совку було рабство.
29.10.2024 09:13 Ответить
Відчуйте різницю.
Північна Корея надсилає війська. Південна Корея надсилає делегацію для обговорення. Ніби не можна усе обговорити "телефоном".
29.10.2024 08:54 Ответить
***** не їздив до ина на перемовини в 23 році? їздив.
наші всраті вожді їздили до Південної Кореї? ні.
у нас зараз тільки розпочнеться процес переговорів, який треба було починати в 23 році.
29.10.2024 08:58 Ответить
Кількість делегатів повинна бути кількості солдатів КНДР! ***** обговорювати !
29.10.2024 08:54 Ответить
"...обговорять розгортання військ КНДР" Джерело:

А для чого обговорювати "розгортання"? Краще допоможить ресурсами.
29.10.2024 08:55 Ответить
Наш президент когОсь у кОгось просив? Та ні, ніколи! А українців знищують і знищують! Може, б народ якось підказав президенту, що потрібно робити?
29.10.2024 09:03 Ответить
Воно не просить, воно - вимагає. Йому усі винні. А, що до "народ якось підказав президенту" то взагалі - треш.
29.10.2024 09:07 Ответить
Потужно. Всєм баяцца.
29.10.2024 08:59 Ответить
До речі, північнокорейці всі добре знають росіянську мову. Це треба враховувати: закликати здаватися, а потім обіцяти, що їх забере Південна Корея
29.10.2024 09:02 Ответить
Скільки російських шкіл у північній Кореї?
29.10.2024 09:12 Ответить
Вони там вчать у всіх школах як іноземну
29.10.2024 09:19 Ответить
Навіщо іноземна мова тим, у кого немає (і не буде) можливості покинути територію власної країни?
Щось ви мабуть вигадуєте...
29.10.2024 09:23 Ответить
Не розказуйте. Колись іще за совка їх присилати на навчання до Харківського політеху. На пари вони ходили майже строєм. Але з мовою були великі проблеми.
29.10.2024 10:06 Ответить
Юн Сок Йоль і Ким Кон Хи(50років)
29.10.2024 09:10 Ответить
хочуть, консультуються, обговорюють... це головні дії наших так званих союзників... в цей час союзники рашкі її підтримують грошима, технологіями, допомагають обходити санкції, продають та дарують ій військову техніку та снаряди, посилають своїх солдатів... в мене питання, чого насправді бажає вільний світ...
29.10.2024 09:21 Ответить
А чому жодного візиту не було до Південої Кореї , ні "найвеличніший" ні тим більше так звані прем'єр і міністр оборони ,саме ця країна має достатньо зброї.
29.10.2024 09:30 Ответить
Південа Корея готова надати нам свою летальну зброю...ось тепер головне щоб наші лідори не спустили цей шанс в унітаз...бо на Фронті пекло...☹️
29.10.2024 09:32 Ответить
поки ті воюють з нами, інші будуть говорити з нами про це, то є дуже "потужна" відповідь "цивілізованого" світу
29.10.2024 10:45 Ответить
 
 